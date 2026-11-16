Siemens Aktie: Kaufchance nach dem Kursrutsch?

Die jüngste Siemens-Aktienanalyse von JPMorgan liefert ein deutlich positives Signal. Analyst Phil Buller bestätigt in seiner Studie vom 13. November 2026 das Rating "overweight" und hält am unveränderten Kursziel 345 Euro fest. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 273,40 Euro ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 26,2 Prozent. Die optimistische Einschätzung basiert auf einer bemerkenswert starken operativen Entwicklung. Siemens hat im Geschäftsjahr 2026 neue Rekorde bei Auftragseingang, industriellem Ergebnis und Free Cashflow erzielt. Gleichzeitig konnte der Konzern seine Profitabilität verbessern und die mittelfristigen Wachstumsziele anheben. Besonders die Nachfrage nach Digitalisierung, Elektrifizierung und industrieller künstlicher Intelligenz eröffnet zusätzliche Perspektiven. Nach einer Investorenveranstaltung mit Finanzchefin Veronika Bienert sieht JPMorgan-Analyst Phil Buller die Prognosen für 2027 durch die Bedingungen auf den Absatzmärkten und Marktanteilsgewinne gestützt. Die entscheidende Frage lautet nun, ob Siemens die hohen Erwartungen auch in den kommenden Quartalen erfüllen kann. Gelingt dies, könnte die Siemens-Aktie von einer anhaltend positiven Gewinnentwicklung profitieren. Sollten dagegen die Industriekonjunktur oder wichtige Wachstumsmärkte schwächer ausfallen, könnte die Aktie trotz der starken Ausgangslage unter Druck geraten. Das Kursziel 345 Euro von JPMorgan verdeutlicht das erhebliche Potenzial, das die Investmentbank dem Konzern weiterhin zutraut. Für Anleger bleibt Siemens damit eine interessante Verbindung aus etabliertem Industriegeschäft, technologischer Innovation und ambitionierten Wachstumszielen. Ob daraus tatsächlich ein Kursanstieg von mehr als 26 Prozent entsteht, werden die kommenden Geschäftszahlen zeigen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 16. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.