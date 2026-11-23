Siemens-Chef Roland Busch hat die Investitionen in Künstliche Intelligenz als „die größte Wette in der Geschichte der Menschheit“ bezeichnet. In einem Interview mit dpa und dpa-AFX, über das am Montag, 23.11.2026, ab 6:18 Uhr berichtet wurde, warnt er zugleich vor einer möglichen Korrektur – ausgelöst durch China. Für die Siemens Aktie (ISIN: DE0007236101, FSE: SIE) und den DAX ist das mehr als eine Randnotiz: Der Technologie-Ausverkauf der vergangenen Woche hat Anleger verunsichert, die Nasdaq-100 verlor am Freitag laut dpa-AFX 5,61 Prozent auf 25.028,98 Punkte, in der Woche rund 10,4 Prozent.
Siemens Aktie: Konzernchef Busch nennt KI "größte Wette in der Geschichte der Menschheit" - Trifft China die US-Bewertungen?
Siemens-Chef Roland Busch sieht beim KI-Boom Korrekturrisiken, wenn billigere chinesische Modelle aufschließen – aber keine Krise. Was das für die Siemens Aktie, den DAX und den KI-Ausverkauf bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens AG
- ISIN
- DE0007236101
- Ticker
- SIE (Xetra)
Stand: 23.11.2026, Stammdaten; Kursangaben siehe Text
Die Aussage
Was sagt der Siemens-Chef zur KI-Blase – und warum nennt er China?
Busch sagte laut dpa-AFX, in die KI werde „Geld reingepumpt ohne Ende“. Das Risiko sieht er bei den Preisen: „Was passiert, wenn die chinesischen Modelle, die sehr viel billiger sind, genauso gut werden?“, fragte er laut Börsen-Zeitung. Dann gerieten Preise und Bewertungen der großen US-Anbieter unter Druck: „Wenn die stark fallen, würde es eine Korrektur geben.“ Eine Krise erwartet er nach eigener Einschätzung nicht: „Da kann eine Korrektur kommen – aber meiner Einschätzung nach keine Krise.“ Das Wort „Blase“ verwendet er in den zitierten Passagen nicht; es steht in den Überschriften der Berichte.
Zur Finanzierung der Rechenzentren sagte Busch, große Betreiber wie Nvidia oder Microsoft zahlten die Investitionen aus dem Cashflow. Das gelte laut seiner Angabe für rund 60 Prozent der Industrie, die übrigen 40 Prozent seien eher fremdfinanziert. Das ist eine Aussage des Konzernchefs, keine unabhängig geprüfte Zahl.
Der Markt
Wie reagiert die Börse auf den KI-Zweifel – und was bedeutet das für Nvidia Aktie und Microsoft Aktie?
Die Berichte verweisen darauf, dass Börsen seit Monaten sehr empfindlich auf KI-Nachrichten reagieren und gestiegene Zinsen die Finanzierung von Rechenzentren verteuern. Kritisiert wird zudem, dass KI-Akteure teils Anteile an eigenen Kunden halten (Klumpenrisiko). Die Kursbox im ariva-Artikel nennt für die Siemens Aktie 258,90 Euro (plus 1,67 Prozent), für die Nvidia Aktie 124,28 Euro (plus 8,03 Prozent) und für die Microsoft Aktie 455,00 Euro (plus 2,88 Prozent); die Kursangaben tragen keine Uhrzeit und stammen vermutlich von einem späteren Stand als die Veröffentlichung um 6:18 Uhr.
Ein belegter ursächlicher Zusammenhang zwischen Buschs Aussagen und den Kursbewegungen besteht nicht; die Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion. Klar ist nur: Der Konzernchef eines der größten Industrie- und Automatisierungsunternehmen Europas, das stark von Rechenzentrums- und Infrastrukturthemen profitiert, äußert sich zu dem Thema, das den Technologieaktien zuletzt die Kurse drückte.
Das Unternehmen
Was bedeutet das für die Siemens-Strategie – und kommen weitere Übernahmen?
Für das Geschäftsjahr 2026/27 (bis Ende September) rechnet Siemens laut Busch mit 9 bis 11 Prozent Umsatzwachstum, mittelfristig mit 7 bis 11 Prozent; Zukäufe sind dabei nicht eingerechnet. Der freie Mittelzufluss lag im vergangenen Geschäftsjahr über 12 Milliarden Euro. Zu Übernahmen sagte Busch laut Börsen-Zeitung: „Das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Und das machen wir auch weiter.“ Zur Größe: „Die Größenordnung ist nicht das Thema. Auch wenn es um zehn Milliarden geht.“ Die Berichte erinnern an die Zukäufe von Altair (rund 10 Milliarden US-Dollar) und Dotmatics (gut 5 Milliarden US-Dollar). Zur KI-Regulierung äußert sich Busch in den geprüften Berichten nicht.
Termine
Was müssen Anleger jetzt beobachten – und wann wird es für KI-Werte wieder konkret?
Wichtig sind die US-Inflationsdaten (PCE) am Mittwoch, 25.11., um 14:30 Uhr, der verkürzte US-Handel rund um Thanksgiving (Donnerstag, 26.11., Börse geschlossen) und die Fed-Sitzung am 9. Dezember, bei der der Markt laut wallstreet-online (23.11., 8:03 Uhr) mit rund 93,5 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte einpreist. Zinsen sind für KI-Investitionen ein zentraler Kostenfaktor.
Häufige Fragen zur Siemens Aktie und zur KI-Wette
Was hat Siemens-Chef Busch gesagt? KI sei „die größte Wette in der Geschichte der Menschheit“; er rechnet mit einer möglichen Korrektur, aber nicht mit einer Krise.
Warum spielt China eine Rolle? Billigere chinesische Modelle könnten laut Busch Preise und Bewertungen der US-Anbieter unter Druck setzen.
Plant Siemens Übernahmen? Laut Busch ja; die Größenordnung sei „nicht das Thema“, auch bei zehn Milliarden.
Wie steht die Siemens Aktie? Die Kursbox im ariva-Artikel nennt 258,90 Euro (plus 1,67 Prozent), ohne Zeitangabe.
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