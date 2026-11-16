Siemens-Aktie: Rekordjahr und trotzdem DAX-Schlusslicht – das große Nvidia-Fragezeichen

Der Auftragseingang stieg auf 108,2 Milliarden Euro, das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz (Book-to-Bill) lag bei 1,30. Der Umsatz erreichte 83,4 Milliarden Euro, vergleichbar ein Plus von 8 Prozent am oberen Ende der eigenen Prognose. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts kletterte um 13 Prozent auf den Rekordwert von 13,3 Milliarden Euro, der Free Cashflow auf ebenfalls rekordhohe 12,1 Milliarden Euro. Das Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokation lag mit 11,76 Euro über der zuvor angehobenen Spanne von 11,20 bis 11,50 Euro.

Besonders spektakulär war das Schlussquartal: Die Aufträge schnellten um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro nach oben, ein Quartalsrekord. Die Börse feierte zunächst – am Zahlentag stieg die Siemens-Aktie in der Spitze um 3,8 Prozent auf 287,60 Euro und schloss bei 281,70 Euro.