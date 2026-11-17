Die Siemens Aktie (Ticker: SIE, ISIN: DE0007236101) gibt am Dienstagmorgen weiter nach: Auf Tradegate kostete sie um 09:04 Uhr 270,70 Euro, 0,7 Prozent weniger als zum Xetra-Schluss am Montag. Schon am Wochenstart hatte das DAX-Schwergewicht 2,45 Prozent auf 272,55 Euro verloren und war zeitweise Schlusslicht im Leitindex. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht – der Druck kommt aus dem Technologiesektor, der vor den Nvidia-Zahlen am Abend weltweit abverkauft wird. In dieser Siemens Aktienanalyse zeigen wir, warum ein Industriekonzern mit Rekordaufträgen am Tropf eines Chipherstellers hängt und was die Siemens Aktienprognose der Analysten hergibt.
Siemens Aktienanalyse: 108 Milliarden Euro Aufträge, doch die Börse schaut nur auf Nvidia – wer bestimmt jetzt den Kurs?
Rekordaufträge, Rekordgewinn, höhere Mittelfristziele – und trotzdem rutscht die Siemens Aktie am Dienstagmorgen auf rund 271 Euro. Während das Management in den USA bei Investoren wirbt, entscheidet am Abend Nvidia über die Stimmung. Unsere Siemens Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und Chart ein und zeigt, worauf es bei der Siemens Aktienprognose jetzt ankommt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens AG, München
- ISIN
- DE0007236101
- WKN
- 723610
- Ticker
- SIE (Xetra)
- Index
- DAX, Euro Stoxx 50
- 52-Wochen-Hoch
- 291,70 € (28.08.2026)
- 52-Wochen-Tief
- 198,00 € (23.03.2026)
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027 (Q1 GJ 2027)
Stand: 17.11.2026, Kurs Tradegate 09:04 Uhr laut Investing.com; Hoch/Tief laut finanzen.ch und finanzen.net
Rekordjahr
Auftragseingang 108,2 Mrd. Euro, Umsatz 83,4 Mrd. Euro, Industrie-Ergebnis 13,3 Mrd. Euro – jeweils Bestwerte.
Höhere Ziele
Mittelfristig 7 bis 11 Prozent Wachstum statt bisher 6 bis 9 Prozent, Dividende steigt auf 5,50 Euro.
KI-Hebel
Rechenzentren sind zum Wachstumstreiber geworden – und machen die Aktie anfällig für KI-Zweifel.
Termine
Heute Nvidia-Zahlen und US-Roadshow, im Frühjahr 2027 die Abspaltung des Healthineers-Anteils.
Der Auslöser
Warum fällt die Siemens Aktie trotz Rekordzahlen?
Am 12. November legte Siemens die besten Jahreszahlen seiner jüngeren Geschichte vor, die Aktie stieg zeitweise bis auf 287,60 Euro. Seitdem ist ein Großteil dieses Sprungs wieder verschwunden.
Die Verkaufswelle begann in Asien: Der MSCI-Index für Technologiewerte aus dem asiatisch-pazifischen Raum verlor laut Investing.com 3,6 Prozent. Neue US-Exportregeln verlangen künftig eine Lizenz für KI-Chips in Rechenzentren unter anderem in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien. Zugleich wartet die Börse auf die Quartalszahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss, die ersten nach dem Abgang von Jensen Huang. Für Siemens ist das kein Nebenschauplatz: Der Konzern liefert Stromverteilung, Gebäude- und Kühltechnik sowie Automatisierung und Software für Rechenzentren. Wer an der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen zweifelt, verkauft deshalb auch Siemens – so lässt sich das Kursbild nach Einschätzung der Redaktion erklären.
Hinzu kommen Gewinnmitnahmen. In der Woche der Jahreszahlen hatte die Siemens Aktie laut boerse.de rund 6,7 Prozent zugelegt, seit dem Märztief bei 198 Euro waren es zeitweise fast 50 Prozent. Nach einem solchen Lauf reicht schon ein schwaches Umfeld, um Anleger zum Kasse machen zu bewegen.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Siemens sein Geld – und was hat das mit KI zu tun?
Siemens ist heute vor allem ein Technologiekonzern für Industrie, Infrastruktur und Mobilität. Die Sparte Digital Industries liefert Steuerungen, Antriebe und Industriesoftware – vom digitalen Zwilling bis zur Simulation, verstärkt durch die Zukäufe Altair und Dotmatics. Smart Infrastructure verkauft Gebäudetechnik, Stromverteilung und Elektrifizierung, Mobility baut Züge und Signaltechnik. Dazu hält Siemens noch 34,1 Prozent an Siemens Healthineers, die an die Aktionäre weitergereicht werden sollen.
Der KI-Bezug läuft über zwei Kanäle. Erstens brauchen Rechenzentren Schaltanlagen, Transformatoren, Gebäudeautomatisierung und Kühlung: Nach Angaben aus der Telefonkonferenz buchte Siemens hier im Geschäftsjahr mehr als 8,5 Milliarden Euro an Aufträgen, der Umsatz wuchs um rund 60 Prozent auf etwa 4,6 Milliarden Euro. Zweitens positioniert sich Siemens mit Industriesoftware als Anbieter von „industrieller KI“ – also Anwendungen, die Fabriken mit Simulation und Datenanalyse effizienter machen.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der Siemens Aktie?
