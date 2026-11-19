Warum steigt die Siemens Aktie heute?

Der Börsengang von Anthropic verbessert die Stimmung für KI-nahe Werte. Siemens gilt als Profiteur des Rechenzentrumsbooms. Eine eigene Unternehmensmeldung liegt nicht vor.

Wie hoch war der Auftragseingang von Siemens?

Im Geschäftsjahr 2026 lag er bei 108,2 Milliarden Euro, davon 34,8 Milliarden Euro im vierten Quartal.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Citigroup nennt 340 Euro, JPMorgan 345 Euro, ODDO BHF 302 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser.