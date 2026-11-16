Es ist eines dieser Börsenparadoxe, die Anleger ratlos zurücklassen: Am vergangenen Donnerstag legte Siemens die besten Jahreszahlen seiner jüngeren Geschichte vor – Rekordaufträge, Rekordgewinn im Industriegeschäft, höhere Mittelfristziele. Vier Handelstage später ist die Siemens-Aktie (Kürzel SIE, ISIN DE0007236101) das Schlusslicht im DAX. Gegen 12:10 Uhr notierte das Papier auf Xetra 2,51 Prozent tiefer bei 272,40 Euro, während der Leitindex mit 26.718 Punkten kaum verändert war.
Siemens-Aktie: Rekordjahr und trotzdem DAX-Schlusslicht – das große Nvidia-Fragezeichen
Die Siemens-Aktie fällt am Montag um rund 2,5 Prozent auf 272 Euro und ist größter DAX-Verlierer – vier Tage nach Rekordaufträgen von 108 Milliarden Euro. Was hinter dem Widerspruch steckt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens AG
- ISIN
- DE0007236101
- Kürzel
- SIE
- Kurs
- 272,40 €
- 52-Wochen-Hoch
- 291,70 € (28.08.2026)
- 52-Wochen-Tief
- 198,00 € (23.03.2026)
- Nächster Termin
- Q1-Zahlen am 11.02.2027
Stand: 16.11.2026, Kurs Xetra, 12:10 Uhr
Eine Unternehmensnachricht, die das Minus erklärt, gibt es nicht. Der Druck kommt von außen: Seit Nvidia-Chef Jensen Huang am 12. November mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist, sind KI-nahe Werte weltweit nervös, und am Dienstagabend legt der Chipkonzern seine Quartalszahlen vor. Siemens ist an der Börse längst auch eine Wette auf den Rechenzentrums-Boom – und genau diese Wette wird gerade neu bepreist.
Der Widerspruch
Warum fällt die Siemens-Aktie trotz Rekordzahlen – ist die KI-Fantasie das Problem?
Die Zahlen vom 12. November lassen wenig Raum für Kritik. Siemens hat im Geschäftsjahr 2026 mehr Aufträge eingesammelt als je zuvor – und den Rückenwind in die Bücher für 2027 geschrieben.
Der Auftragseingang stieg auf 108,2 Milliarden Euro, das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz (Book-to-Bill) lag bei 1,30. Der Umsatz erreichte 83,4 Milliarden Euro, vergleichbar ein Plus von 8 Prozent am oberen Ende der eigenen Prognose. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts kletterte um 13 Prozent auf den Rekordwert von 13,3 Milliarden Euro, der Free Cashflow auf ebenfalls rekordhohe 12,1 Milliarden Euro. Das Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokation lag mit 11,76 Euro über der zuvor angehobenen Spanne von 11,20 bis 11,50 Euro.
Besonders spektakulär war das Schlussquartal: Die Aufträge schnellten um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro nach oben, ein Quartalsrekord. Die Börse feierte zunächst – am Zahlentag stieg die Siemens-Aktie in der Spitze um 3,8 Prozent auf 287,60 Euro und schloss bei 281,70 Euro.
Ein großer Teil dieser Dynamik stammt aus dem Geschäft mit Rechenzentren. Nach Angaben aus der Telefonkonferenz zu den Zahlen buchte Siemens dort im Geschäftsjahr mehr als 8,5 Milliarden Euro an Aufträgen, der Umsatz wuchs um rund 60 Prozent auf etwa 4,6 Milliarden Euro. Im Segment Smart Infrastructure stieg der Auftragseingang im vierten Quartal um 39 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro. Das Management warnte allerdings selbst, dass solche Großaufträge wegen Genehmigungen und Netzanschlüssen schwanken können.
Genau hier liegt die Verwundbarkeit: Wenn Investoren an der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen zweifeln, trifft das nicht nur Chiphersteller, sondern auch die Lieferanten von Stromverteilung, Kühlung und Gebäudetechnik. Siemens gehört dazu.
Bewertung
Wie teuer ist die Siemens-Aktie nach der Rally – und was sagen die Analysten?
Seit dem Jahrestief von 198 Euro im März hat die Aktie bis zum Rekordhoch von 291,70 Euro Ende August fast 50 Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn steht trotz des Rücksetzers noch ein Plus von rund 14 Prozent zu Buche. Der Börsenwert liegt bei rund 213 Milliarden Euro.
