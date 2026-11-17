Die Siemens Aktie (Ticker: SIE, ISIN: DE0007236101) hat sich am Dienstag lange gegen den Ausverkauf im DAX gestemmt und ist am Ende doch mitgerissen worden: Am Nachmittag notierte sie noch rund 1 Prozent im Plus bei gut 273 Euro, zum Handelsschluss stand sie bei 269,80 Euro und damit 1,01 Prozent im Minus. Einen eigenen Tagesauslöser gab es nicht – die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen und steigende Zinsen überlagerten am Ende die guten Jahreszahlen vom 12. November. Diese Siemens Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Rekordjahr steckt, wie teuer die Aktie ist und welche Szenarien für die Siemens Aktienprognose diskutiert werden.
Siemens Aktienanalyse: Erst gegen den DAX-Absturz im Plus, dann doch Schluss bei 269,80 Euro – wie viel Rückenwind steckt noch in den Rekordaufträgen?
Die Siemens Aktie hielt sich am Dienstag lange gegen den Ausverkauf im DAX, drehte vor den Nvidia-Zahlen aber ins Minus. Unsere Siemens Aktienanalyse ordnet Rekordaufträge, Rechenzentrumsgeschäft, Healthineers-Abspaltung, Bewertung und Analystenkonsens ein und zeigt die Szenarien für die Siemens Aktienprognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens AG
- Ticker
- SIE (Xetra)
- ISIN
- DE0007236101
- Sitz
- München
- Index
- DAX, Euro STOXX 50
- Geschäftsjahr
- 1. Oktober bis 30. September
- 52-Wochen-Spanne
- 198,00–291,70 EUR
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027 (Q1 GJ 2027)
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs 17:30 Uhr MEZ laut finanzen.ch
Intraday stark, am Ende schwach
Um 15:39 Uhr lag die Siemens Aktie auf Tradegate bei 273,60 Euro (+1,13 %), zum Schluss bei 269,80 Euro (–1,01 %). Der DAX verlor 2,08 Prozent.
Rekordaufträge im Schlussquartal
Der Auftragseingang sprang im vierten Quartal um 58 Prozent auf 34,8 Mrd. Euro, getrieben auch vom Ausbau von KI-Rechenzentren.
Ausblick ohne Healthineers
Für 2027 erwartet Siemens 9 bis 11 Prozent vergleichbares Umsatzwachstum und ein EPS vor Kaufpreisallokation von 10,20 bis 10,80 Euro.
Abhängigkeit vom KI-Zyklus
Wie Infineon und Siemens Energy wird Siemens an der Börse zunehmend als Profiteur der Rechenzentren gehandelt – und reagiert entsprechend auf Nvidia.
Der Handelstag
Was ist heute bei der Siemens Aktie passiert – und warum drehte sie ins Minus?
Der 17. November war ein Tag der Risikoscheu an der Frankfurter Börse. Siemens zählte lange zu den wenigen Werten, die sich dem entzogen.
Der DAX schloss laut dpa-AFX 2,08 Prozent tiefer bei 26.045 Punkten. Belastet haben die Nervosität vor den Quartalszahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss, eine Führungskrise beim KI-Chipkonzern, neue US-Exportauflagen für KI-Chips und erneut Signale aus der US-Notenbank für weitere Zinserhöhungen. Besonders deutlich traf es Software- und Technologiewerte: SAP verlor 5,6 Prozent, Siemens Energy 3,1 Prozent.
Die Siemens Aktie dagegen startete auf Xetra bei 271,05 Euro, notierte um 9:28 Uhr noch 0,3 Prozent im Minus und arbeitete sich dann nach oben. An der Börse Stuttgart stand sie um 15:05 Uhr bei 273,50 Euro (+1,07 %), auf Tradegate um 15:39 Uhr bei 273,60 Euro (+1,13 %). In der letzten Handelsstunde gab der Kurs aber nach; laut dem Schlussbericht von finanzen.ch zum Euro STOXX 50 beendete Siemens den Tag bei 269,80 Euro und 1,01 Prozent im Minus. Am Vortag hatte die Aktie bereits gut 3 Prozent verloren, nachdem sie in der Woche der Jahreszahlen rund 6,7 Prozent gestiegen war.
Eine Unternehmensnachricht, die die zeitweise Stärke erklärt, lag nicht vor. Siemens präsentierte sich am 17. November auf Roadshows in Boston und New York vor Investoren. Am Nachmittag verbreitete zudem ein großes US-Researchhaus eine Studie, wonach bereits finanzierte oder begonnene Rechenzentrumsprojekte in den USA von politischen Verschiebungen nach den Zwischenwahlen unberührt bleiben dürften. Nach Einschätzung der Redaktion war die zeitweise Stärke eher eine technische Gegenbewegung nach dem Rückgang vom Montag, die vor dem Nvidia-Termin nicht hielt.
Geschäftsmodell
Womit verdient Siemens sein Geld?
