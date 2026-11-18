Für die Siemens Aktie (ISIN DE0007236101, Ticker SIE) beginnt der Mittwoch mit einem Analystenduell. Die Citigroup hebt ihr Kursziel von 335 auf 340 Euro und bestätigt die Einstufung „Buy“ – das sind rund 26 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs von 269,80 Euro vom Dienstag. Zeitgleich stuft das Analysehaus ODDO BHF die Aktie von „Outperform“ auf „Neutral“ ab, mit einem Kursziel von 302 Euro. Der Durchschnitt aller von FactSet erfassten Kursziele liegt bei rund 309 Euro. Wie belastbar ist die Siemens Aktienprognose, wenn sich die Experten nach einem Rekordjahr plötzlich uneins sind?
Siemens Aktie Prognose: Citi hebt das Ziel auf 340 Euro, ODDO BHF stuft ab – wer behält beim Rekordkonzern recht?
Zwei Studien, zwei Richtungen: Citigroup traut der Siemens Aktie nach dem Rekordjahr mehr zu, ODDO BHF nimmt die Kaufempfehlung zurück. Die große Siemens Aktienprognose: Unternehmensziele, Konsensschätzungen, Kursziele, Bewertung und Szenarien vor dem Abschied von Healthineers.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens AG
- ISIN
- DE0007236101
- Ticker
- SIE (Xetra)
- Index
- DAX, Euro STOXX 50
- 52-Wochen-Spanne
- 196,38 € bis 291,70 €
- Börsenwert
- rund 208 Mrd. €
- Vorstandschef
- Roland Busch
- Geschäftsjahr
- 1. Oktober bis 30. September
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027 (Q1 GJ 2026/27)
Stand: 17.11.2026, Xetra-Schluss 17.11.2026
Citi legt nach
Die US-Bank erhöht ihr Ziel auf 340 Euro und bleibt bei „Buy“. Schon im Februar hatte sie von 290 auf 335 Euro angehoben.
ODDO BHF tritt auf die Bremse
Die deutsch-französische Bank senkt die Einstufung auf „Neutral“ und nennt 302 Euro als Ziel.
Rekordjahr als Fundament
Aufträge von 108,2 Milliarden Euro, ein Rekordgewinn im Industriegeschäft und ein Free Cashflow von 12,1 Milliarden Euro.
Die Healthineers-Lücke
Der Ausblick 2026/27 rechnet die Medizintechnik bereits heraus – der Gewinn je Aktie sinkt dadurch optisch deutlich.
Der Auslöser
Was ist bei der Siemens Aktie heute passiert?
Selten liegen Zuversicht und Zurückhaltung so dicht beieinander: Am selben Morgen erreichen zwei gegensätzliche Studien den Markt.
Die Citigroup erhöht ihr Kursziel für Siemens um 5 auf 340 Euro und bestätigt die Kaufempfehlung. Das meldete die Nachrichtenagentur dpa-AFX in ihrem Überblick vor Handelsbeginn. Eine ausführliche Begründung aus der Studie ist öffentlich nicht verfügbar. Das neue Ziel liegt nur 5 Euro unter dem höchsten bekannten Kursziel am Markt, den 345 Euro von JPMorgan.
Die Gegenstimme kommt von ODDO BHF. Die Analysten nehmen ihre bisherige Einstufung „Outperform“ zurück und sehen die Siemens Aktie nur noch als „Neutral“, das Kursziel beträgt 302 Euro. Damit wächst das Lager derer, die nach dem kräftigen Anstieg seit dem Frühjahr eher Luft holen: Auch Jefferies, RBC und die Deutsche Bank führen den Titel derzeit mit „Halten“-Einstufungen.
Der Markt bewegt sich derweil im Krisenmodus. Der DAX verlor am Dienstag 2,08 Prozent auf 26.045 Punkte, die Siemens Aktie gab 1,0 Prozent nach. Vorbörslich signalisierte der Broker IG am Mittwoch einen leicht schwächeren Start bei rund 26.000 Punkten – trotz starker Zahlen von Nvidia am Vorabend. Für Siemens ist das relevant, weil die Aktie an der Börse zunehmend als Profiteur des Rechenzentrumsbooms gehandelt wird.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Siemens sein Geld?
