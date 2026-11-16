Siemens Aktie: DAX Verlierer – KI-Sorgen schlagen Rekordaufträge, hält die Marke von 270 Euro?

An den asiatischen Börsen standen Technologiewerte zum Wochenstart erneut unter Druck. Auslöser ist die Führungskrise bei Nvidia nach dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang – am Dienstagabend legt der Chipkonzern die ersten Quartalszahlen ohne ihn an der Spitze vor. Die Verkaufswelle erfasst in Frankfurt nicht nur Infineon, sondern auch Werte, die am Ausbau der KI-Infrastruktur verdienen. Siemens nennt Rechenzentren ausdrücklich als Treiber, etwa in der Sparte Smart Infrastructure. Hinzu kommen Gewinnmitnahmen: Mit einem Plus von 5,69 Prozent gehörte die Siemens Aktie in der Vorwoche zu den stärksten DAX-Werten. Am Donnerstag war sie nach den Zahlen zeitweise um mehr als 4,5 Prozent gestiegen.