Siemens Aktie: 34,8 Milliarden Euro Rekordaufträge, plus 5,7 Prozent – Prognose: Kommt jetzt der Sprung über 300 Euro?

Mittel- bis langfristig ist die Siemens Aktienprognose eine Wette auf drei Megatrends: Elektrifizierung, Automatisierung und den Ausbau der Bahn. Rechenzentren treiben gleich mehrere Sparten, die Bahninfrastruktur liefert Großaufträge mit langen Laufzeiten. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 27 ist die Aktie ambitioniert bewertet, der Ausblick für den Gewinn je Aktie von 10,20 bis 10,80 Euro liegt aber deutlich über dem vergleichbaren Vorjahreswert von 9,27 Euro. Die Abspaltung von Healthineers macht Siemens zu einem fokussierten Technologiekonzern, was die Bewertung langfristig stützen kann. Für die Siemens-Aktie Prognose gilt: Solange der Auftragsbestand wächst, hat die Aktie gute Argumente.