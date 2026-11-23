Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).
Siemens Aktie: Transformation wird in den Zahlen sichtbar
Software, Elektrifizierung und Rechenzentren gewinnen an Bedeutung
Siemens habe zum Geschäftsjahresende operativ weiter an Stärke gewonnen. Smart Infrastructure und Digital Industries würden die wichtigsten Wachstumstreiber bleiben. Rechenzentren, Elektrifizierung, industrielle Software und KI unterstreichen den Wandel zum fokussierten Technologieunternehmen. Die Verbindung von Hardware, Automatisierung, Software und tiefem Prozesswissen schaffe dabei einen schwer nachzubildenden Wettbewerbsvorteil. Rekordaufträge, höhere Margen und ein starker Free Cashflow würden zeigen, dass die Transformation zunehmend in den Zahlen sichtbar werde. Die angehobenen Mittelfristziele und die geplante Abspaltung von Siemens Healthineers würden das Profil zusätzlich stärken. Die ambitionierte Bewertung bleibe der wesentliche Risikofaktor und begrenze den Spielraum für eine weitere Kurszielanhebung.
Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), bestätigt daher in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Siemens-Aktie und belässt das Kursziel bei EUR 310. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die zugrunde liegenden Zahlen auf Konsens- und eigenen Schätzungen. Der relative Bewertungsansatz berücksichtige eine Prämie gegenüber der eigenen Historie sowie gegenüber Gesamtmarkt und Sektor. Diese Prämie erscheine weiterhin gerechtfertigt, da Siemens sein Technologieprofil schärfe und zugleich bei Wachstum, Profitabilität und Cashflow operative Fortschritte erziele, heißt es in der Studie. (Analyse vom 23.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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