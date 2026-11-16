Die Siemens Aktie steht am Montagvormittag an der Spitze der DAX Verlierer. Gegen 9:45 Uhr notiert das Papier auf Xetra bei 274,35 Euro, ein Minus von 1,81 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 279,40 Euro. Der Rückschlag kommt nur vier Tage nach einem Rekord, der den gesamten DAX erstmals über 27.000 Punkte getragen hatte: 34,8 Milliarden Euro Auftragseingang in einem einzigen Quartal. Doch zum Wochenstart überlagert eine andere Geschichte die Zahlen – die Angst vor einem Rückschlag im KI-Sektor. Für die Siemens-Aktie wird das zum Problem, denn Rechenzentren sind einer ihrer wichtigsten Wachstumstreiber.
Siemens Aktie: DAX Verlierer – KI-Sorgen schlagen Rekordaufträge, hält die Marke von 270 Euro?
Die Siemens Aktie ist am Montagvormittag der größte DAX Verlierer: Minus 1,81 Prozent auf 274,35 Euro. Nur vier Tage nach dem Auftragsrekord von 34,8 Milliarden Euro nehmen Anleger Gewinne mit – und die Chip-Verkaufswelle vor den Nvidia-Zahlen erfasst auch den Münchner Technologiekonzern. Was hinter dem Rückschlag der Siemens Aktie steckt und welche Marken jetzt zählen.
Der Auslöser
Chip-Beben und Gewinnmitnahmen: warum die Siemens Aktie fällt
Unternehmensnachrichten gibt es am Montag keine. Der Druck kommt von außen – aus Asien, aus dem Silicon Valley und aus den Depots der Anleger, die nach einer starken Woche Kasse machen.
An den asiatischen Börsen standen Technologiewerte zum Wochenstart erneut unter Druck. Auslöser ist die Führungskrise bei Nvidia nach dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang – am Dienstagabend legt der Chipkonzern die ersten Quartalszahlen ohne ihn an der Spitze vor. Die Verkaufswelle erfasst in Frankfurt nicht nur Infineon, sondern auch Werte, die am Ausbau der KI-Infrastruktur verdienen. Siemens nennt Rechenzentren ausdrücklich als Treiber, etwa in der Sparte Smart Infrastructure. Hinzu kommen Gewinnmitnahmen: Mit einem Plus von 5,69 Prozent gehörte die Siemens Aktie in der Vorwoche zu den stärksten DAX-Werten. Am Donnerstag war sie nach den Zahlen zeitweise um mehr als 4,5 Prozent gestiegen.
KI-Abhängigkeit
Rechenzentren treiben Netztechnik und Gebäudeautomation. Ein Stimmungsumschwung im KI-Sektor trifft deshalb auch Siemens.
Nvidia-Countdown
Die Zahlen am Dienstagabend gelten als Härtetest für den gesamten KI-Komplex. Viele Anleger reduzieren vorher ihr Risiko.
Gewinnmitnahmen
Nach dem Lauf in Richtung Rekordhoch sichern Investoren einen Teil der Gewinne aus der Vorwoche.
Hohe Bewertung
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis um 27 lässt die Aktie wenig Raum für Enttäuschungen.
Die Fundamentaldaten
Rekord in allen Sparten: das Geschäft liefert
Am Geschäft liegt die Schwäche nicht. Im vierten Quartal schossen die Bestellungen um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro nach oben, im Gesamtjahr übersprang der Auftragseingang mit 108,2 Milliarden Euro erstmals die Marke von 100 Milliarden Euro. Der Quartalsumsatz stieg um 11 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro, das Ergebnis des industriellen Geschäfts um 22 Prozent auf 3,89 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr erreichte das Industrieergebnis 13,3 Milliarden Euro, der freie Cashflow einen Rekord von 12,1 Milliarden Euro. Für 2027 erwartet Siemens ein vergleichbares Wachstum von 9 bis 11 Prozent – der Markt hatte mit rund 7,6 Prozent gerechnet.
Bahnsparte vervierfacht Aufträge
Siemens Mobility steigerte den Auftragseingang im Quartal auf rund 10,7 Milliarden Euro nach 2,5 Milliarden Euro ein Jahr zuvor.
Rechenzentren treiben Smart Infrastructure
Netztechnik und Gebäudeautomation steigerten die Bestellungen auf 8,7 Milliarden Euro.
Automatisierung erholt sich
Digital Industries meldete mit 6,4 Milliarden Euro deutlich mehr Aufträge als vor einem Jahr.
Healthineers-Abspaltung
Für je zwei Siemens-Aktien sollen Aktionäre eine Aktie von Siemens Healthineers erhalten. Der Ausblick für den Gewinn je Aktie von 10,20 bis 10,80 Euro berücksichtigt das bereits.
Die Analysten
JPMorgan bleibt bei Overweight: Kursziele von 270 bis 345 Euro
Die Analysten sehen im Rücksetzer keinen Grund zur Sorge. JPMorgan bestätigte am Montag die Einstufung „Overweight“, das Kursziel der US-Bank liegt bei 345 Euro. Nach den Zahlen hatte sie den Auftragseingang als rund ein Drittel über dem Konsens hervorgehoben. Vorsichtiger sind die Deutsche Bank mit „Hold“ und 270 Euro sowie RBC mit „Sector Perform“ und 280 Euro. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Anbieter bei rund 305 bis 313 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Siemens Aktie: 270 Euro als erste Haltelinie
Charttechnisch hat die Siemens Aktie den Anlauf auf das Rekordhoch bei 291,70 Euro vorerst abgebrochen. Kurzfristig ist die Zone um 270 Euro die erste Haltelinie, darunter liegt eine Unterstützung um 265 Euro – das Niveau, von dem aus die Aktie nach den Zahlen startete. Ein Rückfall darunter würde das Oktobertief bei 254,50 Euro in den Blick rücken. Nach oben muss die Aktie zunächst die Marke von 280 Euro zurückerobern, um den Weg zum Rekordhoch und zur runden Marke von 300 Euro wieder zu öffnen.
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Warum ist die Siemens Aktie heute DAX Verlierer?
Eine neue Verkaufswelle bei Technologiewerten in Asien und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag belasten Werte mit KI-Bezug. Zudem nehmen Anleger nach der starken Vorwoche Gewinne mit. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie stark war das letzte Quartal von Siemens?
Der Auftragseingang stieg um 58 Prozent auf den Rekordwert von 34,8 Milliarden Euro, das Industrieergebnis um 22 Prozent auf 3,89 Milliarden Euro.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 270 Euro (Deutsche Bank) über 280 Euro (RBC) bis 345 Euro (JPMorgan).
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