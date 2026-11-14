Siemens hat das beste Geschäftsjahr seiner Geschichte hinter sich: Aufträge über 108 Milliarden Euro, ein Rekordergebnis im Industriegeschäft, höhere Ziele und der Plan, Siemens Healthineers an die Aktionäre abzuspalten. Die Siemens-Aktie sprang nach den Zahlen bis knapp an ihr Rekordhoch und schloss am Freitag bei 279,40 Euro. Diese Siemens Aktienanalyse zeigt, was hinter den Rekorden steckt, wie die Bewertung einzuordnen ist und was die Siemens Aktienprognose bestimmt.
Siemens Aktienanalyse: 108 Milliarden Aufträge, Healthineers-Abspaltung – Ausbruch über das Rekordhoch oder Doppeltop?
Siemens hat erstmals mehr als 100 Milliarden Euro Aufträge in einem Jahr gesammelt, die Ziele angehoben und die Abspaltung von Siemens Healthineers angekündigt. Die Siemens-Aktie lief bis knapp an ihr Rekordhoch – und kam dann zurück. Unsere Siemens Aktienanalyse zeigt, was der Konzern liefert, wie teuer die Aktie ist und was die Siemens Aktienprognose bestimmt.
SIESIE
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens AG
- Sitz
- München
- Ticker
- SIE (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 279,40 Euro
- Börsenwert
- rund 213 Milliarden Euro
- KGV
- rund 25
- Dividendenrendite
- rund 2,0 Prozent
- Vorstandschef
- Roland Busch
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Börsenwert laut onvista, Dividendenrendite eigene Rechnung
Die Ausgangslage
Rechenzentren, Bahn, Automatisierung
Die Siemens Aktie profitiert von gleich mehreren großen Trends – das macht ihre Stärke aus.
Siemens ist ein Technologiekonzern mit drei Kernsparten: Digital Industries liefert Automatisierung und Industriesoftware, Smart Infrastructure Netz- und Gebäudetechnik, Mobility Züge und Bahntechnik. Smart Infrastructure profitiert stark vom Bau von KI-Rechenzentren, Mobility hat im Schlussquartal den Auftragseingang vervierfacht, und die lange schwächelnde Automatisierung erholt sich. Mit der geplanten Abspaltung von Siemens Healthineers will sich Siemens noch klarer als Industrie- und Technologiekonzern aufstellen.
Die Zahlen
Aufträge wie nie zuvor
Für jede Siemens Aktienanalyse ist der Auftragseingang die wichtigste Zahl – und er hat alle überrascht.
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres schnellten die Bestellungen um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro – rund ein Drittel über den Erwartungen. Im Gesamtjahr erreichte der Auftragseingang 108,2 Milliarden Euro, der vergleichbare Umsatz stieg um 8 Prozent auf 83,4 Milliarden Euro. Das Industrieergebnis kletterte um 13 Prozent auf den Rekord von 13,3 Milliarden Euro, das Ergebnis je Aktie vor Kaufpreiseffekten übertraf mit 11,76 Euro die eigene Prognose. Der Nettogewinn sank auf 9,5 Milliarden Euro – allerdings nur, weil im Vorjahr ein Sondergewinn aus dem Verkauf von Innomotics angefallen war.
Siemens: Auftragseingang je Geschäftsjahr
Milliarden Euro
Quelle: Siemens, Ergebnisveröffentlichungen
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Aufträge
|2025
|88,4
|2026
|108,2
Wir wollen schneller wachsen als unsere Schlüsselmärkte.
Der Ausblick
Höhere Ziele und die Healthineers-Abspaltung
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Siemens ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent – der Markt hatte mit rund 7,6 Prozent gerechnet. Der Gewinn je Aktie vor Kaufpreiseffekten soll 10,20 bis 10,80 Euro erreichen. Das wirkt niedriger als 2026, berücksichtigt aber bereits die Abspaltung von Siemens Healthineers; der vergleichbare Vorjahreswert liegt bei 9,27 Euro. Für je zwei Siemens-Aktien sollen Aktionäre eine Healthineers-Aktie erhalten. Das Mittelfristziel für das Wachstum steigt auf 7 bis 11 Prozent, die Dividende auf 5,50 Euro. Ein Rückkaufprogramm von bis zu 6 Milliarden Euro läuft bis Januar 2029.
Die Bewertung
KGV um 25: Wachstum muss geliefert werden
Mit einem KGV von rund 25 ist die Siemens Aktie kein Schnäppchen mehr. Erreicht Siemens das angestrebte zweistellige Gewinnwachstum je Aktie, wächst der Konzern allerdings in diese Bewertung hinein. Die Dividendenrendite liegt bei rund 2 Prozent, zusätzlich stützt der laufende Aktienrückkauf.
Die Analysten
Kursziele zwischen 270 und 345 Euro
JPMorgan bestätigte nach den Zahlen „Overweight“ mit einem Kursziel von 345 Euro. Zurückhaltender sind die Deutsche Bank mit „Hold“ und 270 Euro sowie RBC mit „Sector Perform“ und 280 Euro. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Anbieter bei rund 305 bis 313 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Siemens: Ausgewählte Analysten-Kursziele
Euro
Quelle: Analystenstudien, Stand Mitte November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|JPMorgan
|345
|RBC
|280
|Deutsche Bank
|270
Die Szenarien
Siemens Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Ausbruch über das Rekordhoch
Die Aufträge bleiben hoch, die Abspaltung wird positiv aufgenommen. Ein Schlusskurs über 291,70 Euro würde den Weg Richtung 300 Euro öffnen.
Szenario 2: Seitwärts unter dem Hoch
Die Bewertung bremst, der Markt wartet auf die Abspaltung. Die Aktie pendelt zwischen 260 und 292 Euro.
Szenario 3: Doppeltop
Die Aktie scheitert am Rekordhoch, der KI-Zyklus kühlt ab. Dann droht ein Rückfall unter die 200-Tage-Linie um 260 Euro.
Häufige Fragen zur Siemens Aktienanalyse
Wie viele Aufträge hat Siemens 2026 erhalten?
108,2 Milliarden Euro, ein Rekord.
Was bedeutet die Abspaltung von Healthineers für Siemens-Aktionäre?
Für je zwei Siemens-Aktien sollen sie eine Healthineers-Aktie erhalten.
Welche Dividende zahlt Siemens?
Für das Geschäftsjahr 2026 sind 5,50 Euro je Aktie geplant, nach 5,35 Euro.
Was erwartet Siemens für 2027?
Ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent und einen Gewinn je Aktie vor Kaufpreiseffekten von 10,20 bis 10,80 Euro ohne Healthineers.
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