Siemens ist heute vor allem ein Technologiekonzern für Automatisierung, Gebäude- und Netztechnik sowie Bahnsysteme. Digital Industries liefert Steuerungen, Antriebe und Industriesoftware – gestärkt durch die 2025 abgeschlossene Übernahme des US-Simulationsspezialisten Altair. Der Softwareumsatz von Digital Industries lag im Geschäftsjahr 2026 bei 7,2 Mrd. Euro, das Digitalgeschäft insgesamt bei 10,9 Mrd. Euro. Smart Infrastructure stattet Gebäude, Stromnetze und zunehmend Rechenzentren mit Energieverteilung und Gebäudetechnik aus und trug im Schlussquartal am meisten zum Wachstum bei. Mobility baut Züge und Signaltechnik. Die Beteiligung an Siemens Healthineers soll im Geschäftsjahr 2027 abgespalten und dekonsolidiert werden; deshalb rechnet Siemens die Medizintechnik bereits aus dem Ausblick heraus.
Die Abspaltung ist für die Bewertung wichtig: Ein Teil der Healthineers-Anteile soll direkt an die Siemens-Aktionäre gehen, die Aktionäre beider Unternehmen sollen auf den Hauptversammlungen 2027 abstimmen. Für Siemens bedeutet das einen kleineren, aber stärker auf Automatisierung und Infrastruktur fokussierten Konzern.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der Siemens Aktie?
Das Geschäftsjahr 2026 (bis Ende September) war operativ ein Rekordjahr. Der Umsatz stieg vergleichbar um 8 Prozent auf 83,4 Mrd. Euro, das Ergebnis des industriellen Geschäfts um 13 Prozent auf 13,3 Mrd. Euro; die Marge kletterte von 15,4 auf 16,3 Prozent. Der Auftragsbestand wuchs auf 143 Mrd. Euro, davon entfallen 7,0 Mrd. Euro auf Produkte für Rechenzentren. Im Schlussquartal haben sich die Rechenzentrumsaufträge laut Reuters gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Der Konzerngewinn sank zwar auf 9,5 Mrd. Euro, allerdings nur, weil im Vorjahr ein Veräußerungsgewinn aus dem Innomotics-Verkauf enthalten war. Die Dividende soll auf 5,50 Euro steigen.
|Kennzahl
|GJ 2026
|Vorjahr
|Q4 GJ 2026
|Auftragseingang
|108,2 Mrd. EUR (+25 %)
|–
|34,8 Mrd. EUR (+58 %)
|Umsatz
|83,4 Mrd. EUR (+8 %)
|–
|23,7 Mrd. EUR (+10 %)
|Ergebnis industrielles Geschäft
|13,3 Mrd. EUR
|11,8 Mrd. EUR¹
|3,9 Mrd. EUR (+22 %)
|Marge industrielles Geschäft
|16,3 %
|15,4 %
|16,8 %
|Gewinn nach Steuern
|9,5 Mrd. EUR
|10,4 Mrd. EUR
|2,4 Mrd. EUR (+32 %)
|EPS pre PPA
|11,76 EUR
|12,95 EUR
|–
|Free Cashflow
|12,1 Mrd. EUR
|10,8 Mrd. EUR
|–
|Dividende je Aktie
|5,50 EUR (Vorschlag)
|5,35 EUR
|–
Geschäftsjahr bis 30.09.2026, inklusive Healthineers. Wachstumsraten vergleichbar, soweit angegeben. EPS vor Kaufpreisallokation (pre PPA).
Quelle: Siemens via Börsen-Zeitung, xenospectrum, boerse-global (12.–15.11.2026)
Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Siemens ohne Healthineers ein Umsatzplus von 9 bis 11 Prozent und ein EPS vor Kaufpreisallokation von 10,20 bis 10,80 Euro an. Die Mitte entspricht rund 13 Prozent Wachstum auf die vergleichbare Basis von 9,27 Euro; laut Börsen-Zeitung liegt der Ausblick etwa im Rahmen der Analystenerwartungen. Die Mittelfristziele wurden angehoben: Umsatzwachstum 7 bis 11 Prozent statt 6 bis 9 Prozent, beim Gewinn je Aktie nun ein zweistelliges Plus. Die Nettoverschuldung liegt beim 0,3-Fachen des EBITDA, dem niedrigsten Wert seit über einem Jahrzehnt.
Billig ist die Siemens Aktie nicht. Auf Basis der von finanzen.ch genannten Konsensschätzung von 12,35 Euro Gewinn je Aktie für 2027 ergibt sich beim Schlusskurs ein KGV von rund 22. Rechnet man nur mit dem Ausblick ohne Healthineers, liegt das KGV bei gut 25. Im Vergleich mit den großen europäischen Elektrotechnik-Konkurrenten bewegt sich Siemens damit im Mittelfeld.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|EV/EBITDA
|Dividendenrendite
|Börsenwert
|Siemens
|20,7
|17,8
|2,1 %
|200,8 Mrd. EUR
|Schneider Electric
|19,0
|17,0
|1,8 %
|134,5 Mrd. EUR
|ABB
|22,0
|20,2
|1,3 %
|127,6 Mrd. CHF
Kennzahlen zu unterschiedlichen Stichtagen: Siemens 26.10.2026, Schneider Electric 06.11.2026, ABB 30.10.2026. Marktkapitalisierung ABB in CHF.
