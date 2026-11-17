Warum fällt die Siemens Aktie heute?

Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Vor den Nvidia-Zahlen und nach neuen US-Exportregeln für KI-Chips verkaufen Anleger KI-nahe Werte – Siemens gehört wegen des Rechenzentrumsgeschäfts dazu. Dazu kommen Gewinnmitnahmen nach der Rally.

Wie gut war das Geschäftsjahr 2026 für Siemens?

Siemens meldete Rekorde bei Auftragseingang (108,2 Mrd. Euro), Industrie-Ergebnis (13,3 Mrd. Euro) und Free Cashflow (12,1 Mrd. Euro). Der Umsatz stieg vergleichbar um 8 Prozent auf 83,4 Mrd. Euro.

Welche Kursziele nennen Analysten für die Siemens Aktie?

Nach den Zahlen reichten die Ziele von 280 Euro (RBC) bis 345 Euro (JPMorgan). Der Durchschnitt von 24 Analysten lag laut Investing.com bei rund 305 Euro.

Wie hoch ist die Dividende der Siemens Aktie?

Vorgeschlagen sind 5,50 Euro je Aktie nach 5,35 Euro im Vorjahr – beim aktuellen Kurs rund 2 Prozent Rendite.

Wovon hängt die Siemens Aktienprognose kurzfristig ab?

Vor allem von der Stimmung rund um KI-Investitionen, also von den Nvidia-Zahlen, und mittelfristig davon, ob Rechenzentrums- und Automatisierungsaufträge weiter so stark fließen.