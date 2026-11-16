Siemens Aktie DAX Verlierer: Rekordjahr vergessen, Tagestief bei 270,60 Euro – entscheidet jetzt Nvidia über die 270-Euro-Marke?

Operativ hat Siemens wenig Anlass zur Sorge geliefert. Im Geschäftsjahr 2025/26 stieg der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 25 Prozent auf 108,2 Milliarden Euro, der Umsatz um 8 Prozent auf 83,4 Milliarden Euro. Das Ergebnis im industriellen Geschäft kletterte um 13 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, der Free Cashflow erreichte 12,1 Milliarden Euro. Für das neue Geschäftsjahr peilt der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent an, mittelfristig wurden die Wachstumsziele auf 7 bis 11 Prozent angehoben (zuvor 6 bis 9 Prozent). Als Dividende sind 5,50 Euro je Aktie vorgeschlagen.

Am Zahlentag hatte die Aktie zunächst kräftig zugelegt, gegen Mittag wurden bei Lang & Schwarz 285,70 Euro gezahlt. Gerade weil Rechenzentren und industrielle KI zu den Wachstumstreibern zählen, reagiert der Kurs derzeit stärker auf die Stimmung im Technologiesektor als auf die eigenen Auftragsbücher. Nach dem Lauf vom März-Tief bei 198 Euro auf zeitweise 291,70 Euro im August ist zudem viel Zuversicht eingepreist.