Siemens ist ein Technologiekonzern mit drei industriellen Säulen. Digital Industries liefert Steuerungen, Antriebe und Industriesoftware für Fabriken; allein der Softwareumsatz dieser Sparte lag im Geschäftsjahr 2025/26 bei 7,2 Milliarden Euro. Smart Infrastructure stattet Gebäude, Stromnetze und Rechenzentren mit Energieverteilung und Gebäudetechnik aus und ist derzeit der Wachstumsmotor. Mobility baut Züge und Signaltechnik.
Dazu kommt bislang die Mehrheitsbeteiligung an Siemens Healthineers. Genau sie verändert im neuen Geschäftsjahr das Bild: Siemens will 34,1 Prozent der Healthineers-Anteile direkt an die eigenen Aktionäre weiterreichen – für zwei Siemens-Aktien soll es eine Healthineers-Aktie geben – und die Tochter anschließend nicht mehr voll in die Bilanz einbeziehen. Übrig bleibt ein kleinerer, aber stärker auf Automatisierung, Software und Infrastruktur ausgerichteter Konzern.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Siemens für 2026/27 selbst ab?
Das Geschäftsjahr 2025/26, das Ende September endete, war in fast jeder Hinsicht ein Rekord. Der Auftragseingang stieg vergleichbar um 25 Prozent auf 108,2 Milliarden Euro, der Auftragsbestand auf 143 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs vergleichbar um 8 Prozent auf 83,4 Milliarden Euro. Das Ergebnis des Industriegeschäfts kletterte um 13 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, die Marge von 15,4 auf 16,3 Prozent. Der Free Cashflow erreichte mit 12,1 Milliarden Euro ebenfalls einen Höchstwert. Nur der Nettogewinn sank auf 9,5 Milliarden Euro, weil das Vorjahr einen Veräußerungsgewinn von 2,1 Milliarden Euro aus dem Innomotics-Verkauf enthielt. Die Dividende soll von 5,35 auf 5,50 Euro steigen.
Für 2026/27 nennt das Management – bereits ohne Healthineers – ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent und einen Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokation von 10,20 bis 10,80 Euro. Vergleichbar gerechnet lag dieser Wert im abgelaufenen Jahr bei 9,27 Euro; die Mitte der Spanne entspricht also rund 13 Prozent Wachstum. Laut Börsen-Zeitung hatten Analysten vorab ohne Healthineers mit 10,68 Euro gerechnet – der Ausblick liegt damit im Rahmen der Erwartungen. Mittelfristig peilt Siemens nun 7 bis 11 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr und ein zweistelliges Plus beim Gewinn je Aktie an. Die Nettoverschuldung des Industriegeschäfts liegt beim 0,3-Fachen des EBITDA.
Wichtig für jede Siemens Aktie Prognose: Die bei finanzen.net ausgewiesenen FactSet-Konsensschätzungen liegen mit 12,58 Euro Gewinn je Aktie für 2026/27 deutlich über der Unternehmensspanne. Das spricht dafür, dass viele Schätzungen Healthineers noch enthalten. Nach der Abspaltung dürften die Konsenszahlen sinken – ohne dass sich am operativen Geschäft etwas verschlechtert.
|Kennzahl
|2026/27e
|2027/28e
|Umsatz (Konsens)
|90,5 Mrd. €
|97,4 Mrd. €
|Gewinn je Aktie (Konsens)
|12,58 €
|14,57 €
|KGV auf Konsens
|rund 21,4
|rund 18,5
|Dividende je Aktie
|5,88 €
|6,47 €
|Dividendenrendite
|rund 2,2 %
|rund 2,4 %
|EPS-Ausblick Siemens (ohne Healthineers)
|10,20–10,80 €
|–
Geschäftsjahr bis 30. September. Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Vermutlich überwiegend inklusive Healthineers. KGV und Dividendenrendite auf Basis 269,80 € selbst gerechnet.
