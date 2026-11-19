Die Siemens Aktie (ISIN: DE0007236101, FSE: SIE) meldet sich zurück. Bis zum Donnerstagmittag gewinnt das Papier 2,07 Prozent auf 271,50 Euro und reiht sich damit unter die fünf größten Gewinner im DAX ein. Nach den Rekordzahlen der Vorwoche hatte die Aktie zunächst Gewinne abgegeben, vom Rekordhoch bei 291,70 Euro ist sie noch rund 7 Prozent entfernt. Heute dreht die Stimmung – und der Grund ist derselbe wie bei Infineon und Siemens Energy.
Siemens Aktie im Sog der KI-Erholung: Rekordaufträge über 108 Milliarden Euro, Analysten im Streit - Citi sieht 340 Euro, ODDO BHF steigt aus
Die Siemens Aktie steigt am Tag des Anthropic-Börsengangs um 2,1 Prozent auf 271,50 Euro und zählt zu den größten DAX Gewinnern. Der Münchner Konzern wird an der Börse immer stärker als Profiteur des Rechenzentrumsbooms gehandelt. Doch die Analysten sind uneins: Citi erhöht das Kursziel, ODDO BHF nimmt die Kaufempfehlung zurück. Was jetzt für und gegen die Siemens Aktie spricht.
Der Auslöser
Anthropic hebt die Laune – Siemens fährt mit
Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es am Donnerstag nicht. Die Siemens Aktie steigt, weil der Rekord-Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic die Stimmung im gesamten Sektor verbessert. Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt Siemens ausdrücklich zu den Profiteuren, zusammen mit Infineon, Siemens Energy und Hochtief. Der Zusammenhang ist handfest: Siemens liefert Stromverteilung, Gebäudetechnik und Automatisierung für Rechenzentren und nennt dieses Geschäft selbst als Wachstumstreiber.
Das Fundament
Rekordaufträge und eine angehobene Prognose
Hinter der Kursbewegung stehen Zahlen, die sich sehen lassen können. Im Geschäftsjahr 2026 sammelte Siemens Aufträge über 108,2 Milliarden Euro ein. Allein im vierten Quartal waren es 34,8 Milliarden Euro, so viel wie nie zuvor in einem Quartal. Für 2027 stellt der Konzern ein Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent in Aussicht. Zuletzt erweiterte Siemens sein Angebot für KI-Rechenzentren um Komponenten für die Flüssigkeitskühlung.
Der Boom hat eine Kehrseite. Der Ausbau der KI-Rechenzentren verknappt Speicherchips, Leiterplatten und Spannungsregler, die auch Siemens für seine Automatisierungstechnik braucht. Automatisierungschef Rainer Brehm hält die Lage nach einem Medienbericht derzeit für gut beherrschbar.
Die Analysten
340 Euro oder Neutral: zwei Lager
Selten lagen die Meinungen so dicht beieinander und doch so weit auseinander. Die Citigroup hat ihr Kursziel für die Siemens Aktie in dieser Woche auf 340 Euro erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. JPMorgan sieht sogar 345 Euro. ODDO BHF dagegen hat die Einstufung „Outperform“ zurückgenommen und bewertet die Aktie nur noch mit „Neutral“ bei einem Ziel von 302 Euro. Im Schnitt liegen die Ziele bei rund 304 Euro. Alle Ziele sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Warum steigt die Siemens Aktie heute?
Der Börsengang von Anthropic verbessert die Stimmung für KI-nahe Werte. Siemens gilt als Profiteur des Rechenzentrumsbooms. Eine eigene Unternehmensmeldung liegt nicht vor.
Wie hoch war der Auftragseingang von Siemens?
Im Geschäftsjahr 2026 lag er bei 108,2 Milliarden Euro, davon 34,8 Milliarden Euro im vierten Quartal.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Citigroup nennt 340 Euro, JPMorgan 345 Euro, ODDO BHF 302 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser.
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