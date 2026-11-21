Wichtig für Anleger: Die Healthineers-Beteiligung steckt bereits heute im Wert der Siemens Aktie. Wer die neuen Papiere erhält, bekommt also keinen zusätzlichen Wert geschenkt – der Kurs der Siemens Aktie wird am Tag der Abspaltung entsprechend bereinigt. Am Tag nach der Ankündigung gab die Aktie laut ad-hoc-news um mehr als 5 Prozent nach.