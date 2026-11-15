Es war die Zahl, die den DAX über 27.000 Punkte trug: 34,8 Milliarden Euro. So viele Aufträge hat Siemens im vierten Geschäftsquartal eingesammelt – so viele wie nie zuvor. Die Siemens-Aktie ist mit einem Plus von 5,69 Prozent einer der DAX Gewinner der Woche und schloss am Freitag auf Xetra bei 279,40 Euro. Das Rekordhoch von 291,70 Euro ist nur gut 4 Prozent entfernt, die 300-Euro-Marke rund 7 Prozent. Unsere Siemens-Aktie Prognose zeigt, wie belastbar der Lauf ist.
Siemens Aktie: 34,8 Milliarden Euro Rekordaufträge, plus 5,7 Prozent – Prognose: Kommt jetzt der Sprung über 300 Euro?
Die Siemens-Aktie ist einer der DAX Gewinner der Woche: Plus 5,69 Prozent nach einem Auftragsrekord von 34,8 Milliarden Euro in einem einzigen Quartal, der den DAX erstmals über 27.000 Punkte trug. Das Rekordhoch ist nur gut 4 Prozent entfernt. Unsere Siemens-Aktie Prognose zeigt, was die Siemens Chartanalyse kurzfristig signalisiert, wie die Analysten urteilen und was die Healthineers-Abspaltung mittel- bis langfristig bedeutet.
Die Zahlen
Aufträge wie nie: was die Siemens-Aktie antreibt
Im vierten Quartal schossen die Bestellungen um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro nach oben, im Gesamtjahr übersprang der Auftragseingang mit 108,2 Milliarden Euro erstmals die Marke von 100 Milliarden Euro. Der Quartalsumsatz stieg um 11 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro, das Ergebnis des industriellen Geschäfts um 22 Prozent auf 3,89 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr erreichte das Industrieergebnis 13,3 Milliarden Euro bei 16,3 Prozent Marge, der freie Cashflow den Rekord von 12,1 Milliarden Euro. Für 2027 erwartet Siemens ein vergleichbares Wachstum von 9 bis 11 Prozent – der Markt hatte mit rund 7,6 Prozent gerechnet. Das Mittelfristziel stieg auf 7 bis 11 Prozent.
Bahnsparte vervierfacht Aufträge
Siemens Mobility steigerte den Auftragseingang im Quartal auf rund 10,7 Milliarden Euro nach 2,5 Milliarden Euro ein Jahr zuvor.
Rechenzentren treiben Smart Infrastructure
Netztechnik und Gebäudeautomation steigerten die Aufträge auf 8,7 Milliarden Euro.
Automatisierung erholt sich
Digital Industries meldete mit 6,4 Milliarden Euro deutlich mehr Bestellungen als vor einem Jahr.
Healthineers-Abspaltung
Für je zwei Siemens-Aktien sollen Aktionäre eine Aktie von Siemens Healthineers erhalten. Der Ausblick für den Gewinn je Aktie von 10,20 bis 10,80 Euro berücksichtigt das bereits.
Wir wollen schneller wachsen als unsere Schlüsselmärkte.
Kurzfristige Prognose
Siemens Chartanalyse: auf Tuchfühlung mit dem Rekordhoch
Die Siemens Chartanalyse zeigt einen intakten Aufwärtstrend. Vom Oktobertief bei 254,50 Euro hat sich die Aktie zügig erholt und mit den Zahlen den Bereich um 265 Euro hinter sich gelassen. Nun steht die entscheidende Zone bevor: das Rekordhoch bei 291,70 Euro vom August und darüber die runde Marke von 300 Euro. Nach unten bildet der Bereich um 265 Euro die erste Unterstützung, darunter das Oktobertief. Ein Schlusskurs über dem Rekordhoch wäre aus charttechnischer Sicht ein Ausbruch in neues Terrain ohne historische Widerstände.
Szenario 1: Ausbruch über 300 Euro
Der Auftragsrekord und der starke Ausblick könnten für ein neues Rekordhoch reichen. Ein Schlusskurs über 291,70 Euro würde den Weg über die 300-Euro-Marke öffnen.
Szenario 2: Konsolidierung unter dem Hoch
Nach dem Lauf pendelt die Aktie zwischen 265 und 292 Euro, bis die Healthineers-Abspaltung Klarheit bringt.
Szenario 3: Rückschlag zum Oktobertief
Enttäuscht der KI-Sektor oder schwächelt die Industrie, könnte die hohe Bewertung den Kurs in Richtung 254,50 Euro drücken.
Die Analysten
Von 270 bis 345 Euro: die Profis sind nicht einig
JPMorgan bestätigte „Overweight“ mit 345 Euro und sprach von einem Auftragseingang rund ein Drittel über dem Konsens. Die Deutsche Bank führt die Siemens-Aktie mit „Hold“ und 270 Euro, RBC mit „Sector Perform“ und 280 Euro, Jefferies stufte Mitte Oktober auf „Hold“ ab. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Anbieter bei rund 305 bis 313 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Mittel- bis langfristige Prognose
Siemens Aktienprognose: Infrastruktur für das KI-Zeitalter
Mittel- bis langfristig ist die Siemens Aktienprognose eine Wette auf drei Megatrends: Elektrifizierung, Automatisierung und den Ausbau der Bahn. Rechenzentren treiben gleich mehrere Sparten, die Bahninfrastruktur liefert Großaufträge mit langen Laufzeiten. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 27 ist die Aktie ambitioniert bewertet, der Ausblick für den Gewinn je Aktie von 10,20 bis 10,80 Euro liegt aber deutlich über dem vergleichbaren Vorjahreswert von 9,27 Euro. Die Abspaltung von Healthineers macht Siemens zu einem fokussierten Technologiekonzern, was die Bewertung langfristig stützen kann. Für die Siemens-Aktie Prognose gilt: Solange der Auftragsbestand wächst, hat die Aktie gute Argumente.
Häufige Fragen zur Siemens-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Siemens-Aktie Prognose?
Kurzfristig entscheidet das Rekordhoch bei 291,70 Euro. Ein Schlusskurs darüber würde aus charttechnischer Sicht die 300-Euro-Marke in den Fokus rücken. Unterstützungen liegen um 265 Euro und am Oktobertief bei 254,50 Euro.
Warum ist die Siemens-Aktie DAX Gewinner der Woche?
Siemens meldete einen Rekord-Auftragseingang von 34,8 Milliarden Euro im vierten Quartal und einen Ausblick über den Erwartungen. Die Aktie stieg um 5,69 Prozent.
Was bekommen Aktionäre bei der Healthineers-Abspaltung?
Für je zwei Siemens-Aktien eine Aktie von Siemens Healthineers.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 270 Euro (Deutsche Bank) über 280 Euro (RBC) bis 345 Euro (JPMorgan). Der Durchschnitt liegt je nach Anbieter bei 305 bis 313 Euro.
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