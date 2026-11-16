Siemens Aktie DAX Verlierer: Schlusslicht im DAX nach dem Rekordjahr – wie tief reicht die Gewinnmitnahme?

Die Siemens Aktie rutscht am Montagmittag ans Ende des deutschen Leitindex: Um 12:10 Uhr notiert das Papier des Münchner Technologiekonzerns (Kürzel: SIE, ISIN: DE0007236101) auf Xetra bei 272,40 Euro und damit 2,51 Prozent unter dem Freitagsschluss. Damit ist Siemens der größte DAX Verlierer am Mittag – und das Minus hat sich im Tagesverlauf ausgeweitet: Am Vormittag lag der Abschlag laut finanzen.ch gegen 9:28 Uhr noch bei rund 1,6 Prozent. Neue Unternehmensnachrichten gibt es nicht; als Schwergewicht belastet Siemens den DAX, der mit −0,12 Prozent auf 26.717,75 Punkte nachgibt.