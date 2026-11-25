Erstens setzt sich der Ausverkauf bei KI-Werten fort: Infineon fiel auf ein Tief seit April, Siemens Energy brach erneut ein. Siemens selbst nennt Rechenzentren als Wachstumstreiber, etwa für Netztechnik und Gebäudeautomation. Zweitens bereitet die US-Regierung laut Berichten höhere Zölle auf Waren aus 16 Volkswirtschaften vor, darunter die EU – für einen globalen Industriekonzern ein Risiko. Drittens korrigierte das Statistische Bundesamt das deutsche Wachstum im dritten Quartal von 0,2 auf 0,1 Prozent, vor allem wegen schwächerer Exporte. Der DAX rutschte unter 25.000 Punkte.