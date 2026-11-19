Die Siemens Aktie (ISIN: DE0007236101, Xetra-Symbol: SIE) ist am Donnerstag zweitgrößter DAX Gewinner: Zum Xetra-Schluss (Stand 17:29 Uhr) notiert das Papier mit 267,45 Euro um 0,55 Prozent höher als am Vortag. Den Hauptgrund liefert der Gesamtmarkt: Die Hoffnung auf Rückenwind durch den Anthropic-Börsengang hatte KI-nahe Werte am Vormittag gestützt, am Nachmittag drehte der Leitindex jedoch ins Minus und nahm einen Großteil des Siemens-Aufschlags mit. Die Siemens Aktie blieb damit einer von nur wenigen DAX-Werten im Plus.
Siemens Aktie DAX Gewinner: Mittagsplus von 2 Prozent schmilzt auf 0,55 Prozent – wie viel KI-Rückenwind bleibt im schwachen Markt?
Die Siemens Aktie ist zum Xetra-Schluss mit 267,45 Euro (+0,55 Prozent) zweitgrößter DAX Gewinner, nachdem sie mittags noch gut 2 Prozent im Plus lag. Der DAX gab im Tagesverlauf nach, die Hoffnung auf den Anthropic-Börsengang verflog. Die Tagesbilanz der Siemens Aktie im Überblick.
Die Tagesbilanz
Warum ist die Siemens Aktie heute DAX Gewinner – und warum nur knapp?
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Donnerstag nicht. Der Tagesverlauf erzählt die Geschichte: Gegen Mittag lag die Siemens Aktie laut finanzen.at bei rund 271 Euro und damit etwa 2 Prozent über dem Vortagesschluss von 266,00 Euro. Bis zum Xetra-Schluss blieben davon 1,45 Euro übrig, gut ein Viertel des Mittagsplus. Der Konzern bleibt damit ein Gewinner, aber ein vorsichtiger.
Wie dünn die Gewinnerseite am Donnerstag besetzt war, zeigt die Liste: Nur die Deutsche Bank (+0,67 Prozent) lag vor Siemens, dahinter folgten Siemens Energy (+0,33 Prozent), Infineon (+0,29 Prozent) und QIAGEN (+0,04 Prozent). Airbus hielt sich mit +0,02 Prozent knapp im Plus. Alle übrigen Werte schlossen im Minus.
|Platz
|Wert
|Kurs
|Veränderung
|Gewinner 1
|Deutsche Bank
|30,195
|+0,67 %
|Gewinner 2
|Siemens
|267,45
|+0,55 %
|Gewinner 3
|Siemens Energy
|127,08
|+0,33 %
|Gewinner 4
|Infineon
|49,35
|+0,29 %
|Gewinner 5
|QIAGEN
|45,22
|+0,04 %
|Verlierer 1
|Fresenius Medical Care
|36,79
|-4,59 %
|Verlierer 2
|SAP
|187,54
|-3,29 %
|Verlierer 3
|Rheinmetall
|724,70
|-2,62 %
|Verlierer 4
|Fresenius
|52,11
|-2,47 %
|Verlierer 5
|Henkel Vz
|85,92
|-2,21 %
Kurse in Euro, Veränderung gegenüber dem Vortag. Gewinner 1 bis 5, danach die fünf größten Verlierer.
Quelle: Kurstabelle der Redaktion (Stefan Lindam)
Der Gesamtmarkt
Was hat den DAX am Donnerstag gebremst?
Der DAX schloss laut einem Börsenbericht von ad-hoc-news bei 25.464 Punkten, ein Minus von rund 1,1 Prozent. Der DAX Performance-Index, der Dividenden einrechnet, stand nach der Kurstabelle der Redaktion um 17:30 Uhr bei 25.498,91 Punkten (-0,922 Prozent). Beide Indizes messen Unterschiedliches und sind nicht direkt vergleichbar. Nach einem freundlichen Start mit Hoffnung auf den Anthropic-Börsengang drehte der Markt am frühen Nachmittag ins Minus; Anleger prüften die hohen Bewertungen im KI-Sektor, dazu kamen geopolitische und geldpolitische Unsicherheiten. Zum Mittag hatte die Nachrichtenagentur dpa-AFX den DAX noch bei 25.824 Punkten (+0,3 Prozent) gesehen und das Treffen von Trump, Xi und Putin in Shenzhen als Beobachtungspunkt genannt.
Am unteren Ende der Tabelle standen Fresenius Medical Care (-4,59 Prozent) und SAP (-3,29 Prozent), gefolgt von Rheinmetall, Fresenius und Henkel Vz. Dass Siemens in diesem Umfeld im Plus schließt, ist bemerkenswert, aber relativ: Die Aktie notiert 4,3 Prozent unter dem Schlusskurs von 279,40 Euro vom 13. November, dem Tag nach den Jahreszahlen.
Einordnung
Wo steht die Siemens Aktie nach dem Rekordjahr?
Fundamental steht Siemens nach den Zahlen vom 12. November solide da. Für das Geschäftsjahr 2026 nennt marketscreener einen Umsatz von 83,4 Milliarden Euro und ein EBIT von 13,3 Milliarden Euro, deutlich über der Konsenserwartung von 12,0 Milliarden Euro. Der Auftragseingang erreichte nach Medienberichten ein Rekordniveau von 108,2 Milliarden Euro. Aufträge aus dem Umfeld von Rechenzentren und Stromnetzen hatten die Aktie zuletzt zu einem Profiteur der KI-Investitionswelle gemacht. Der Haken: Kippt die Stimmung im KI-Sektor, geben solche Werte häufig mit nach.
Das Chartbild ist gemischt. Die Aktie bewegt sich in einer 52-Wochen-Spanne von rund 196 Euro (Tief vom 23. März) bis 291,70 Euro (Hoch vom 28. August) und liegt etwa 8 Prozent unter dem Jahreshoch. Seit Jahresbeginn steht nach eigener Rechnung noch ein Plus von rund 12 Prozent. Finanzen.net verzeichnete am Mittwoch einen Rutsch unter die 50-Tage-Linie; ob der Donnerstag daran etwas ändert, bleibt offen. Auf Sicht von vier Wochen lag die Aktie laut finanzen.net zuletzt im Minus (Stand 18.11.: -2,8 Prozent).
Ausblick
Worauf sollten Anleger bei der Siemens Aktie als Nächstes achten?
Entscheidend dürfte die Stimmung im KI-Sektor bleiben: Hält der Anthropic-Börsengang als Impulsgeber, oder bleibt es bei einem kurzen Strohfeuer? Auch politische Signale wie das Gipfeltreffen in Shenzhen stehen im Blick der Märkte. Den nächsten Fixpunkt liefert laut marketscreener die Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal am 11. Februar 2027.
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Warum steigt die Siemens Aktie heute?
Eine eigene Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die Siemens Aktie profitierte zunächst von der Hoffnung auf den Anthropic-Börsengang und schloss bei 267,45 Euro mit +0,55 Prozent, deutlich unter dem Mittagsniveau.
Wo schloss die Siemens Aktie im DAX?
Zum Xetra-Schluss (17:29 Uhr) auf Platz 2 der DAX Gewinner, hinter der Deutschen Bank (+0,67 Prozent).
Wie lautet die ISIN der Siemens Aktie?
Die ISIN der Siemens Aktie ist DE0007236101, das Xetra-Kürzel lautet SIE.
Wann legt Siemens die nächsten Zahlen vor?
Laut marketscreener am 11. Februar 2027 (Q1 2027).
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