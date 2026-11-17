Rückenwind aus dem Rekordjahr: Bernstein-Analyst Varun Govindaraj bestätigt für die Siemens-Aktie das Rating „Outperform“ und ein Kursziel von 330 Euro. Zum Kurs von 273,20 Euro zum Zeitpunkt der Analyse ergibt sich ein Potenzial von rund 21 Prozent.
Siemens-Aktie: Bernstein bleibt beim Kauf – Ziel 330 Euro nach dem Rekordjahr
Bernstein-Analyst Varun Govindaraj bestätigt „Outperform“ für die Siemens-Aktie mit einem Kursziel von 330 Euro. Seine Branchenstudie dreht sich um Rechenzentren nach den US-Wahlen.
Steckbrief
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Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Bernstein zur Siemens-Aktie
Rechenzentren nach der Wahl – Govindaraj bleibt positiv
Varun Govindaraj untersucht die Folgen der US-Zwischenwahlen.
Die Zwischenwahlen zum US-Kongress hätten das Umfeld für den Bau von Rechenzentren verändert, schrieb Govindaraj in einer Branchenstudie. Für bereits genehmigte, finanzierte oder schon im Bau befindliche Projekte dürfte sich wohl nichts ändern. Bei künftigen Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann sie entstehen sollen.
Die großen Cloud-Anbieter, die sogenannten Hyperscaler, hätten deshalb zunächst eine abwartende Haltung eingenommen. Bei den Wahlen am 3. November stimmten Wähler laut einer von Al Jazeera zitierten Auswertung bei fast allen der 41 Abstimmungen über Rechenzentren gegen neue Anlagen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bernstein-Analyst Varun Govindaraj zu lesen ist:
Rekordgewinn
Das Ergebnis des industriellen Geschäfts stieg im Geschäftsjahr 2026 um 13 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro.
Höhere Marge
Die Marge kletterte von 15,4 auf 16,3 Prozent.
Ehrgeiziger Ausblick
Für 2027 erwartet Siemens ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent.
Neue Mittelfristziele
Das mittelfristige Wachstumsziel wurde auf 7 bis 11 Prozent angehoben.
Aufträge aus Rechenzentren
Die Sparte Smart Infrastructure gewann im Jahresverlauf eine Reihe großer Aufträge von Rechenzentrumskunden in den USA und Europa. Für diese Sparte erwartet Siemens 2027 ein vergleichbares Umsatzplus von 11 bis 13 Prozent.
Eine Siemens-spezifische Begründung nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Bernstein Autonomous LLP, Analyst Varun Govindaraj. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 16.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 330 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Siemens AG (SIE): Kaufen, Kursziel 330,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Varun Govindaraj, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP vom 16.11.2026, 18:11 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:13 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:13 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Varun Govindaraj, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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