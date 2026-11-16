Die Siemens Aktie (Kürzel SIE, ISIN DE0007236101) hat den Montag als einer der schwächsten Werte im DAX beendet und war über weite Strecken des Tages das Schlusslicht des Leitindex. Gegen 16:28 Uhr notierte sie auf Xetra bei 271,05 Euro und damit rund 3,0 Prozent unter dem Freitagsschluss von 279,40 Euro; das Tagestief lag zu diesem Zeitpunkt bei 270,60 Euro. Der Grund war keine Nachricht aus München, sondern eine Mischung aus Gewinnmitnahmen nach der starken Vorwoche und dem Druck auf alles, was an der Börse mit dem KI-Boom verbunden wird.
Siemens Aktie DAX Verlierer: Rekordjahr vergessen, Tagestief bei 270,60 Euro – entscheidet jetzt Nvidia über die 270-Euro-Marke?
Die Siemens Aktie war am Montag der große DAX Verlierer: Am Nachmittag rutschte das Papier auf Xetra um rund 3 Prozent auf 271,05 Euro ab, das Tagestief lag bei 270,60 Euro. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht – Gewinnmitnahmen nach dem Rekordjahr und der Tech-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag drückten den Kurs.
Tagesbilanz
Warum fällt die Siemens Aktie heute – ohne jede Unternehmensnachricht?
Schon am Morgen stand Siemens am Ende der DAX-Liste: Gegen 9:45 Uhr lag der Kurs bei 274,35 Euro (-1,8 Prozent). Statt einer Gegenbewegung weitete sich das Minus im Tagesverlauf aus – um 12:10 Uhr waren es -2,5 Prozent, um 15:42 Uhr meldete finanzen.at Siemens mit -2,38 Prozent bei 272,75 Euro als schwächsten DAX-Wert, gut eine Stunde später fiel die Aktie bis knapp über 270 Euro. Spätnachmittags wies tradingeconomics einen Stand von 271,85 Euro (-2,70 Prozent) aus. Der DAX selbst schloss nach dpa-AFX 0,57 Prozent tiefer bei 26.598,64 Punkten – auf dem Tagestief.
Gewinnmitnahmen nach dem Rekordjahr
In der Vorwoche hatte die Siemens Aktie nach den Jahreszahlen vom 12. November rund 6,7 Prozent zugelegt (boerse.de). Ein Teil dieser Gewinne wurde nun eingesammelt – die Anhebung der Mittelfristziele allein trug die Aktie nicht weiter.
Tech-Ausverkauf nach dem Huang-Rücktritt
Laut Dow Jones mieden Anleger nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang Technologiewerte; auch Siemens Energy (-1,8 Prozent) und Infineon (-1,3 Prozent) gaben nach. Siemens gilt mit Automatisierung, Software und Technik für Rechenzentren als Profiteur des KI-Ausbaus und wird so mitgezogen – das ist eine Einordnung der Redaktion.
Zins- und Inflationssorgen
CMC-Markets-Analyst Andreas Lipkow verwies laut dpa-AFX darauf, dass die jüngsten US-Inflationsdaten Hoffnungen auf eine baldige geldpolitische Entspannung dämpften. Hoch bewertete Wachstumswerte reagieren darauf besonders empfindlich.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Siemens
|272,75 €
|-2,38 %
|Infineon
|48,96 €
|-1,84 %
|Siemens Energy
|129,30 €
|-1,51 %
|Symrise
|96,08 €
|-1,23 %
|Zalando
|28,14 €
|-1,16 %
Quelle: finanzen.at, Stand 16.11.2026, 15:42 Uhr (Xetra)
Fundamentaldaten
Passt der Kursrutsch zu den Rekordzahlen vom vergangenen Donnerstag?
Operativ hat Siemens wenig Anlass zur Sorge geliefert. Im Geschäftsjahr 2025/26 stieg der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 25 Prozent auf 108,2 Milliarden Euro, der Umsatz um 8 Prozent auf 83,4 Milliarden Euro. Das Ergebnis im industriellen Geschäft kletterte um 13 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, der Free Cashflow erreichte 12,1 Milliarden Euro. Für das neue Geschäftsjahr peilt der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent an, mittelfristig wurden die Wachstumsziele auf 7 bis 11 Prozent angehoben (zuvor 6 bis 9 Prozent). Als Dividende sind 5,50 Euro je Aktie vorgeschlagen.
Am Zahlentag hatte die Aktie zunächst kräftig zugelegt, gegen Mittag wurden bei Lang & Schwarz 285,70 Euro gezahlt. Gerade weil Rechenzentren und industrielle KI zu den Wachstumstreibern zählen, reagiert der Kurs derzeit stärker auf die Stimmung im Technologiesektor als auf die eigenen Auftragsbücher. Nach dem Lauf vom März-Tief bei 198 Euro auf zeitweise 291,70 Euro im August ist zudem viel Zuversicht eingepreist.
Charttechnik
Hält die Siemens Aktie die Zone um 270 Euro?
Mit dem Tagestief von 270,60 Euro hat die Siemens Aktie die viel beachtete Marke von 270 Euro bereits angetestet. Diese Zone fungierte zuletzt als erste Haltelinie. Darunter rücken 265 Euro und das Oktobertief bei 254,50 Euro in den Blick. Nach oben müsste das Papier zunächst die Marke von 280 Euro zurückerobern, um das Chartbild aufzuhellen; das 52-Wochen-Hoch liegt bei 291,70 Euro (28. August 2026). Seit Jahresbeginn bleibt trotz des Rückgangs rechnerisch ein Plus von grob 14 Prozent; auf Monatssicht (Freitag: +1,7 Prozent laut boerse.de) liegt die Aktie nach dem heutigen Tag rechnerisch leicht im Minus.
Ausblick
Was sollten Anleger der Siemens Aktie jetzt im Blick behalten?
Der wichtigste Termin liegt nicht in München, sondern im Silicon Valley: Nvidia legt am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vor – die ersten nach dem Abgang von Jensen Huang. Für KI-nahe Industriewerte wie Siemens dürfte der Bericht die Stimmung zur Wochenmitte prägen. Am Donnerstag folgen der Börsengang von Anthropic und das Treffen von Trump, Xi und Putin. Bei Siemens selbst sind die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 für den 11. Februar 2027 angekündigt (finanzen.ch).
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Warum fällt die Siemens Aktie heute?
Am 16.11.2026 gab es keine Unternehmensnachricht. Der Rückgang geht auf Gewinnmitnahmen nach der starken Vorwoche, den Ausverkauf bei Technologiewerten nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang sowie Zins- und Inflationssorgen zurück.
Wie stark hat die Siemens Aktie am Montag verloren?
Gegen 16:28 Uhr notierte die Aktie (SIE, ISIN DE0007236101) auf Xetra bei 271,05 Euro, rund 3,0 Prozent unter dem Freitagsschluss von 279,40 Euro. Das Tagestief lag bei 270,60 Euro.
Welche Marken sind charttechnisch wichtig?
Die Zone um 270 Euro gilt als erste Unterstützung, darunter 265 Euro und das Oktobertief bei 254,50 Euro. Nach oben ist 280 Euro die erste Hürde, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 291,70 Euro.
Wann legt Siemens die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sind für den 11. Februar 2027 angekündigt.
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