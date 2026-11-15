Siemens-Aktie: Quartalszahlen Q4 2026 mit Auftragsrekord – 34,8 Milliarden Euro, die den DAX über 27.000 trugen

In derselben Woche, in der der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang die Chipwerte erschütterte, lieferte Siemens den Beweis, dass der KI-Boom auch abseits der Halbleiter Gewinner hervorbringt. Jedes neue Rechenzentrum braucht Schaltanlagen, Transformatoren, Gebäudetechnik und Automatisierung. Genau das verkauft Siemens. Dazu kommen die Milliardenprogramme für Bahn und Stromnetze in Europa und den USA. Die Folge ist ein Auftragspolster, das dem Konzern auf Jahre Umsatz sichert – unabhängig davon, welcher Chiphersteller das Rennen um die KI gewinnt.

Die Börse hat diese Lesart in der Woche klar honoriert. Siemens und der Energietechnikkonzern Siemens Energy zählten zu den größten DAX-Gewinnern der Woche, der Leitindex markierte am Donnerstag mit 27.001,67 Punkten ein Allzeithoch. Am Freitag nahmen Anleger nach dem steilen Anstieg und neuen Zinssorgen allerdings Gewinne mit.