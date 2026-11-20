Siemens meldete für das Geschäftsjahr 2026 einen Rekord-Auftragseingang von 108,2 Milliarden Euro, die Aktie liegt aber rund 11 Prozent unter dem Hoch vom August.
Siemens Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt rund 309 Euro – trägt der Rekordauftragsbestand gegen den Abverkauf?
Die Siemens Aktie fällt am Freitag auf rund 258 Euro, der Analysten-Konsens liegt bei etwa 309 Euro. Die Siemens Aktienprognose im Check: Rekordjahr, Ausblick 2027, Healthineers-Abspaltung und die Kursziele von Deutscher Bank bis J.P. Morgan.
Rekordjahr, trotzdem Abverkauf
Ausblick 2027
Der Konzern erwartet 9 bis 11 Prozent vergleichbares Umsatzwachstum und ein Ergebnis je Aktie (vor Kaufpreisallokation) von 10,20 bis 10,80 Euro – ohne Healthineers-Effekte.
Healthineers-Abspaltung
Siemens will im Geschäftsjahr 2027 34,1 Prozent an Siemens Healthineers an die Aktionäre abgeben – Analysten rechnen ihre Modelle neu.
Konsens über dem Kurs
Der Durchschnitt der Kursziele liegt rund 20 Prozent über dem aktuellen Kurs, die Spanne reicht von 232 bis 345 Euro.
Die Siemens Aktie (ISIN DE0007236101, Ticker SIE) gehört am Freitag zu den größten Verlierern im DAX: Um 12:28 Uhr kostet sie bei Xetra 258,20 Euro, ein Minus von 3,3 Prozent zum Vortag. Dabei hat der Technologiekonzern gerade erst das beste Geschäftsjahr seiner Geschichte beim Auftragseingang vorgelegt. Die Analysten bleiben überwiegend optimistisch: Die Siemens Aktienprognose der Experten liegt im Schnitt bei einem Kursziel von rund 309 Euro. Warum klafft zwischen Kurs und Kurszielen dann eine solche Lücke?
Auslöser
Was ist bei der Siemens Aktie passiert?
Die Aktie hat in der laufenden Woche deutlich nachgegeben. Am 13. November lag sie noch bei rund 279 Euro, am 17. November schloss sie bei 269,80 Euro, am 18. November bei etwa 259,85 Euro, heute steht sie nochmals tiefer. Rechnerisch liegt das Papier damit seit Jahresbeginn nur noch rund 8 Prozent im Plus (eigene Rechnung), während es Mitte des Monats noch fast 17 Prozent waren. Das 52-Wochen-Hoch von 291,70 Euro (28.08.2026) ist rund 11 Prozent entfernt, das Jahrestief lag bei 198 Euro (23.03.2026).
Einen einzelnen Auslöser für das heutige Minus konnten wir nicht belegen. Der Gesamtmarkt steht unter Druck: Der DAX verlor am Freitagnachmittag knapp zwei Prozent, der Nasdaq 100 steuert auf einen Wochenverlust zu, und Sorgen um höhere Zinsen und den KI-Sektor belasten zyklische Industriewerte. Hinzu kommt, dass die geplante Abspaltung von Siemens Healthineers die Bewertungsmodelle der Analysten verändert.
Wie verdient Siemens sein Geld?
Siemens ist ein Technologiekonzern mit den Schwerpunkten Automatisierung und Software (Digital Industries), intelligente Infrastruktur für Gebäude und Stromnetze (Smart Infrastructure), Schienenverkehr (Mobility) und über die Beteiligung an Siemens Healthineers die Medizintechnik. Die Auftragsbücher profitieren von Rechenzentren, Stromnetzen und der Digitalisierung der Industrie.
Zahlen und Ausblick
Was sagt die Unternehmensprognose für die Siemens Aktie 2026 und 2027?