Quelle: FactSet via finanzen.net (Abruf 18.11.2026); Siemens (Ausblick)
Die Analysten
Wie lautet die Siemens Aktienprognose der Analysten?
Unterm Strich bleibt das Bild positiv, aber nicht einhellig. Laut FactSet-Daten bei finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel von 27 Analysten bei rund 309 Euro – etwa 15 Prozent über dem Dienstagsschluss. Die Spanne reicht von 232 bis 345 Euro. Von den zehn jüngsten bei finanzen.net mit Kursziel erfassten Studien lauten sechs auf Kaufen, drei auf Halten und eine auf Verkaufen; die neuen Voten von Citi und ODDO BHF sind darin noch nicht enthalten.
Nach den Jahreszahlen vom 12. November hatten mehrere Häuser ihre positiven Einschätzungen bestätigt, darunter JPMorgan mit 345 Euro sowie UBS, Berenberg und Bernstein mit jeweils 330 Euro. Bernstein-Analyst Varun Govindaraj stützt sich dabei vor allem auf das Rechenzentrumsgeschäft. Auf der vorsichtigen Seite stehen Jefferies (Hold, 300 Euro), RBC (Sector Perform, 280 Euro) und die Deutsche Bank (Hold, 270 Euro). Am pessimistischsten bleibt Barclays mit „Underweight“ und 235 Euro – allerdings stammt diese Einschätzung noch aus dem Juli.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Citigroup
|Buy
|340 € (zuvor 335 €)
|18.11.2026¹
|dpa-AFX/onvista, goldesel.de
|ODDO BHF
|Neutral (zuvor Outperform)
|302 €
|18.11.2026
|dpa-AFX/onvista, goldesel.de
|Bernstein
|Outperform
|330 €
|16.11.2026
|finanzen.net
|JPMorgan
|Overweight
|345 €
|13.11.2026
|finanzen.net
|UBS
|Buy
|330 €
|12.11.2026
|finanzen.net
|Berenberg
|Buy
|330 €
|12.11.2026
|finanzen.net
|Jefferies
|Hold
|300 €
|12.11.2026
|finanzen.net
|RBC
|Sector Perform
|280 €
|12.11.2026
|finanzen.net
|Deutsche Bank
|Hold
|270 €
|06.11.2026
|finanzen.net
|Barclays
|Underweight
|235 €
|07.07.2026
|finanzen.net
Einstufungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 269,80 € (Xetra-Schluss 17.11.2026).
Quelle: dpa-AFX via onvista, goldesel.de, finanzen.net (Kursziel-Übersicht und Einzelanalysen)
Die Citigroup gehört seit Langem zu den Optimisten: Im Februar hatte sie ihr Ziel bereits von 290 auf 335 Euro angehoben und dies laut damaliger Meldung mit wachsender Zuversicht für die operative Entwicklung begründet. Die neue Anhebung um 5 Euro ist eher ein Feinschliff nach den Jahreszahlen als eine neue These.
Bewertung
Ist die Siemens Aktie im Branchenvergleich teuer?
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Dividendenrendite 2026e
|Ø-Kursziel-Potenzial
|Siemens
|rund 21,4¹
|rund 18,5¹
|rund 2,2 %¹
|rund +15 %
|Schneider Electric
|23,6
|19,6
|1,9 %
|rund +33 %
|ABB
|24,6
|22,0
|1,4 %
|–
Siemens: Geschäftsjahr bis September, KGV und Rendite auf 269,80 € selbst gerechnet. Schneider (Kurs 13.11.2026) und ABB (Kurs 13./14.11.2026) laut finanzen.net; Jahre jeweils Kalender- bzw. Geschäftsjahr des Unternehmens.
Quelle: FactSet via finanzen.net (Abruf 18.11.2026)
Gemessen an den Konsensschätzungen ist die Siemens Aktie im Kreis der großen europäischen Elektrotechnik-Konzerne nicht teurer als die Konkurrenz, eher etwas günstiger. Der Haken: Rechnet man mit der Mitte des eigenen Ausblicks ohne Healthineers von 10,50 Euro, steigt das KGV für 2026/27 auf gut 25. Allerdings erhalten die Aktionäre im Gegenzug Healthineers-Aktien, deren Wert in diese einfache Rechnung nicht eingeht. Wie der Markt diese Verschiebung bewertet, dürfte eine der spannendsten Fragen der Siemens Aktie 2027 werden.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Siemens Aktie?
