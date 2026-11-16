Die Siemens Aktie rutscht am Montagmittag ans Ende des deutschen Leitindex: Um 12:10 Uhr notiert das Papier des Münchner Technologiekonzerns (Kürzel: SIE, ISIN: DE0007236101) auf Xetra bei 272,40 Euro und damit 2,51 Prozent unter dem Freitagsschluss. Damit ist Siemens der größte DAX Verlierer am Mittag – und das Minus hat sich im Tagesverlauf ausgeweitet: Am Vormittag lag der Abschlag laut finanzen.ch gegen 9:28 Uhr noch bei rund 1,6 Prozent. Neue Unternehmensnachrichten gibt es nicht; als Schwergewicht belastet Siemens den DAX, der mit −0,12 Prozent auf 26.717,75 Punkte nachgibt.
Siemens Aktie DAX Verlierer: Schlusslicht im DAX nach dem Rekordjahr – wie tief reicht die Gewinnmitnahme?
Die Siemens Aktie ist am Montagmittag der größte DAX Verlierer: Um 12:10 Uhr fällt sie auf Xetra um 2,51 Prozent auf 272,40 Euro. Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht – Gewinnmitnahmen nach der Rekordwoche und die Schwäche der Technologiewerte vor den Nvidia-Zahlen drücken den Kurs.
DAX Verlierer am Mittag
Warum fällt die Siemens Aktie heute?
Eine konkrete Unternehmensmeldung als Auslöser liegt nicht vor. Vielmehr treffen mehrere Belastungsfaktoren zusammen:
Gewinnmitnahmen nach der Rekordwoche
In der Vorwoche hatte die Siemens Aktie laut boerse.de rund 6,7 Prozent zugelegt, angetrieben von Rekordaufträgen im vierten Geschäftsquartal. Nach einem solchen Lauf nehmen Anleger zum Wochenstart Gewinne mit.
Tech-Ausverkauf in Asien
Vor den Nvidia-Zahlen am Dienstagabend sind asiatische Chip- und Technologiewerte eingebrochen. Siemens gilt mit Automatisierung, Software und Ausrüstung für Rechenzentren als Profiteur des KI-Booms – und gerät damit auch in den Sog, wenn Anleger am KI-Trade zweifeln. (Einordnung)
Bewertung im Blick
Nach dem Anstieg auf zeitweise knapp 290 Euro am Zahlentag ist die Aktie anspruchsvoll bewertet. Schon kleinere Zweifel an der Nachfrage aus Rechenzentren reichen dann für spürbare Abgaben. (Einordnung)
Einordnung
Passt das Minus zu den Rekordzahlen?
Operativ hat Siemens wenig Anlass für Kursverluste geliefert. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg der Auftragseingang um 58 Prozent auf den Rekordwert von 34,8 Milliarden Euro, der Umsatz um 11 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 83,4 Milliarden Euro ein Ergebnis im industriellen Geschäft von 13,3 Milliarden Euro, der freie Cashflow lag bei 12,1 Milliarden Euro. Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Siemens ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent an und hob das mittelfristige Wachstumsziel auf 7 bis 11 Prozent an.
Der heutige Rückgang ist daher eher eine Frage der Positionierung als eine Neubewertung der Geschäftslage. Seit Jahresbeginn liegt die Siemens Aktie trotz der Abgaben noch deutlich im Plus; boerse.de weist bis Freitag rund 17 Prozent aus.
Charttechnisch rückt nun die Zone um 270 Euro in den Mittelpunkt. Hält sie nicht, gelten 265 Euro und das Oktobertief von 254,50 Euro als nächste Unterstützungen. Nach oben müsste die Aktie zunächst die Marke von 280 Euro zurückerobern, um die Gewinnmitnahme als bloße Atempause erscheinen zu lassen. Das 52-Wochen-Hoch liegt knapp unter 292 Euro.
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|1
|Siemens
|272,40 €
|−2,51 %
|2
|Symrise
|95,46 €
|−1,87 %
|3
|Brenntag
|57,96 €
|−1,19 %
|4
|E.ON
|19,25 €
|−1,16 %
|5
|Infineon
|49,42 €
|−0,92 %
Xetra-Kurse, Stand 12:10 Uhr.
Quelle: finanzen.at, gegengeprüft mit finanzen.net (12:09 Uhr)
Welche Termine sollten Siemens-Anleger kennen?
Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 legt Siemens laut Finanzkalender am 11. Februar 2027 vor. Ebenfalls im Februar steht die Hauptversammlung an, auf der laut Berichten über die Abspaltung von 30 Prozent an Siemens Healthineers abgestimmt werden soll. Kurzfristig richtet sich der Blick auf die Nvidia-Zahlen am Dienstagabend.
FAQ zur Siemens Aktie
Warum fällt die Siemens Aktie heute? Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Anleger nehmen nach dem Kursanstieg der Vorwoche Gewinne mit, zudem belastet die Schwäche der Technologiewerte vor den Nvidia-Zahlen.
Wie stark ist die Siemens Aktie heute gefallen? Um 12:10 Uhr notierte sie auf Xetra bei 272,40 Euro, ein Minus von 2,51 Prozent. Damit ist sie der größte DAX Verlierer am Mittag.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Siemens Aktie? Das Kürzel ist SIE, die ISIN lautet DE0007236101.
Wann legt Siemens die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sind für den 11. Februar 2027 angekündigt.
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