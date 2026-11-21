Die Siemens Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Handelssymbol Xetra: SIE, US-Handelssymbol: SIEGY, OTC) gehörte am Freitag, 20. November 2026, zu den größten Verlierern im DAX. Laut aktiencheck.de verlor sie 4,03 Prozent oder 10,75 Euro. Im späten Handel markierte die Siemens Aktie laut boerse.de bei 249,50 Euro ein neues Sechs-Monats-Tief.
Siemens Aktie: Sechs-Monats-Tief statt KI-Rally – was die Healthineers-Abspaltung für Aktionäre bedeutet
Die Siemens Aktie verliert am Freitag rund 4 Prozent und fällt auf den tiefsten Stand seit Mai. Die geplante Trennung von Healthineers und das Industrie-KI-Profil überzeugen den Markt noch nicht. Die Fakten.
Der Plan
Was die Healthineers-Abspaltung konkret bedeutet
Am 5. November kündigte Siemens an, die Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers 2027 abzuspalten. Sie soll künftig nur noch Healthineers heißen. Laut Goldesel sollen Siemens-Aktionäre für je zwei Siemens-Aktien eine Healthineers-Aktie erhalten. Zustimmen müssen die Hauptversammlungen beider Unternehmen im Februar 2027. Mit dem Schritt will Siemens sein Profil als Anbieter industrieller künstlicher Intelligenz schärfen.
Wichtig für Anleger: Die Healthineers-Beteiligung steckt bereits heute im Wert der Siemens Aktie. Wer die neuen Papiere erhält, bekommt also keinen zusätzlichen Wert geschenkt – der Kurs der Siemens Aktie wird am Tag der Abspaltung entsprechend bereinigt. Am Tag nach der Ankündigung gab die Aktie laut ad-hoc-news um mehr als 5 Prozent nach.
Die Woche
Warum die Siemens Aktie am Freitag fiel
Am Freitag selbst gab es keine negative Unternehmensnachricht. Siemens fiel laut stock-world im Umfeld des weltweiten Ausverkaufs bei KI- und Halbleiterwerten. Das hat eine eigene Logik: Je stärker sich Siemens als KI-Industriekonzern positioniert, desto mehr wird die Aktie wie ein Technologiewert gehandelt.
Deutsche-Bank-Research-Analyst Gael de-Bray hob am 20. November das Kursziel wegen der Abspaltungspläne von 270 auf 275 Euro an und bestätigte „Hold“. Bernstein beließ die Siemens Aktie laut ad-hoc-news auf „Outperform“ und sieht Chancen durch Industrie-KI. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Siemens Aktie
Wie viele Healthineers-Aktien bekommen Siemens-Aktionäre?
Geplant ist eine Healthineers-Aktie je zwei Siemens-Aktien. Die Hauptversammlungen entscheiden im Februar 2027.
Warum fiel die Siemens Aktie am Freitag?
Im Sog des weltweiten Ausverkaufs bei KI- und Technologiewerten. Eine schlechte Unternehmensnachricht gab es nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Siemens Aktie?
ISIN DE0007236101, WKN 723610, Xetra-Kürzel SIE, US-Handelssymbol SIEGY (OTC).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.