Quelle: StockAnalysis
Analysten
Was sagen Analysten zur Siemens Aktie?
Die Mehrheit der Analysten ist positiv gestimmt. Laut S&P Global, abgerufen über StockAnalysis am 17. November, lautet der Konsens von 25 Analysten „Buy“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 306,92 Euro und damit rund 14 Prozent über dem Schlusskurs. Die Verteilung vom Oktober: 13 Analysten mit „Strong Buy“, 3 mit „Buy“, 7 mit „Hold“ und 2 mit „Sell“; die Kursziele reichten damals von 240 bis 345 Euro.
|Quelle
|Konsens
|Kauf / Halten / Verkauf
|Ø-Kursziel
|Spanne
|S&P Global (StockAnalysis)
|Buy
|16 / 7 / 2
|306,92 EUR
|240–345 EUR
|boerse.de, Studien Mitte November
|–
|4 / 2 / 0
|–
|280–345 EUR
Quelle: S&P Global via StockAnalysis (Abruf 17.11.2026), boerse.de (Mitte November 2026)
Nach den Zahlen vom 12. November hoben die Analysten vor allem den unerwartet starken Auftragseingang hervor. Ein Analyst bei Goldman Sachs rechnete damit, dass die Gewinnschätzungen für 2026/27 leicht steigen. Kritischere Stimmen wiesen darauf hin, dass die Ziele für das neue Geschäftsjahr nur im erwarteten Rahmen liegen. Mitte November bestätigten mehrere große Häuser ihre positiven Einstufungen mit Kurszielen zwischen 330 und 345 Euro, zwei Häuser blieben neutral mit Zielen von 280 und 300 Euro.
Charttechnik
Wo liegen die wichtigen Marken der Siemens Aktie?
Charttechnisch steht die Siemens Aktie an einer Weggabelung. Mit dem Rückgang vom Montag fiel sie laut boerse.de unter die 100-Tage-Linie bei rund 270,90 Euro, am Dienstag schloss sie knapp darunter. Ende Oktober lag die 50-Tage-Linie laut StockAnalysis bei 272,30 Euro, die 200-Tage-Linie bei 259,17 Euro – der langfristige Aufwärtstrend ist damit intakt. Erste Unterstützung bietet die Zone um 270 Euro, darunter 265 Euro und das Oktobertief um 254,50 Euro. Nach oben sind 280 Euro und das 52-Wochen-Hoch vom 28. August bei 291,70 Euro die entscheidenden Widerstände. Der RSI lag Ende Oktober mit knapp 43 im neutralen Bereich.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die Siemens Aktie?
Szenarien
Wie steht es um die Siemens Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden drei Szenarien diskutiert. Positiv: Nvidia bestätigt die Dynamik bei KI-Investitionen, die Rechenzentrumsaufträge bleiben hoch, und die Analysten heben wie von Goldman Sachs erwartet ihre Gewinnschätzungen an; das Ø-Kursziel von 306,92 Euro liegt über dem bisherigen 52-Wochen-Hoch. Neutral: Siemens pendelt zwischen 255 und 290 Euro, bis die Zahlen zum ersten Quartal am 11. Februar 2027 und die Details zur Healthineers-Abspaltung Klarheit bringen. Negativ: Enttäuscht Nvidia oder bleiben die Zinsen hoch, könnte die KI-Prämie in Industriewerten weiter abschmelzen; das niedrigste von S&P Global erfasste Kursziel liegt bei 240 Euro. Für die Siemens Aktienprognose bleiben die Auftragsentwicklung bei Rechenzentren und der Fortschritt bei Software die wichtigsten Faktoren.
Termine
Was sollten Anleger bei der Siemens Aktie jetzt beobachten?
FAQ
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Warum fiel die Siemens Aktie am 17. November trotz zeitweiser Gewinne? Nach Einschätzung der Redaktion setzte sich die allgemeine Risikoscheu vor den Nvidia-Zahlen und wegen steigender Zinsen am Ende durch. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht.
Was sagt die Siemens Aktienanalyse zur Bewertung? Auf Basis der Konsensschätzung für 2027 liegt das KGV bei rund 22 und damit im Bereich von Schneider Electric und ABB.
Wie sieht die Siemens Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens von 25 Analysten lautet laut S&P Global „Buy“, das Ø-Kursziel liegt bei 306,92 Euro (Abruf 17.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende der Siemens Aktie? Für das Geschäftsjahr 2026 schlägt Siemens 5,50 Euro je Aktie vor, nach 5,35 Euro im Vorjahr.
Was bedeutet die Healthineers-Abspaltung für Siemens? Siemens wird kleiner, aber stärker auf Automatisierung, Infrastruktur und Software ausgerichtet. Der Ausblick für 2027 rechnet die Medizintechnik bereits heraus.
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