Busch sagte laut dpa-AFX, in die KI werde „Geld reingepumpt ohne Ende“. Das Risiko sieht er bei den Preisen: „Was passiert, wenn die chinesischen Modelle, die sehr viel billiger sind, genauso gut werden?“, fragte er laut Börsen-Zeitung. Dann gerieten Preise und Bewertungen der großen US-Anbieter unter Druck: „Wenn die stark fallen, würde es eine Korrektur geben.“ Eine Krise erwartet er nach eigener Einschätzung nicht: „Da kann eine Korrektur kommen – aber meiner Einschätzung nach keine Krise.“ Das Wort „Blase“ verwendet er in den zitierten Passagen nicht; es steht in den Überschriften der Berichte.

Zur Finanzierung der Rechenzentren sagte Busch, große Betreiber wie Nvidia oder Microsoft zahlten die Investitionen aus dem Cashflow. Das gelte laut seiner Angabe für rund 60 Prozent der Industrie, die übrigen 40 Prozent seien eher fremdfinanziert. Das ist eine Aussage des Konzernchefs, keine unabhängig geprüfte Zahl.