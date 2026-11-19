Warum steigt die Siemens Aktie heute?

Eine eigene Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die Siemens Aktie profitierte zunächst von der Hoffnung auf den Anthropic-Börsengang und schloss bei 267,45 Euro mit +0,55 Prozent, deutlich unter dem Mittagsniveau.

Wo schloss die Siemens Aktie im DAX?

Zum Xetra-Schluss (17:29 Uhr) auf Platz 2 der DAX Gewinner, hinter der Deutschen Bank (+0,67 Prozent).

Wie lautet die ISIN der Siemens Aktie?

Die ISIN der Siemens Aktie ist DE0007236101, das Xetra-Kürzel lautet SIE.

Wann legt Siemens die nächsten Zahlen vor?

Laut marketscreener am 11. Februar 2027 (Q1 2027).