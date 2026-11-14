Siemens Aktienanalyse: 108 Milliarden Aufträge, Healthineers-Abspaltung – Ausbruch über das Rekordhoch oder Doppeltop?

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Siemens ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent – der Markt hatte mit rund 7,6 Prozent gerechnet. Der Gewinn je Aktie vor Kaufpreiseffekten soll 10,20 bis 10,80 Euro erreichen. Das wirkt niedriger als 2026, berücksichtigt aber bereits die Abspaltung von Siemens Healthineers; der vergleichbare Vorjahreswert liegt bei 9,27 Euro. Für je zwei Siemens-Aktien sollen Aktionäre eine Healthineers-Aktie erhalten. Das Mittelfristziel für das Wachstum steigt auf 7 bis 11 Prozent, die Dividende auf 5,50 Euro. Ein Rückkaufprogramm von bis zu 6 Milliarden Euro läuft bis Januar 2029.