Siemens habe zum Geschäftsjahresende operativ weiter an Stärke gewonnen. Smart Infrastructure und Digital Industries würden die wichtigsten Wachstumstreiber bleiben. Rechenzentren, Elektrifizierung, industrielle Software und KI unterstreichen den Wandel zum fokussierten Technologieunternehmen. Die Verbindung von Hardware, Automatisierung, Software und tiefem Prozesswissen schaffe dabei einen schwer nachzubildenden Wettbewerbsvorteil. Rekordaufträge, höhere Margen und ein starker Free Cashflow würden zeigen, dass die Transformation zunehmend in den Zahlen sichtbar werde. Die angehobenen Mittelfristziele und die geplante Abspaltung von Siemens Healthineers würden das Profil zusätzlich stärken. Die ambitionierte Bewertung bleibe der wesentliche Risikofaktor und begrenze den Spielraum für eine weitere Kurszielanhebung.