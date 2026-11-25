Die Siemens Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Handelssymbol: SIE, US-Handelssymbol: SIEGY) steht an einer entscheidenden Marke. Am Mittwochmorgen notiert das Papier bei 254,60 Euro, ein Minus von 0,97 Prozent. Damit gehört der Münchner Technologiekonzern zu den DAX Verlierern am Morgen. Am Dienstag war die Siemens-Aktie im KI-Ausverkauf bereits um knapp 4 Prozent gefallen. Jetzt trennen sie nur noch zehn Cent vom Oktobertief bei 254,50 Euro – der wichtigsten Unterstützung des Jahres.