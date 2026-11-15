Es gibt Quartalszahlen, die man liest. Und es gibt Quartalszahlen, die einen ganzen Markt bewegen. Die Siemens Quartalszahlen vom 12. November 2026 gehören zur zweiten Sorte. Mit einem Auftragseingang von 34,8 Milliarden Euro in einem einzigen Quartal hat der Münchner Technologiekonzern einen Wert vorgelegt, den kaum ein Analyst auf dem Zettel hatte. Die Siemens-Aktie sprang am Morgen um 4,54 Prozent auf 289,85 Euro und kratzte am Rekordhoch von 291,70 Euro. Kurz darauf überwand der DAX erstmals in seiner Geschichte die Marke von 27.000 Punkten – getragen vom Indexschwergewicht aus München. Zum Wochenschluss notierte die Aktie nach Gewinnmitnahmen bei 279,40 Euro, ein Wochenplus von 6,34 Prozent.
Siemens-Aktie: Quartalszahlen Q4 2026 mit Auftragsrekord – 34,8 Milliarden Euro, die den DAX über 27.000 trugen
Die Siemens Quartalszahlen zum vierten Quartal 2026 liefern den größten Auftragseingang der Firmengeschichte: 34,8 Milliarden Euro, 58 Prozent mehr als im Vorjahr und rund ein Drittel über den Erwartungen der Analysten. Umsatz, Industrieergebnis und Gewinn je Aktie schlagen den Konsens, der Ausblick für 2027 ebenfalls. Die Siemens-Aktie springt fast auf ihr Rekordhoch und beendet die Woche mit 6,34 Prozent Plus. Die große Analyse der Siemens Zahlen: was sie über den KI-Boom verraten, wo das Kleingedruckte lauert und was Anleger jetzt wissen müssen.
SIESIE
Siemens Quartalszahlen Q4 2026
Ein Drittel über dem Konsens: die Zahl, die niemand erwartet hat
Gemessen an den Erwartungen der Analysten haben die Siemens Zahlen auf jeder wichtigen Ebene geliefert. Beim Auftragseingang war es sogar ein Volltreffer.
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres, das am 30. September endete, schossen die Bestellungen bei Siemens um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro nach oben. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro und übertraf die Konsensschätzung von 23,4 Milliarden Euro. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts – die wichtigste Ertragskennzahl des Konzerns – kletterte um 22 Prozent auf den Rekordwert von 3,89 Milliarden Euro. Analysten hatten nur 3,71 Milliarden Euro erwartet. JPMorgan-Analyst Phil Buller rechnete vor, dass der Auftragseingang 31 Prozent über seiner eigenen Schätzung und rund ein Drittel über dem Konsens lag.
Siemens Quartalszahlen: Auftragseingang im vierten Quartal nach Geschäften
Mrd. €
- Q4 GJ 2025
- Q4 GJ 2026
Quelle: Siemens, Earnings Release Q4 GJ 2026
Daten als Tabelle
|Geschäft
|Q4 GJ 2025
|Q4 GJ 2026
|Mobility
|2,5
|10,7
|Smart Infrastructure
|6,2
|8,7
|Digital Industries
|5,5
|6,4
Der Blick in die Sparten zeigt, woher der Rekord kommt. Bei Mobility, dem Bahngeschäft, vervierfachte sich der Auftragseingang dank großer Bahnprojekte auf rund 10,7 Milliarden Euro. Smart Infrastructure – Netztechnik, Gebäudeautomation und Stromverteilung – legte auf 8,7 Milliarden Euro zu und profitiert direkt vom Bau neuer Rechenzentren. Und die lange schwächelnde Automatisierungssparte Digital Industries meldete mit 6,4 Milliarden Euro wieder deutlich mehr Bestellungen als vor einem Jahr. Das ist ein wichtiges Signal: Die Industrieflaute, die Siemens im Fabrikgeschäft zwei Jahre lang belastet hatte, scheint überwunden.
Das Geschäftsjahr 2026
Rekorde auf breiter Front – mit einem Haken beim Gewinn
Erstmals über 100 Milliarden Euro Aufträge
Im Gesamtjahr erhielt Siemens Aufträge über 108,2 Milliarden Euro nach 88,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Der vergleichbare Umsatz stieg um 8 Prozent auf 83,4 Milliarden Euro.
Industrieergebnis auf Rekordniveau
Das Ergebnis im industriellen Geschäft wuchs um 13 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, die Marge lag bei 16,3 Prozent. Erwartet waren 13,1 Milliarden Euro.
Gewinn je Aktie über der eigenen Prognose
Das Ergebnis je Aktie vor Kaufpreiseffekten erreichte 11,76 Euro – über der im Sommer erhöhten Spanne von 11,20 bis 11,50 Euro und über dem Konsens von 11,68 Euro.
Rekord beim freien Cashflow
Der freie Cashflow stieg auf 12,1 Milliarden Euro nach 10,8 Milliarden Euro im Vorjahr – das Geld für Dividenden und Rückkäufe ist da.
Der Haken: Unter dem Strich blieben 9,5 Milliarden Euro Nettogewinn und damit rund 900 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Das ist allerdings kein Zeichen von Schwäche. 2025 hatte ein Sondereffekt von rund 2,1 Milliarden Euro aus dem Verkauf des Motorenherstellers Innomotics den Gewinn aufgebläht. Operativ war 2026 das stärkste Jahr der Siemens-Geschichte.
