Die Citigroup erhöht ihr Kursziel für Siemens um 5 auf 340 Euro und bestätigt die Kaufempfehlung. Das meldete die Nachrichtenagentur dpa-AFX in ihrem Überblick vor Handelsbeginn. Eine ausführliche Begründung aus der Studie ist öffentlich nicht verfügbar. Das neue Ziel liegt nur 5 Euro unter dem höchsten bekannten Kursziel am Markt, den 345 Euro von JPMorgan.

Die Gegenstimme kommt von ODDO BHF. Die Analysten nehmen ihre bisherige Einstufung „Outperform“ zurück und sehen die Siemens Aktie nur noch als „Neutral“, das Kursziel beträgt 302 Euro. Damit wächst das Lager derer, die nach dem kräftigen Anstieg seit dem Frühjahr eher Luft holen: Auch Jefferies, RBC und die Deutsche Bank führen den Titel derzeit mit „Halten“-Einstufungen.

Der Markt bewegt sich derweil im Krisenmodus. Der DAX verlor am Dienstag 2,08 Prozent auf 26.045 Punkte, die Siemens Aktie gab 1,0 Prozent nach. Vorbörslich signalisierte der Broker IG am Mittwoch einen leicht schwächeren Start bei rund 26.000 Punkten – trotz starker Zahlen von Nvidia am Vorabend. Für Siemens ist das relevant, weil die Aktie an der Börse zunehmend als Profiteur des Rechenzentrumsbooms gehandelt wird.