Am 12. November legte Siemens die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 (bis 30. September) vor. Der vergleichbare Umsatz stieg um 8 Prozent auf 83,4 Milliarden Euro, der Auftragseingang um 25 Prozent auf den Rekordwert von 108,2 Milliarden Euro (Book-to-Bill 1,30). Der Auftragsbestand erreichte 143 Milliarden Euro nach 117 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Ergebnis des Industriegeschäfts stieg um 13 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, die Marge auf 16,3 Prozent (Vorjahr 15,4 Prozent). Der freie Cashflow kletterte auf ein Rekordniveau von 12,1 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern sank auf 9,5 Milliarden Euro, weil das Vorjahr einen Verkaufsgewinn aus Innomotics von 2,1 Milliarden Euro enthielt; das Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokation lag bei 11,76 Euro nach 12,95 Euro. Im vierten Quartal erreichte es 2,80 Euro nach 2,07 Euro.
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Siemens vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent und ein Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokation von 10,20 bis 10,80 Euro in Aussicht, bei einem Book-to-Bill über 1. Diese Prognose gilt ohne Healthineers-Effekte und ohne Belastungen aus Rechts- und Regulierungsthemen. Die Dividende soll auf 5,50 Euro steigen; auf den aktuellen Kurs bezogen sind das rund 2,1 Prozent, vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung.
Was bedeutet die Healthineers-Abspaltung für die Siemens Aktie?
Siemens will im Geschäftsjahr 2027 eine Beteiligung von 34,1 Prozent an Siemens Healthineers direkt an die Siemens-Aktionäre übertragen; vorgesehen ist ein Verhältnis von einer Healthineers-Aktie je zwei Siemens-Aktien. Für Analysten heißt das: Der Gewinn je Aktie und die Bewertung müssen künftig ohne den Beitrag der Medizintechnik und mit einem neuen Aktienportfolio der Anteilseigner gerechnet werden. Die Deutsche Bank hat ihr Modell deshalb angepasst und am 20. November das Kursziel von 270 auf 275 Euro angehoben, bei unverändertem Rating Hold.
|Kennzahl
|GJ 2025 (Ist)
|GJ 2026 (Ist, vorläufig)
|GJ 2027 (Ausblick / Konsens)
|Vergleichbarer Umsatz
|78,9 Mrd. €
|83,4 Mrd. €
|Wachstum 9–11 % (Unternehmen)
|Auftragseingang
|–
|108,2 Mrd. €
|Book-to-Bill über 1 (Unternehmen)
|EPS vor Kaufpreisallokation
|12,95 €
|11,76 €
|10,20–10,80 € (Unternehmen, ohne Healthineers-Effekte)
|Konsens-EPS
|–
|–
|12,13–12,58 €
|KGV auf Konsens-EPS (Kurs 258,20 €)
|–
|–
|rund 20,5–21,3
Schätzungen laut Analysten-Konsens; je nach Datenanbieter und Behandlung von Healthineers streut das Konsens-EPS 2027 zwischen 12,13 € und 12,58 €. KGV eigene Rechnung auf den Kurs von 258,20 € (20.11.2026, 12:28 Uhr).
Quelle: Siemens-Pressemitteilung vom 12.11.2026, Analysten-Konsens
Analystenstimmen
Wie lautet die Siemens Aktienprognose der Analysten?
Im Konsens ist die Siemens Aktienprognose klar positiv. Laut Analysten-Konsens aus 27 Schätzungen liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 309 Euro, die Spanne reicht von 232 bis 345 Euro. Eine andere Auswertung von 25 Analysten kommt auf einen Durchschnitt von 306,92 Euro (Spanne 240 bis 345 Euro) bei Gesamtempfehlung „Buy“. Gegenüber dem Kurs von 258,20 Euro ergibt sich rechnerisch ein Potenzial von rund 20 Prozent zum Durchschnitt und von rund 34 Prozent zum höchsten Ziel; das niedrigste Ziel liegt rund 10 Prozent unter dem Kurs. Die genaue Verteilung von Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlungen lag uns nicht belegt vor.
