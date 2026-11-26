Warum ist die Siemens Aktie heute DAX Gewinner?

Die Aktie profitiert von der breiten Markterholung nach der Wende an der Wall Street. Zudem wirbt das Management heute in Paris um Investoren.

Welche ISIN und WKN hat die Siemens Aktie?

Die ISIN lautet DE0007236101, die WKN 723610, das Handelssymbol SIE. In den USA wird ein ADR unter SIEGY gehandelt.

Welche Dividende schlägt Siemens vor?

5,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026.