Gemessen am Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokation von 11,76 Euro ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 23. Auf der neuen Basis ohne Siemens Healthineers – die Prognose für 2027 liegt hier bei 10,20 bis 10,80 Euro je Aktie – ist die Bewertung mit rund 25 bis 27 deutlich ambitionierter. Die vorgeschlagene Dividende von 5,50 Euro (Vorjahr 5,35 Euro) entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund 2 Prozent.
Die Analysten blieben nach den Zahlen überwiegend positiv, doch die Spanne der Kursziele ist breit:
|Bank
|Analyst
|Urteil
|Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|Phil Buller
|Overweight
|345 €
|13.11.2026
|UBS
|Andre Kukhnin
|Buy
|330 €
|12.11.2026
|Berenberg
|Richard Dawson
|Buy
|330 €
|12.11.2026
|Bernstein
|Alasdair Leslie
|Outperform
|330 €
|12.11.2026
|Jefferies
|Lucas Ferhani
|Hold
|300 €
|12.11.2026
|RBC
|Mark Fielding
|Sector Perform
|280 €
|12.11.2026
Urteile und Kursziele Dritter; keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: dpa-AFX Analyser via finanznachrichten.de, wallstreet-online.de, finanzen.at, finanzen.net
Das durchschnittliche Kursziel von 24 Analysten lag laut Investing.com am 12. November bei 305,18 Euro. RBC-Analyst Mark Fielding argumentierte dagegen, der Gewinnausblick lasse kaum Luft nach oben – sein Ziel liegt nur knapp über dem aktuellen Kurs.
Ausblick
Was erwartet Siemens 2027 – und wann kommt die Healthineers-Abspaltung?
Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet Siemens ohne Healthineers mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent und einem Book-to-Bill über 1. Die Sparte Digital Industries soll um 8 bis 12 Prozent wachsen, Smart Infrastructure um 11 bis 13 Prozent bei einer Marge von 19,5 bis 20,5 Prozent. Die Mittelfristziele wurden angehoben: vergleichbares Wachstum von 7 bis 11 Prozent statt 6 bis 9 Prozent und zweistelliges Wachstum beim Ergebnis je Aktie.
Ein zentraler Baustein ist die Abspaltung der verbliebenen 34,1-Prozent-Beteiligung an Siemens Healthineers: Aktionäre sollen für je zwei Siemens-Aktien eine Healthineers-Aktie erhalten. Ab dem ersten Quartal 2027 wird die Medizintechniktochter als nicht fortgeführtes Geschäft ausgewiesen. Als Zeitpunkt nannte das Management laut einer Zusammenfassung der Telefonkonferenz das späte Frühjahr 2027.
Das Geschäftsjahr 2026 war ein herausragendes Jahr für Siemens.
Termine
Welche Termine sind für die Siemens-Aktie jetzt wichtig?
17. November: Nvidia-Zahlen
Die Quartalszahlen des Chipkonzerns nach US-Börsenschluss gelten als Stimmungstest für alle KI-nahen Werte – auch für Siemens.
17. bis 26. November: Roadshows
Siemens wirbt in den USA (17./18.11.), in Frankfurt (25.11.) und Paris (26.11.) bei Investoren.
11. Februar 2027: Erstes Quartal
Die Q1-Zahlen zeigen, ob der Auftragsboom anhält. Die Hauptversammlung ist laut Finanzkalender noch nicht bestätigt.
FAQ zur Siemens-Aktie
Warum fällt die Siemens-Aktie heute? Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Belastend wirken die Nervosität bei KI-nahen Werten vor den Nvidia-Zahlen am 17. November und Gewinnmitnahmen nach der Rally.
Wie hoch ist die Siemens-Dividende? Für das Geschäftsjahr 2026 schlägt Siemens 5,50 Euro je Aktie vor, nach 5,35 Euro im Vorjahr – rund 2 Prozent Rendite beim aktuellen Kurs.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Siemens-Aktie? Nach den Jahreszahlen reichten die Ziele von 280 Euro (RBC) bis 345 Euro (JPMorgan); der Durchschnitt lag laut Investing.com bei rund 305 Euro.
Wann kommen die nächsten Siemens-Quartalszahlen? Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sind für den 11. Februar 2027 angekündigt.
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