Wir wollen schneller wachsen als unsere Schlüsselmärkte.
Der Ausblick
9 bis 11 Prozent Wachstum: Siemens schaltet einen Gang höher
Was die Siemens-Aktie über die starken Zahlen hinaus antreibt, ist der Blick nach vorn. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent in Aussicht – der Markt hatte nur mit rund 7,6 Prozent gerechnet. Das mittelfristige Wachstumsziel steigt auf 7 bis 11 Prozent nach bisher 6 bis 9 Prozent. Der Gewinn je Aktie vor Kaufpreiseffekten soll 10,20 bis 10,80 Euro erreichen. Das wirkt nur auf den ersten Blick wie ein Rückgang: Die Prognose enthält bereits die Abspaltung von Siemens Healthineers, der vergleichbare Vorjahreswert liegt bei 9,27 Euro. Für je zwei Siemens-Aktien sollen Aktionäre eine Healthineers-Aktie erhalten.
Das große Bild
Der Industriekonzern, der zum KI-Gewinner wurde
Die Siemens Quartalszahlen erzählen eine Geschichte, die weit über München hinausreicht.
In derselben Woche, in der der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang die Chipwerte erschütterte, lieferte Siemens den Beweis, dass der KI-Boom auch abseits der Halbleiter Gewinner hervorbringt. Jedes neue Rechenzentrum braucht Schaltanlagen, Transformatoren, Gebäudetechnik und Automatisierung. Genau das verkauft Siemens. Dazu kommen die Milliardenprogramme für Bahn und Stromnetze in Europa und den USA. Die Folge ist ein Auftragspolster, das dem Konzern auf Jahre Umsatz sichert – unabhängig davon, welcher Chiphersteller das Rennen um die KI gewinnt.
Die Börse hat diese Lesart in der Woche klar honoriert. Siemens und der Energietechnikkonzern Siemens Energy zählten zu den größten DAX-Gewinnern der Woche, der Leitindex markierte am Donnerstag mit 27.001,67 Punkten ein Allzeithoch. Am Freitag nahmen Anleger nach dem steilen Anstieg und neuen Zinssorgen allerdings Gewinne mit.
Die Analysten
JPMorgan sieht 345 Euro – doch die Bewertung bremst
JPMorgan bestätigte nach den Zahlen die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 345 Euro und hob hervor, dass auch der Ausblick über den Erwartungen liege. Doch nicht alle Häuser sind überzeugt. JPMorgan hatte die Aktie erst zwei Tage vor den Zahlen wegen der gestiegenen Bewertung von seiner Liste der Top-Empfehlungen genommen. Die Deutsche Bank führt Siemens mit „Hold“ und 270 Euro, Jefferies ebenfalls mit „Hold“. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter bei rund 305 bis 313 Euro. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Die Siemens-Aktie auf einen Blick
Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Handelssymbol: SIE) – 279,40 Euro am 13. November 2026 (Xetra), Wochenplus 6,34 Prozent
Q4 GJ 2026: Auftragseingang 34,8 Mrd. Euro (+58 Prozent), Umsatz 23,7 Mrd. Euro (+11 Prozent), Industrieergebnis 3,89 Mrd. Euro (+22 Prozent)
GJ 2026: Auftragseingang 108,2 Mrd. Euro, Umsatz 83,4 Mrd. Euro, Industrieergebnis 13,3 Mrd. Euro, Marge 16,3 Prozent
Gewinn je Aktie vor Kaufpreiseffekten: 11,76 Euro (Konsens 11,68 Euro), Nettogewinn 9,5 Mrd. Euro
Freier Cashflow: 12,1 Mrd. Euro (Rekord)
Ausblick GJ 2027: vergleichbares Wachstum 9 bis 11 Prozent, Gewinn je Aktie vor Kaufpreiseffekten 10,20 bis 10,80 Euro (ohne Healthineers)
Rekordhoch: 291,70 Euro (28. August 2026)
Nächster Termin: Zahlen zum ersten Quartal am 11. Februar 2027
Häufige Fragen zu den Siemens Quartalszahlen
Wie fielen die Siemens Quartalszahlen Q4 2026 aus?
Siemens steigerte den Auftragseingang im vierten Geschäftsquartal um 58 Prozent auf den Rekordwert von 34,8 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro, das Industrieergebnis um 22 Prozent auf 3,89 Milliarden Euro. Beides lag über den Erwartungen.
Hat Siemens die Erwartungen der Analysten übertroffen?
Ja. Der Auftragseingang lag rund ein Drittel über dem Konsens, Umsatz, Industrieergebnis und Gewinn je Aktie ebenfalls über den Schätzungen. Auch der Ausblick für 2027 übertraf die Erwartungen.
Was erwartet Siemens für 2027?
Siemens rechnet mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent und einem Gewinn je Aktie vor Kaufpreiseffekten von 10,20 bis 10,80 Euro, bereits ohne Siemens Healthineers.
Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die Siemens-Aktie?
Die Siemens-Aktie wird auf Xetra unter dem Symbol SIE gehandelt. Die ISIN lautet DE0007236101, die WKN 723610.
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