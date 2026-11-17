Der DAX schloss laut dpa-AFX 2,08 Prozent tiefer bei 26.045 Punkten. Belastet haben die Nervosität vor den Quartalszahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss, eine Führungskrise beim KI-Chipkonzern, neue US-Exportauflagen für KI-Chips und erneut Signale aus der US-Notenbank für weitere Zinserhöhungen. Besonders deutlich traf es Software- und Technologiewerte: SAP verlor 5,6 Prozent, Siemens Energy 3,1 Prozent.

Die Siemens Aktie dagegen startete auf Xetra bei 271,05 Euro, notierte um 9:28 Uhr noch 0,3 Prozent im Minus und arbeitete sich dann nach oben. An der Börse Stuttgart stand sie um 15:05 Uhr bei 273,50 Euro (+1,07 %), auf Tradegate um 15:39 Uhr bei 273,60 Euro (+1,13 %). In der letzten Handelsstunde gab der Kurs aber nach; laut dem Schlussbericht von finanzen.ch zum Euro STOXX 50 beendete Siemens den Tag bei 269,80 Euro und 1,01 Prozent im Minus. Am Vortag hatte die Aktie bereits gut 3 Prozent verloren, nachdem sie in der Woche der Jahreszahlen rund 6,7 Prozent gestiegen war.

Eine Unternehmensnachricht, die die zeitweise Stärke erklärt, lag nicht vor. Siemens präsentierte sich am 17. November auf Roadshows in Boston und New York vor Investoren. Am Nachmittag verbreitete zudem ein großes US-Researchhaus eine Studie, wonach bereits finanzierte oder begonnene Rechenzentrumsprojekte in den USA von politischen Verschiebungen nach den Zwischenwahlen unberührt bleiben dürften. Nach Einschätzung der Redaktion war die zeitweise Stärke eher eine technische Gegenbewegung nach dem Rückgang vom Montag, die vor dem Nvidia-Termin nicht hielt.