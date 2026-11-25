Die Siemens Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Handelssymbol: SIE, US-Handelssymbol: SIEGY) steht an einer entscheidenden Marke. Am Mittwochmorgen notiert das Papier bei 254,60 Euro, ein Minus von 0,97 Prozent. Damit gehört der Münchner Technologiekonzern zu den DAX Verlierern am Morgen. Am Dienstag war die Siemens-Aktie im KI-Ausverkauf bereits um knapp 4 Prozent gefallen. Jetzt trennen sie nur noch zehn Cent vom Oktobertief bei 254,50 Euro – der wichtigsten Unterstützung des Jahres.
Siemens Aktie: DAX Verlierer am Morgen – zehn Cent über dem Oktobertief, bricht jetzt die wichtigste Unterstützung des Jahres?
Die Siemens Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den DAX Verlierern: Minus 0,97 Prozent auf 254,60 Euro. Damit notiert der Münchner Technologiekonzern nur noch zehn Cent über dem Oktobertief bei 254,50 Euro. Der KI-Ausverkauf vom Dienstag wirkt nach. Was hinter dem Rückgang der Siemens Aktie steckt.
Der Auslöser
Der KI-Ausverkauf wirkt nach: warum die Siemens Aktie fällt
Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Siemens wird an der Börse zunehmend als KI-Profiteur gehandelt – mit allen Folgen.
Am Dienstag brach die Erholung im KI-Sektor zusammen: Infineon verlor fast 10 Prozent, Siemens Energy knapp 7 Prozent, die Aktie von Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) knapp 6 Prozent. Am Mittwochmorgen setzt sich die Schwäche bei den deutschen KI-Werten fort. Siemens nennt Rechenzentren ausdrücklich als Wachstumstreiber, etwa für Netztechnik und Gebäudeautomation in der Sparte Smart Infrastructure. Nach Einschätzung der Redaktion verkaufen Anleger deshalb auch die Siemens Aktie, wenn die Zweifel am KI-Boom zurückkehren.
KI-Ansteckung
Die Schwäche bei Infineon und Siemens Energy färbt auf Siemens ab.
Oktobertief in Gefahr
Nur zehn Cent trennen die Aktie von der wichtigsten Unterstützung.
Ambitionierte Bewertung
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis um 25 bleibt wenig Raum für Enttäuschungen.
Weit unter dem Rekord
Seit August hat die Aktie rund 13 Prozent verloren.
Die Fundamentaldaten
Rekordaufträge: das Geschäft liefert
Am Geschäft liegt die Schwäche nicht. Im vierten Quartal stiegen die Bestellungen um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro, im Gesamtjahr übersprang der Auftragseingang mit 108,2 Milliarden Euro erstmals die Marke von 100 Milliarden Euro. Für 2027 erwartet Siemens ein vergleichbares Wachstum von 9 bis 11 Prozent. Die Kursziele reichen von 270 Euro (Deutsche Bank) über 280 Euro (RBC) bis 345 Euro (JPMorgan). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Siemens Aktie: alles hängt an 254,50 Euro
Charttechnisch steht die Siemens Aktie vor der Nagelprobe. Hält das Oktobertief bei 254,50 Euro, wäre ein Doppelboden denkbar. Bricht es, rückt die runde Marke von 250 Euro in den Blick. Nach oben muss die Aktie zunächst die Zone um 260 Euro zurückerobern.
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Warum ist die Siemens Aktie heute DAX Verlierer?
Der KI-Ausverkauf vom Dienstag wirkt nach. Weil Siemens am Ausbau von Rechenzentren verdient, trifft die Nervosität auch den Konzern. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Aktie?
Die ISIN lautet DE0007236101, die WKN 723610, das Handelssymbol SIE. In den USA wird ein ADR unter SIEGY gehandelt.
Wo liegt das Oktobertief der Siemens Aktie?
Bei 254,50 Euro. Am Mittwochmorgen notiert die Aktie nur zehn Cent darüber.
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