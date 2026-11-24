Die Siemens Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Handelssymbol: SIE, US-Handelssymbol: SIEGY) gerät am Nachmittag immer stärker unter Druck. Am Abend notiert das Papier bei 255,05 Euro, ein Minus von 3,81 Prozent. Damit gehört der Münchner Technologiekonzern zu den größten DAX Verlierern am Abend. Am Mittag hatte die Siemens-Aktie noch 1,72 Prozent verloren, am Montag war sie um gut 4 Prozent gestiegen. Mit dem Rutsch steht die Aktie nun unmittelbar über dem Oktobertief bei 254,50 Euro – der wichtigsten Unterstützung des Jahres.
Siemens Aktie: DAX Verlierer am Abend – minus 3,8 Prozent, der Konzern rutscht ans Oktobertief, hält die letzte Bastion bei 254,50 Euro?
Die Siemens Aktie gehört am Dienstagabend zu den größten DAX Verlierern: Minus 3,81 Prozent auf 255,05 Euro. Am Mittag lag das Minus noch bei 1,7 Prozent, am Nachmittag riss der KI-Ausverkauf auch den Münchner Technologiekonzern mit. Jetzt notiert die Aktie nur noch knapp über dem Oktobertief. Was hinter dem Rutsch der Siemens Aktie steckt.
Der Auslöser
KI-Ausverkauf am Nachmittag: warum die Siemens Aktie fällt
Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Der Druck kommt aus dem KI-Sektor – und er wird mit jeder Stunde stärker.
Mit dem Handelsstart in New York beschleunigte sich der Ausverkauf im KI-Sektor. Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) verlor mehr als 7 Prozent, nachdem die Aktie am Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang um fast ein Drittel gestiegen war. Der DAX rutschte zeitweise unter die Marke von 25.000 Punkten. Siemens nennt Rechenzentren ausdrücklich als Wachstumstreiber, etwa für Netztechnik und Gebäudeautomation in der Sparte Smart Infrastructure. Nach Einschätzung der Redaktion verkaufen Anleger deshalb auch die Siemens Aktie, wenn die Zweifel am KI-Boom zurückkehren. Hinzu kommt die Bewertung: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis um 25 lässt die Aktie wenig Raum für Enttäuschungen.
KI-Ansteckung
Siemens Energy, Infineon und HOCHTIEF fallen stark – Siemens wird mitgerissen.
Montagsgewinn verloren
Das Plus von gut 4 Prozent vom Wochenstart ist komplett weg.
Oktobertief in Reichweite
Nur noch 55 Cent trennen die Aktie von der wichtigsten Unterstützung.
Weit unter dem Rekord
Seit August hat die Aktie rund 13 Prozent verloren.
Die Fundamentaldaten
Rekordaufträge in allen Sparten: das Geschäft liefert
Am Geschäft liegt die Schwäche nicht. Im vierten Quartal schossen die Bestellungen um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro nach oben, im Gesamtjahr übersprang der Auftragseingang mit 108,2 Milliarden Euro erstmals die Marke von 100 Milliarden Euro. Für 2027 erwartet Siemens ein vergleichbares Wachstum von 9 bis 11 Prozent – mehr als der Markt erwartet hatte. Die Kursziele reichen von 270 Euro (Deutsche Bank) über 280 Euro (RBC) bis 345 Euro (JPMorgan) und liegen damit alle über dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Siemens Aktie: alles hängt an 254,50 Euro
Charttechnisch steht die Siemens Aktie vor der Nagelprobe. Das Oktobertief bei 254,50 Euro ist die wichtigste Unterstützung des Jahres. Hält sie, wäre ein Doppelboden denkbar. Bricht sie, rückt die runde Marke von 250 Euro in den Blick, die auch in Anlegerforen als nächstes Ziel genannt wird. Nach oben muss die Aktie zunächst die Zone um 260 Euro zurückerobern.
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Warum ist die Siemens Aktie heute DAX Verlierer?
Der Ausverkauf im KI-Sektor reißt auch Siemens mit, weil der Konzern am Ausbau von Rechenzentren verdient. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Aktie?
Die ISIN lautet DE0007236101, die WKN 723610, das Handelssymbol SIE. In den USA wird ein ADR unter SIEGY gehandelt.
Wo liegt das Oktobertief der Siemens Aktie?
Bei 254,50 Euro. Am Dienstagabend notiert die Aktie nur 55 Cent darüber.
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