Charttechnisch hängt die Siemens Aktie in einer engen Zone fest. Mit dem Schlusskurs von 269,80 Euro notiert sie laut den Daten von boerse.de knapp unter der 50-Tage-Linie bei rund 270 Euro und unter der 100-Tage-Linie bei rund 273 Euro. Die 200-Tage-Linie verläuft deutlich tiefer bei rund 260 Euro – der übergeordnete Aufwärtstrend ist damit intakt. Nach oben bleibt das Rekordhoch vom 28. August bei 291,70 Euro die entscheidende Marke, die Aktie liegt rund 7,5 Prozent darunter. Seit Jahresbeginn steht nach eigener Rechnung ein Plus von rund 12 Prozent zu Buche.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Siemens Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Argumente laut Analysten und Unternehmen
|Bull (JPMorgan)
|345 €
|rund +28 %
|Rekordaufträge, Rechenzentren, Software, höhere Mittelfristziele
|Bull (Citigroup)
|340 €
|rund +26 %
|Kaufempfehlung bestätigt, Ziel leicht angehoben
|Base (Konsens FactSet)
|rund 309 €
|rund +15 %
|Ausblick 2026/27 erreichbar, Bewertung im Branchenschnitt
|Neutral (ODDO BHF)
|302 €
|rund +12 %
|Abstufung auf „Neutral“
|Bear (Tiefstziel FactSet)
|232 €
|rund −14 %
|Abhängigkeit vom KI-Zyklus, Abspaltungsrisiken
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 269,80 € (Xetra-Schluss 17.11.2026).
Quelle: finanzen.net (JPMorgan), dpa-AFX via onvista (Citigroup, ODDO BHF), FactSet via finanzen.net (Durchschnitt, Tiefstziel)
Termine
Was Anleger bei der Siemens Aktie jetzt beobachten sollten
18. November, 20:00 Uhr: Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank – wichtig für die Zinsangst am Markt
25. November: Investoren-Roadshow von Siemens in Frankfurt
Erstes Quartal 2026/27: Healthineers soll als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen werden
11. Februar 2027: Zahlen zum ersten Quartal 2026/27, erstmals ohne Healthineers im Ausblick
Frühjahr 2027: geplante Abspaltung und Entkonsolidierung von Siemens Healthineers
Häufige Fragen zur Siemens Aktie Prognose
Welches Kursziel nennt die Citigroup für die Siemens Aktie?
Die Citigroup hat ihr Kursziel laut dpa-AFX von 335 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung „Buy“ bestätigt.
Wie lautet die Siemens Aktienprognose der Analysten im Durchschnitt?
Laut FactSet-Daten bei finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel von 27 Analysten bei rund 309 Euro, die Spanne reicht von 232 bis 345 Euro.
Warum hat ODDO BHF die Siemens Aktie abgestuft?
ODDO BHF senkte die Einstufung von „Outperform“ auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 302 Euro. Eine ausführliche Begründung ist öffentlich nicht verfügbar.
Was erwartet Siemens selbst für das Geschäftsjahr 2026/27?
Ohne Healthineers peilt Siemens 9 bis 11 Prozent vergleichbares Umsatzwachstum und einen Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokation von 10,20 bis 10,80 Euro an.
Welche Dividende zahlt Siemens?
Für das Geschäftsjahr 2025/26 schlägt Siemens 5,50 Euro je Aktie vor. Der Konsens rechnet für 2026/27 mit 5,88 Euro.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 340 Euro der Citigroup (gemeldet von dpa-AFX am 18.11.2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Citi Research: Citi Research – Disclosures.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Siemens AG (SIE): Kaufen, Kursziel 340,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Citigroup (Citi Research). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 08:50 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 08:50 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Citigroup (Citi Research).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.