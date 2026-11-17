Die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) belegte am Montag mit einem spürbaren Abschlag von 2,48% das Ende der Tabelle im DAX, so die Experten von XTB.
Siemens Aktie: Im klaren Rückwärtsgang
Gewinnmitnahmen belasten
Die Siemens Aktie habe sich ausgehend vom Jahrestief Ende März in den folgenden Wochen und Monaten deutlich erholen können und sei im Anschluss in eine ausgeprägte Seitwärtsbox eingeschwenkt. Zwar sei es dem Papier vor einigen Handelstagen gelungen, den oberen Bereich dieser Box anzulaufen und ein Triple Top zu formatieren, doch von dort aus hätten in den letzten drei Handelstagen Gewinnmitnahmen eingesetzt.
Glättungslinien (SMAs): Die Aktie habe die SMA50 (aktuell bei 269,68 EUR) bislang noch nicht unterschritten; die Lunte der gestrigen Tageskerze sei knapp an diese Linie herangelaufen.
Szenarien: Werde der gestrige Tagesschluss heute bestätigt, drohe eine weitere rote Tageskerze in Richtung Süden. Dies könnte das Wertpapier nicht nur unter die SMA50, sondern auch unter die SMA20 (aktuell bei 268,48 EUR) drücken. Etabliere sich der Anteilsschein nachhaltig darunter, könnten weitere Gewinnmitnahmen die Aktie bis an und unter die SMA200 (260,23 EUR) führen.
Bullische Alternative: Gelinge heute eine grüne Tageskerze, bestehe die Chance auf einen Rebound in Richtung der 280-EUR-Marke. Um das bullische Setup nicht zu gefährden, sollte der Kurs jedoch nicht wesentlich unter die SMA20 abfallen.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart (Daily) - Prognose: Bullisch (mit kurzfristigen Rücksetzern)
Anfang November habe sich die Siemens Aktie über alle drei gleitenden Durchschnitte gechoben und sich per Gap-up überzeugend nach oben lösen können. Die jüngsten Gewinnmitnahmen hätten das Papier jedoch wieder unter alle drei Linien gedrückt. Immerhin hätten die SMA20 (278,13 EUR) und die SMA200 (271,44 EUR) dem Kurs etwas Halt geboten.
Charttechnik: Das Chartbild habe sich durch diesen Rücksetzer eingetrübt. Sollte sich die Aktie unter der SMA200 festsetzen, steige das Risiko einer Ausweitung der Schwächephase. In diesem Fall würden die Marken bei 260 EUR und darunter bei 245 EUR in den Fokus rücken.
Neutralisierung: Erst wenn sich der Anteilsschein wieder nachhaltig über der SMA50 (273,58 EUR) festsetze, helle sich das Bild auf. Dafür sei allerdings frisches Momentum nötig.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart - Prognose: Bärisch
Wichtige Marken im Überblick
Widerstände: 272,54 EUR, 273,59 EUR, 278,13 EUR, 278,61 EUR, 280,30 EUR, 291,00 EUR
Unterstützungen: 271,44 EUR, 269,69 EUR, 268,50 EUR, 260,23 EUR, 256,15 EUR (GAP) (Analyse vom 17.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
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