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Siemens Aktie nach den US-Zwischenwahlen – wo bauen die Cloud-Riesen ihr nächstes Rechenzentrum?

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 10:12 1 Min.

Die Cloud-Riesen warten bei neuen US-Rechenzentren ab, doch Bernstein Research sieht für die Siemens-Aktie mit einem Kursziel von 330 Euro rund 23 Prozent Luft nach oben.

Bild: Siemens AG

Varun Govindaraj bestätigt in seiner Siemens-Aktienanalyse für Bernstein Research das Rating "outperform" und das Kursziel von 330 Euro. Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker: SIE) notiere bei 268,80 Euro, ein Minus von 1,00 Euro oder 0,37 Prozent. Bis zum Kursziel von Bernstein Research ergebe sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 22,8 Prozent. Wo entsteht das nächste US-Rechenzentrum? Die Zwischenwahlen zum US-Kongress hätten das Umfeld für den Bau von Rechenzentren verändert, so Varun Govindaraj. Welche Folgen das für ein Vorhaben habe, hänge vor allem davon ab, wie weit es bereits fortgeschritten sei. Liege die Genehmigung vor, stehe die Finanzierung oder liefen bereits die Bauarbeiten, dürfte sich an den Plänen wenig ändern. Spannender sei die Frage, wie die großen Cloud-Anbieter, die sogenannten Hyperscaler, über die nächste Generation von Rechenzentren entscheiden würden. Bei künftigen Projekten rücke nach Einschätzung von Varun Govindaraj in den Vordergrund, an welchen Standorten und zu welchem Zeitpunkt die Betreiber bauen wollten. Die Hyperscaler hätten deshalb zunächst abgewartet. Für Siemens-Anleger verdiene damit vor allem Beachtung, wann aus den nächsten Standortplänen konkrete Bauvorhaben würden. Siemens-Aktienanalyse: Kursziel 330 Euro, Rating "outperform" Trotz der abwartenden Haltung der Hyperscaler hält Varun Govindaraj bei Bernstein Research am Kursziel von 330 Euro und am Rating "outperform" für Siemens fest. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – für die Weiterleitung brauchen Sie weder eine Baugenehmigung noch 330 Euro. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 18. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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