Warum ist die Siemens Aktie heute DAX Verlierer?

Die Tech-Erholung vom Montag findet keine Anschlusskäufe. Weil Siemens am Ausbau von Rechenzentren verdient, trifft die KI-Nervosität auch den Konzern. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.

Welche ISIN und WKN hat die Siemens Aktie?

Die ISIN lautet DE0007236101, die WKN 723610, das Handelssymbol SIE. In den USA wird ein ADR unter SIEGY gehandelt.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Die Spanne reicht von 270 Euro (Deutsche Bank) über 280 Euro (RBC) bis 345 Euro (JPMorgan).