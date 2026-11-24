Mit dem Handelsstart in New York beschleunigte sich der Ausverkauf im KI-Sektor. Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) verlor mehr als 7 Prozent, nachdem die Aktie am Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang um fast ein Drittel gestiegen war. Der DAX rutschte zeitweise unter die Marke von 25.000 Punkten. Siemens nennt Rechenzentren ausdrücklich als Wachstumstreiber, etwa für Netztechnik und Gebäudeautomation in der Sparte Smart Infrastructure. Nach Einschätzung der Redaktion verkaufen Anleger deshalb auch die Siemens Aktie, wenn die Zweifel am KI-Boom zurückkehren. Hinzu kommt die Bewertung: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis um 25 lässt die Aktie wenig Raum für Enttäuschungen.