Die Zwischenwahlen zum US-Kongress hätten das Umfeld für den Bau von Rechenzentren verändert, schrieb Govindaraj in einer Branchenstudie. Für bereits genehmigte, finanzierte oder schon im Bau befindliche Projekte dürfte sich wohl nichts ändern. Bei künftigen Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann sie entstehen sollen.

Die großen Cloud-Anbieter, die sogenannten Hyperscaler, hätten deshalb zunächst eine abwartende Haltung eingenommen. Bei den Wahlen am 3. November stimmten Wähler laut einer von Al Jazeera zitierten Auswertung bei fast allen der 41 Abstimmungen über Rechenzentren gegen neue Anlagen.