Welches Kursziel trauen Analysten der Siemens Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|Hold
|270 → 275 €
|20.11.2026
|Oddo BHF
|Neutral (zuvor Outperform)
|310 → 302 €
|18.11.2026
|Bernstein
|Outperform
|330 € (bestätigt)
|16.11.2026
|J.P. Morgan
|Overweight
|345 € (bestätigt)
|13.11.2026
|UBS
|Buy
|330 €
|12.11.2026
|Berenberg
|Buy
|330 €
|12.11.2026
Alle Kursziele in Euro. Rating und Kursziel sind Einschätzungen der genannten Häuser und keine Empfehlung von aktiencheck.de. „bestätigt“ bedeutet: Rating und Ziel unverändert.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, Daten vom 12. bis 20.11.2026
Die Spanne zeigt, wie unterschiedlich die Häuser Siemens nach dem Rekordjahr einordnen: J.P. Morgan sieht mit 345 Euro das obere Ende der Spanne und nannte als Anlass ein Investorenevent mit der Finanzchefin. Bernstein, UBS und Berenberg liegen bei 330 Euro. Vorsichtiger sind die Deutsche Bank (Hold) und Oddo BHF, das die Aktie am 18. November von Outperform auf Neutral abstufte.
Charttechnik
Was sagt die Charttechnik zur Siemens Aktie?
Beschreibend: Der Tageskurs von 258,20 Euro (Tagestief 256,20 Euro) liegt unter den zuletzt beobachteten Unterstützungen bei 270 und 265 Euro. Als nächste Marke nennen Beobachter 254,50 Euro; Widerstände liegen bei rund 280 Euro und beim 52-Wochen-Hoch von 291,70 Euro. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie lagen uns nicht belegt vor. Das ist eine Beschreibung, keine Handlungsaufforderung.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Siemens Aktie?
|Szenario
|Kursziel-Marke Dritter
|Annahme im Markt
|Bull-Case
|345 € (J.P. Morgan)
|Rekordaufträge werden zu Umsatz und Marge, Rechenzentren und Netze treiben das Wachstum
|Base-Case
|rund 309 € (Konsens)
|Ausblick 2027 wird erreicht, Healthineers-Abspaltung verläuft planmäßig
|Bear-Case
|232 € (niedrigstes Ziel)
|Zyklische Abkühlung, KI- und Zinssorgen, höhere Bewertung als im Branchenschnitt
Die Szenarien geben im Markt diskutierte Einschätzungen Dritter wieder. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab.
Quelle: Analystenstudien (siehe Kursziel-Tabelle), Siemens-Pressemitteilung
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Siemens Aktie jetzt?
Der nächste feste Termin sind die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 am 11. Februar 2027. Davor stehen die Hauptversammlung (Termin lag uns nicht vor) mit der Entscheidung über die Dividende von 5,50 Euro und weitere Details zur Healthineers-Abspaltung an, die ab dem ersten Quartal 2027 als nicht fortgeführtes Geschäft ausgewiesen werden soll. Im Fokus stehen außerdem die Konjunktur und Auftragseingänge in den Bereichen Rechenzentren und Stromnetze.
FAQ zur Siemens Aktienprognose
Wie lautet die Siemens Aktienprognose der Analysten? Der Konsens von 27 Analysten liegt bei rund 309 Euro Kursziel, die Spanne reicht von 232 bis 345 Euro.
Was erwartet Siemens für 2027? Das Unternehmen rechnet mit 9 bis 11 Prozent vergleichbarem Umsatzwachstum und einem Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokation von 10,20 bis 10,80 Euro, ohne Healthineers-Effekte.
Wie hoch ist die Dividende der Siemens Aktie? Vorgeschlagen sind 5,50 Euro je Aktie (Vorjahr 5,35 Euro); die Hauptversammlung muss noch zustimmen. Bei 258,20 Euro entspricht das rund 2,1 Prozent.
Wann kommen die nächsten Siemens-Zahlen? Die Zahlen zum ersten Quartal 2027 sind für den 11. Februar 2027 angekündigt.
Was passiert mit Siemens Healthineers? Siemens will im Geschäftsjahr 2027 34,1 Prozent an Healthineers an die Aktionäre abgeben, je Siemens-Aktie die Hälfte einer Healthineers-Aktie.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen und Kursziele externer Analystenhäuser wieder (Deutsche Bank, Oddo BHF, Bernstein, J.P. Morgan, UBS, Berenberg). Die Verantwortung liegt bei den jeweiligen Häusern; aktiencheck.de gibt sie unverändert und ohne eigene Bewertung weiter. Offenlegungen: Deutsche Bank Research, Oddo BHF, Bernstein, J.P. Morgan, UBS, Berenberg. Kursangaben mit Stand 20.11.2026, 12:28 Uhr (Xetra).
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