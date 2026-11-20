Die Siemens-Aktienanalyse von Citi vom 18. November 2026 liefert ein deutlich optimistisches Signal. Analyst Martin Wilkie erhöht das Kursziel von 335 auf 340 Euro und bestätigt das Rating "buy". Beim aktuellen Xetra-Kurs von 259,85 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 30,8 Prozent. Die fundamentalen Voraussetzungen erscheinen interessant: Siemens hat im Geschäftsjahr 2026 Rekorde beim Auftragseingang, beim Ergebnis des industriellen Geschäfts und beim freien Cashflow erzielt. Gleichzeitig wächst das digitale Geschäft kräftig, während künstliche Intelligenz, Elektrifizierung und der Ausbau von Rechenzentren neue Marktchancen eröffnen. Besonders bemerkenswert ist die Anhebung der mittelfristigen Wachstumsziele. Dennoch bleiben Risiken durch die Weltkonjunktur, den Wettbewerb, hohe Markterwartungen und mögliche Bewertungsanpassungen bestehen. Die unterschiedlichen Einschätzungen von Citi und Oddo BHF zeigen, dass selbst bei einem erfolgreichen Industriekonzern keine Einigkeit über den angemessenen Aktienkurs herrscht. Für Siemens-Aktionäre wird deshalb entscheidend sein, ob das Unternehmen seine ambitionierten Prognosen erfüllen kann. Citi bleibt mit dem Rating "buy" und dem Kursziel von 340 Euro optimistisch. Die spannende Frage lautet nun: Erkennt die Börse das langfristige Potenzial des Technologiekonzerns wieder – oder müssen sich Anleger noch länger gedulden?

Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden! Denn wenn Citi bei Siemens 30,8 Prozent Kurspotenzial sieht, sollte das nicht nur der Nachbar wissen, der seine Kaffeemaschine für künstlich intelligent hält. Und wer den Artikel nicht weiterleitet, muss beim nächsten Börsenstammtisch persönlich erklären, warum ein Industriegigant mit Rekordgewinnen an der Börse trotzdem einen Kurzschluss erleiden kann!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 20. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.