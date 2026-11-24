Die Siemens Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Handelssymbol: SIE, US-Handelssymbol: SIEGY) gibt am Dienstag einen Teil ihrer Montagsgewinne wieder ab. Um 12:34 Uhr notiert das Papier bei 260,60 Euro, ein Minus von 1,72 Prozent. Damit zählt der Münchner Technologiekonzern zu den größten DAX Verlierern am Mittag. Am Montag war die Siemens-Aktie im Zuge der KI-Erholungsrally noch um 4,12 Prozent gestiegen. Jetzt zeigt sich: Auch Siemens wird an der Börse zunehmend als Profiteur des KI-Ausbaus gehandelt – im Guten wie im Schlechten.
Siemens Aktie: DAX Verlierer am Mittag – Rekordaufträge im Schatten der KI-Nervosität, fällt jetzt die 260-Euro-Marke?
Die Siemens Aktie gehört am Dienstagmittag zu den größten DAX Verlierern: Minus 1,72 Prozent auf 260,60 Euro. Nach dem Plus von über 4 Prozent am Montag geben Anleger einen Teil der Gewinne wieder ab – die Tech-Erholung findet keine Anschlusskäufe. Was hinter dem Rücksetzer der Siemens Aktie steckt und warum Rechenzentren für den Münchner Konzern so wichtig geworden sind.
Der Auslöser
KI-Erholung ohne Fortsetzung: warum die Siemens Aktie fällt
Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es am Dienstag nicht. Der Druck kommt aus derselben Richtung wie die Gewinne vom Montag – aus dem KI-Sektor.
Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) eine weltweite Erholungsrally bei Technologiewerten ausgelöst. Am Dienstag fehlen laut dpa-AFX die Anschlusskäufe, der DAX gab bis zum Mittag 0,8 Prozent auf 25.129 Punkte nach. Marktbeobachter fragen, wie viel der Erholung nur auf die Eindeckung von Leerverkäufern zurückging. Siemens nennt Rechenzentren ausdrücklich als Wachstumstreiber, etwa für Netztechnik und Gebäudeautomation in der Sparte Smart Infrastructure. Nach Einschätzung der Redaktion verkaufen Anleger deshalb auch die Siemens Aktie, wenn die Zweifel am KI-Boom zurückkehren.
KI-Abhängigkeit
Rechenzentren treiben Netztechnik und Gebäudeautomation. Stimmungsschwankungen im KI-Sektor treffen deshalb auch Siemens.
Gewinnmitnahmen
Nach dem Plus von über 4 Prozent am Montag sichern Anleger einen Teil der Gewinne.
Hohe Bewertung
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis um 25 bis 27 lässt die Aktie wenig Raum für Enttäuschungen.
Weit unter dem Rekord
Seit dem Rekordhoch im August hat die Aktie rund 11 Prozent verloren.
Die Fundamentaldaten
Rekordaufträge in allen Sparten: das Geschäft liefert
Am Geschäft liegt die Schwäche nicht. Im vierten Quartal schossen die Bestellungen um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro nach oben, im Gesamtjahr übersprang der Auftragseingang mit 108,2 Milliarden Euro erstmals die Marke von 100 Milliarden Euro. Das Industrieergebnis erreichte im Gesamtjahr 13,3 Milliarden Euro, der freie Cashflow den Rekord von 12,1 Milliarden Euro. Für 2027 erwartet Siemens ein vergleichbares Wachstum von 9 bis 11 Prozent – der Markt hatte mit rund 7,6 Prozent gerechnet. Zudem sollen Aktionäre für je zwei Siemens-Aktien eine Aktie von Siemens Healthineers erhalten.
Die Analysten
Kursziele von 270 bis 345 Euro: alle über dem Kurs
Bemerkenswert: Selbst die vorsichtigsten Kursziele liegen inzwischen über dem aktuellen Kurs der Siemens Aktie. JPMorgan sieht mit „Overweight“ 345 Euro, die Deutsche Bank mit „Hold“ 270 Euro, RBC mit „Sector Perform“ 280 Euro. Das durchschnittliche Kursziel lag Mitte November je nach Anbieter bei rund 305 bis 313 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Siemens Aktie: 254,50 Euro als letzte Bastion
Charttechnisch kämpft die Siemens Aktie mit der Marke von 260 Euro. Fällt sie nachhaltig darunter, rückt das Tief vom Montagmorgen um 256 Euro in den Blick, danach das Oktobertief bei 254,50 Euro – die wichtigste Unterstützung des Jahres. Nach oben müsste die Aktie zunächst die Zone um 265 Euro zurückerobern. Das Rekordhoch bei 291,70 Euro ist vorerst weit entfernt.
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Warum ist die Siemens Aktie heute DAX Verlierer?
Die Tech-Erholung vom Montag findet keine Anschlusskäufe. Weil Siemens am Ausbau von Rechenzentren verdient, trifft die KI-Nervosität auch den Konzern. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Aktie?
Die ISIN lautet DE0007236101, die WKN 723610, das Handelssymbol SIE. In den USA wird ein ADR unter SIEGY gehandelt.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 270 Euro (Deutsche Bank) über 280 Euro (RBC) bis 345 Euro (JPMorgan).
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