Die Siemens Aktie habe sich ausgehend vom Jahrestief Ende März in den folgenden Wochen und Monaten deutlich erholen können und sei im Anschluss in eine ausgeprägte Seitwärtsbox eingeschwenkt. Zwar sei es dem Papier vor einigen Handelstagen gelungen, den oberen Bereich dieser Box anzulaufen und ein Triple Top zu formatieren, doch von dort aus hätten in den letzten drei Handelstagen Gewinnmitnahmen eingesetzt.