Die Siemens Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Handelssymbol: SIE, US-Handelssymbol: SIEGY) hat eine wichtige Marke verloren. Am Mittwochabend notiert das Papier bei 246,30 Euro, ein Minus von 3,28 Prozent. Damit gehört der Münchner Technologiekonzern zu den größten DAX Verlierern am Abend. Am Morgen hatte die Siemens-Aktie nur noch zehn Cent über dem Oktobertief bei 254,50 Euro gelegen. Jetzt ist diese Unterstützung deutlich unterschritten.
Siemens Aktie: DAX Verlierer am Abend – das Oktobertief ist gefallen, wie weit rutscht der Technologiekonzern jetzt?
Die Siemens Aktie gehört am Mittwochabend zu den größten DAX Verlierern: Minus 3,28 Prozent auf 246,30 Euro. Damit hat der Münchner Technologiekonzern das Oktobertief bei 254,50 Euro deutlich unterschritten – die wichtigste Unterstützung des Jahres ist gefallen. Der KI-Ausverkauf, Zollsorgen und schwache Konjunkturdaten setzen der Aktie zu. Was hinter dem Kursrutsch der Siemens Aktie steckt.
Der Auslöser
KI-Ausverkauf, Zölle, Konjunktur: warum die Siemens Aktie fällt
Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Gleich drei Belastungen treffen den Konzern an einem Tag.
Erstens setzt sich der Ausverkauf bei KI-Werten fort: Infineon fiel auf ein Tief seit April, Siemens Energy brach erneut ein. Siemens selbst nennt Rechenzentren als Wachstumstreiber, etwa für Netztechnik und Gebäudeautomation. Zweitens bereitet die US-Regierung laut Berichten höhere Zölle auf Waren aus 16 Volkswirtschaften vor, darunter die EU – für einen globalen Industriekonzern ein Risiko. Drittens korrigierte das Statistische Bundesamt das deutsche Wachstum im dritten Quartal von 0,2 auf 0,1 Prozent, vor allem wegen schwächerer Exporte. Der DAX rutschte unter 25.000 Punkte.
Oktobertief gebrochen
Die wichtigste Unterstützung des Jahres bei 254,50 Euro ist gefallen.
KI-Ansteckung
Die Schwäche bei Infineon und Siemens Energy färbt ab.
US-Zollpläne
Neue Zölle würden das globale Industriegeschäft belasten.
Schwache Exporte
Die BIP-Revision zeigt eine schwächere deutsche Wirtschaft.
Die Fundamentaldaten
Rekordaufträge: das Geschäft liefert
Am Geschäft liegt die Schwäche nicht. Im vierten Quartal stiegen die Bestellungen um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro, im Gesamtjahr übersprang der Auftragseingang erstmals die Marke von 100 Milliarden Euro. Für 2027 erwartet Siemens ein vergleichbares Wachstum von 9 bis 11 Prozent. Die Kursziele reichen von 270 Euro (Deutsche Bank) bis 345 Euro (JPMorgan) – alle über dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Siemens Aktie: 254,50 Euro wird zum Widerstand
Charttechnisch hat sich das Bild der Siemens Aktie eingetrübt. Das frühere Oktobertief bei 254,50 Euro wird nun zum Widerstand. Nach unten rückt die Zone um 240 Euro in den Blick. Seit dem Rekordhoch im August hat die Aktie rund 16 Prozent verloren.
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Warum ist die Siemens Aktie heute DAX Verlierer?
Der KI-Ausverkauf, neue US-Zollpläne und schwache Konjunkturdaten belasten. Die Aktie fiel unter das Oktobertief bei 254,50 Euro.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Aktie?
Die ISIN lautet DE0007236101, die WKN 723610, das Handelssymbol SIE. In den USA wird ein ADR unter SIEGY gehandelt.
Wie weit ist die Siemens Aktie vom Rekord entfernt?
Das Rekordhoch lag im August bei 291,70 Euro. Mit 246,30 Euro liegt die Aktie rund 16 Prozent darunter.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.