Das Geschäftsjahr 2026 (bis Ende September) war ein Rekordjahr. Der Auftragseingang stieg auf 108,2 Milliarden Euro, das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz lag bei 1,30. Der Umsatz erreichte 83,4 Milliarden Euro, vergleichbar ein Plus von 8 Prozent. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts kletterte um 13 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, der Free Cashflow auf 12,1 Milliarden Euro. Je Aktie verdiente Siemens vor Kaufpreisallokation 11,76 Euro und übertraf damit die eigene, zuvor angehobene Spanne von 11,20 bis 11,50 Euro. Allein im vierten Quartal schnellte der Auftragseingang um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro hoch.
|Kennzahl
|GJ 2026
|Veränderung / Vorjahr
|Auftragseingang
|108,2 Mrd. €
|Rekord, Book-to-Bill 1,30
|Umsatz
|83,4 Mrd. €
|vergleichbar +8 %
|Ergebnis Industrielles Geschäft
|13,3 Mrd. €
|+13 %
|Free Cashflow
|12,1 Mrd. €
|Rekord
|Ergebnis je Aktie vor PPA
|11,76 €
|Spanne war 11,20–11,50 €
|Dividende (Vorschlag)
|5,50 €
|Vorjahr 5,35 €
|Auftragseingang Q4
|34,8 Mrd. €
|+58 %
Quelle: Siemens AG, Ergebnismitteilung vom 12.11.2026
Für das Geschäftsjahr 2027 plant Siemens – erstmals ohne Healthineers – ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent und ein Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokation von 10,20 bis 10,80 Euro. Die Mittelfristziele wurden auf 7 bis 11 Prozent Wachstum pro Jahr angehoben, beim Gewinn je Aktie peilt der Vorstand zweistellige Zuwächse an.
|Bereich
|Ziel GJ 2027
|Konzern, Umsatzwachstum vergleichbar
|9 bis 11 %
|Digital Industries, Umsatzwachstum
|8 bis 12 %
|Smart Infrastructure, Umsatzwachstum
|11 bis 13 %
|Smart Infrastructure, Marge
|19,5 bis 20,5 %
|Ergebnis je Aktie vor PPA
|10,20 bis 10,80 €
|Mittelfristiges Wachstum (neu)
|7 bis 11 % p. a. (zuvor 6 bis 9 %)
Quelle: Siemens AG, Ergebnismitteilung vom 12.11.2026
Wie teuer ist die Aktie? Auf Basis des Ergebnisses je Aktie von 11,76 Euro ergibt sich beim aktuellen Kurs ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 23. Weil der Healthineers-Anteil abgespalten wird, ist die Basis für 2027 kleiner: Gemessen an der Prognose von 10,20 bis 10,80 Euro liegt das KGV bei rund 25 bis 27. Die Dividendenrendite beträgt etwa 2 Prozent, der Börsenwert gut 210 Milliarden Euro. Damit ist Siemens kein klassischer Industriewert mehr, sondern wird wie ein Qualitäts-Wachstumswert bewertet – ähnlich wie die Automatisierungs- und Elektrifizierungskonkurrenten, die ebenfalls vom Rechenzentrumsbau profitieren.
|Unternehmen
|Schwerpunkt
|Bezug zu Rechenzentren
|Siemens
|Automatisierung, Industriesoftware, Gebäudetechnik, Bahn
|Stromverteilung, Gebäude- und Kühltechnik
|Schneider Electric
|Energiemanagement, Automatisierung
|Stromverteilung, Kühlung
|ABB
|Elektrifizierung, Robotik, Antriebe
|Stromverteilung, Netzanschluss
|Siemens Energy
|Turbinen, Netztechnik
|Stromerzeugung und Netze
Qualitativer Vergleich der Geschäftsschwerpunkte; Bewertungskennzahlen der Wettbewerber für diesen Artikel nicht geprüft.
Quelle: Unternehmensangaben, Einordnung der Redaktion
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Siemens Aktienprognose?
Nach den Jahreszahlen blieben die meisten Häuser positiv, die Spanne der Kursziele ist aber breit. Das durchschnittliche Kursziel von 24 Analysten lag laut Investing.com am 12. November bei 305,18 Euro – rund 13 Prozent über dem aktuellen Kurs. Am optimistischsten ist JPMorgan mit „Overweight“ und 345 Euro (13. November). UBS, Berenberg und Bernstein bestätigten am 12. November ihre Kaufvoten mit jeweils 330 Euro. Zurückhaltender sind Jefferies („Hold“, 300 Euro) und RBC („Sector Perform“, 280 Euro). RBC-Analyst Mark Fielding argumentierte, der Gewinnausblick lasse wenig Luft nach oben.
|Analysehaus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|Overweight
|345 €
|13.11.2026
|UBS
|Buy
|330 €
|12.11.2026
|Berenberg
|Buy
|330 €
|12.11.2026
|Bernstein
|Outperform
|330 €
|12.11.2026
|Jefferies
|Hold
|300 €
|12.11.2026
|RBC
|Sector Perform
|280 €
|12.11.2026
|Konsens (24 Analysten)
|–
|305,18 €
|12.11.2026
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung und keine Prognose von aktiencheck.de. Kurs zum Vergleich: 270,70 € (Tradegate, 17.11.2026, 09:04 Uhr).
