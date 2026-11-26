Die Siemens Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Handelssymbol: SIE, US-Handelssymbol: SIEGY) erholt sich deutlich. Am Donnerstagmorgen steigt das Papier des Münchner Technologiekonzerns auf 252,15 Euro, ein Plus von 2,71 Prozent. Damit gehört Siemens zu den größten DAX Gewinnern am Morgen. Am Mittwoch hatte die Siemens-Aktie bei 245,50 Euro geschlossen.
Siemens Aktie: DAX Gewinner am Morgen – Rekordaufträge, Roadshow in Paris, holt sich der Technologiekonzern die 200-Tage-Linie zurück?
Die Siemens Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den größten DAX Gewinnern: Plus 2,71 Prozent auf 252,15 Euro. Nach dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie greifen Anleger beim Rekordhalter wieder zu, heute wirbt das Management in Paris um Investoren. Was hinter dem Anstieg der Siemens Aktie steckt.
Der Auslöser
Markterholung und Investorentermin: warum die Siemens Aktie steigt
Rekordzahlen, aber ein schwacher Kurs: Diese Lücke beginnt sich zu schließen.
Die Siemens Aktie profitiert von der breiten Erholung im DAX, die von der späten Wende an der Wall Street ausgeht. Als Industrie- und Automatisierungskonzern mit Geschäft rund um Rechenzentren und Energienetze hängt auch Siemens an der Stimmung für KI-Werte. Zudem wirbt das Management heute auf einer Roadshow in Paris um Investoren, nachdem es am Mittwoch in Frankfurt war. Der Aktienrückkauf ist derzeit wegen der geplanten Abspaltung von Siemens Healthineers unterbrochen. Am Dienstag war die Aktie unter die 200-Tage-Linie gefallen.
Markterholung
Die Wende an der Wall Street hebt die Industrie- und Technologiewerte.
Roadshow in Paris
Das Management wirbt heute bei Investoren.
Rekordaufträge
Der Auftragseingang erreichte 108,2 Milliarden Euro.
Höhere Dividende
Siemens schlägt 5,50 Euro je Aktie vor.
Die Fundamentaldaten
Rekordjahr und klarer Ausblick: Siemens liefert
Siemens hat das Geschäftsjahr 2026 mit Rekordwerten abgeschlossen. Der Auftragseingang erreichte auf vergleichbarer Basis 108,2 Milliarden Euro. Für 2027 erwartet der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent. Die Dividende soll auf 5,50 Euro je Aktie steigen. Ein Termin am Rande: Heute kommen rund 350 Betriebsräte aus allen deutschen Standorten zusammen, begleitet von einer Kundgebung der IG Metall für ihre Tarifforderungen.
Die Marken
Siemens Aktie: die 200-Tage-Linie als Ziel
Charttechnisch arbeitet die Siemens Aktie daran, die 200-Tage-Linie zurückzuerobern, die sie am Dienstag bei rund 258 Euro unterschritten hatte. Gelingt das, wäre das Warnsignal vom Wochenbeginn neutralisiert. Nach unten bildet der Bereich um 245 bis 250 Euro die erste Unterstützung. Das Hoch vom August lag bei 289,75 Euro.
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Warum ist die Siemens Aktie heute DAX Gewinner?
Die Aktie profitiert von der breiten Markterholung nach der Wende an der Wall Street. Zudem wirbt das Management heute in Paris um Investoren.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Aktie?
Die ISIN lautet DE0007236101, die WKN 723610, das Handelssymbol SIE. In den USA wird ein ADR unter SIEGY gehandelt.
Welche Dividende schlägt Siemens vor?
5,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026.
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