Die Aktie hat in der laufenden Woche deutlich nachgegeben. Am 13. November lag sie noch bei rund 279 Euro, am 17. November schloss sie bei 269,80 Euro, am 18. November bei etwa 259,85 Euro, heute steht sie nochmals tiefer. Rechnerisch liegt das Papier damit seit Jahresbeginn nur noch rund 8 Prozent im Plus (eigene Rechnung), während es Mitte des Monats noch fast 17 Prozent waren. Das 52-Wochen-Hoch von 291,70 Euro (28.08.2026) ist rund 11 Prozent entfernt, das Jahrestief lag bei 198 Euro (23.03.2026).

Einen einzelnen Auslöser für das heutige Minus konnten wir nicht belegen. Der Gesamtmarkt steht unter Druck: Der DAX verlor am Freitagnachmittag knapp zwei Prozent, der Nasdaq 100 steuert auf einen Wochenverlust zu, und Sorgen um höhere Zinsen und den KI-Sektor belasten zyklische Industriewerte. Hinzu kommt, dass die geplante Abspaltung von Siemens Healthineers die Bewertungsmodelle der Analysten verändert.