Quelle: dpa-AFX Analyser via finanznachrichten.de, wallstreet-online.de, finanzen.at, finanzen.net; Investing.com
Charttechnik
Wie steht die Siemens Aktie im Chart?
Charttechnisch kämpft die Siemens Aktie um die Zone um 270 Euro, die am Montag mit einem Tagestief von 270,60 Euro bereits angetestet wurde. Darunter rücken 265 Euro und das Oktobertief bei 254,50 Euro in den Blick. Nach oben müsste die Aktie zunächst 280 Euro zurückerobern, das Niveau des Schlusskurses am Zahlentag (281,70 Euro). Das Rekordhoch vom 28. August bei 291,70 Euro ist rund 8 Prozent entfernt. Der übergeordnete Aufwärtstrend seit dem Märztief ist intakt, solange die Oktoberunterstützung hält.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die Siemens Aktie?
Szenarien
Siemens Aktienprognose: drei Wege, die der Markt diskutiert
Optimistisches Szenario
Nvidia bestätigt den Investitionsboom, die Rechenzentrumsaufträge laufen weiter. Das höchste genannte Kursziel liegt bei 345 Euro (JPMorgan).
Mittleres Szenario
Siemens liefert den Ausblick, die Bewertung bleibt an die KI-Stimmung gekoppelt. Der Konsens von rund 305 Euro und die Häufung bei 330 Euro markieren diese Sicht.
Vorsichtiges Szenario
Die KI-Investitionen flachen ab, Großaufträge verschieben sich. RBC sieht mit 280 Euro nur wenig Potenzial über dem aktuellen Kurs.
Wichtig: Diese Szenarien fassen Einschätzungen von Analysten zusammen. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
Termine
Was sollten Anleger der Siemens Aktie jetzt beobachten?
Heute Abend legt Nvidia Zahlen vor, zeitgleich wirbt Siemens laut Finanzkalender am 17. und 18. November auf einer Roadshow in den USA bei Investoren; weitere Termine folgen am 25. November in Frankfurt und am 26. November in Paris. Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sind für den 11. Februar 2027 angekündigt. Danach rückt die Abspaltung des Healthineers-Anteils in den Fokus: Aktionäre sollen für je zwei Siemens-Aktien eine Healthineers-Aktie erhalten, als Zeitpunkt nannte das Management laut Call-Zusammenfassung das späte Frühjahr 2027.
Häufige Fragen zur Siemens Aktienanalyse
Warum fällt die Siemens Aktie heute?
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Vor den Nvidia-Zahlen und nach neuen US-Exportregeln für KI-Chips verkaufen Anleger KI-nahe Werte – Siemens gehört wegen des Rechenzentrumsgeschäfts dazu. Dazu kommen Gewinnmitnahmen nach der Rally.
Wie gut war das Geschäftsjahr 2026 für Siemens?
Siemens meldete Rekorde bei Auftragseingang (108,2 Mrd. Euro), Industrie-Ergebnis (13,3 Mrd. Euro) und Free Cashflow (12,1 Mrd. Euro). Der Umsatz stieg vergleichbar um 8 Prozent auf 83,4 Mrd. Euro.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Siemens Aktie?
Nach den Zahlen reichten die Ziele von 280 Euro (RBC) bis 345 Euro (JPMorgan). Der Durchschnitt von 24 Analysten lag laut Investing.com bei rund 305 Euro.
Wie hoch ist die Dividende der Siemens Aktie?
Vorgeschlagen sind 5,50 Euro je Aktie nach 5,35 Euro im Vorjahr – beim aktuellen Kurs rund 2 Prozent Rendite.
Wovon hängt die Siemens Aktienprognose kurzfristig ab?
Vor allem von der Stimmung rund um KI-Investitionen, also von den Nvidia-Zahlen, und mittelfristig davon, ob Rechenzentrums- und Automatisierungsaufträge weiter so stark fließen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen Dritter (Einstufungen und Kursziele) wieder, die aktiencheck.de nicht selbst erstellt hat; sie stellen keine Empfehlung von aktiencheck.de dar. Offenlegungen der Häuser: UBS, Berenberg, Bernstein, Jefferies, JPMorgan. Erstmals weitergegeben am 17.11.2026; verantwortlich: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Siemens AG (SIE): Kaufen, Kursziel 330,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von UBS (Analyst Andre Kukhnin), laut dpa-AFX/wallstreet-online; weitere: JPMorgan, Berenberg, Bernstein, Jefferies, RBC vom 12.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:33 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:33 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (Analyst Andre Kukhnin), laut dpa-AFX/wallstreet-online; weitere: JPMorgan, Berenberg, Bernstein, Jefferies, RBC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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