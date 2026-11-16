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Siemens Aktie fällt: 320-Euro-Ziel lässt aufhorchen!

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 11:33 3 Min.

Siemens verliert 2,08 %, während Evercore ISI das Kursziel auf 320 Euro anhebt und trotz rund 17 % rechnerischem Aufwärtspotenzial neutral bleibt.

Bild: Foto: Álvaro de la Paz Franco, Wikimedia Commons („Siemens AG - Corporate Headquarters, Munich 04.jpg“), CC0

Höheres Kursziel, fallender Aktienkurs: Evercore ISI hebt in seiner Siemens-Aktienanalyse vom 13.11.2026 das Kursziel von EUR 315 auf EUR 320 an und bestätigt das Rating "in line", während die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker: SIE) beim angegebenen Kursstand von 273,60 Euro einen Rückgang von 5,80 Euro beziehungsweise 2,08 % verzeichnet. Damit würden Analysteneinschätzung und aktuelle Kursbewegung zunächst in unterschiedliche Richtungen weisen. Evercore ISI setze die Zielmarke etwas höher, an der Börse stehe das Papier jedoch unter Verkaufsdruck. Zwischen dem genannten Aktienkurs und dem neuen Kursziel EUR 320 liege eine Differenz von 46,40 Euro – rechnerisch ein Aufwärtspotenzial von rund 17 %. 320 Euro im Visier: Was hinter der neuen Zielmarke steckt In der Siemens-Aktienanalyse erhöhe Evercore ISI das Kursziel um fünf Euro beziehungsweise rund 1,6 %. Die Anpassung falle damit moderat aus. Sie verschiebe die Zielmarke nach oben, gehe aber nicht mit einer Hochstufung der Aktie einher. Das Rating "in line" bleibe ausdrücklich bestehen. Diese Einstufung sei als neutrale Haltung einzuordnen: Evercore ISI erwarte damit grundsätzlich eine Entwicklung im Einklang mit dem jeweiligen Vergleichsmaßstab. Eine ausdrückliche Kaufempfehlung lasse sich daraus nicht ableiten. Gerade diese Kombination mache die Siemens-Aktienanalyse interessant. Das Kursziel EUR 320 liege deutlich über dem angegebenen Aktienkurs, während das Rating "in line" weiterhin Zurückhaltung signalisiere. Ein rechnerischer Abstand zum Kursziel allein sei somit noch kein Beleg für eine besonders optimistische relative Einschätzung. Kursminus von 2,08 %: Die Börse bleibt auf Abstand Mit dem Rückgang auf 273,60 Euro entferne sich die Siemens-Aktie zunächst von der angehobenen Zielmarke. Das Minus von 5,80 Euro verdeutliche den aktuellen Verkaufsdruck. Ein konkreter Auslöser für diesen Kursrückgang werde in der vorliegenden Analystenmeldung allerdings nicht genannt. Ebenso enthalte die Kurzmeldung keine nähere Begründung dafür, weshalb Evercore ISI das Kursziel EUR 320 nun für angemessen halte. Angaben zu veränderten Gewinnschätzungen, einzelnen Geschäftsbereichen oder Bewertungsannahmen würden fehlen. Die belastbare Botschaft beschränke sich deshalb auf zwei Punkte: ein höheres Kursziel und ein unverändertes Rating "in line". Mehr Spielraum nach oben, aber kein Wechsel ins Käuferlager Für Anleger ergebe sich aus der Siemens-Aktienanalyse von Evercore ISI damit ein differenziertes Bild. Die neue Zielmarke eröffne rechnerisch rund 17 % Spielraum gegenüber dem genannten Kursstand. Zugleich bleibe das Analystenhaus bei seiner neutralen Einstufung. Das Kursziel EUR 320 sei dabei eine Analystenschätzung und keine Zusage für die künftige Kursentwicklung. Wer die Anhebung als eindeutiges Kaufsignal verstehe, würde die unveränderte Bewertung durch Evercore ISI übersehen. Evercore ISI bleibt mit dem Rating "in line" neutral und hebt das Siemens-Kursziel auf EUR 320 an – teile den Artikel mit deinen Freunden, damit im Gruppenchat wenigstens eine Kurszielanhebung ankommt, bevor wieder jemand die Stromrechnung mit der Siemens-Aktie verwechselt. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 16. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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