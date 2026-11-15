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Siemens Aktie: 34,8 Milliarden Euro Rekordaufträge, plus 5,7 Prozent – Prognose: Kommt jetzt der Sprung über 300 Euro?

aktiencheck.de Redaktion6 Min.

Die Siemens-Aktie ist einer der DAX Gewinner der Woche: Plus 5,69 Prozent nach einem Auftragsrekord von 34,8 Milliarden Euro in einem einzigen Quartal, der den DAX erstmals über 27.000 Punkte trug. Das Rekordhoch ist nur gut 4 Prozent entfernt. Unsere Siemens-Aktie Prognose zeigt, was die Siemens Chartanalyse kurzfristig signalisiert, wie die Analysten urteilen und was die Healthineers-Abspaltung mittel- bis langfristig bedeutet.

Hochgeschwindigkeitszug und automatisierte Fabrik, darüber die Überschrift „Siemens Aktie: 34,8 Milliarden Euro Rekordaufträge, plus 5,7 Prozent – Prognose: Kommt jetzt der Sprung über 300 Euro?“KI-generierte Illustration
Bild: KI-generiert (gpt-image-2)

Es war die Zahl, die den DAX über 27.000 Punkte trug: 34,8 Milliarden Euro. So viele Aufträge hat Siemens im vierten Geschäftsquartal eingesammelt – so viele wie nie zuvor. Die Siemens-Aktie ist mit einem Plus von 5,69 Prozent einer der DAX Gewinner der Woche und schloss am Freitag auf Xetra bei 279,40 Euro. Das Rekordhoch von 291,70 Euro ist nur gut 4 Prozent entfernt, die 300-Euro-Marke rund 7 Prozent. Unsere Siemens-Aktie Prognose zeigt, wie belastbar der Lauf ist.

Wochenplus der Siemens-Aktie
+5,69 %
Xetra-Schlusskurs am 13. November
279,40 €
Auftragseingang im vierten Quartal, plus 58 Prozent
34,8 Mrd. €
Industrieergebnis 2026, Rekord
13,3 Mrd. €
Ziel für vergleichbares Wachstum 2027
9 bis 11 %
Quelle: Kursliste der Redaktion, Stand 15. November 2026; Xetra; Siemens, Mitteilung vom 12. November 2026

Die Zahlen

Aufträge wie nie: was die Siemens-Aktie antreibt

Im vierten Quartal schossen die Bestellungen um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro nach oben, im Gesamtjahr übersprang der Auftragseingang mit 108,2 Milliarden Euro erstmals die Marke von 100 Milliarden Euro. Der Quartalsumsatz stieg um 11 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro, das Ergebnis des industriellen Geschäfts um 22 Prozent auf 3,89 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr erreichte das Industrieergebnis 13,3 Milliarden Euro bei 16,3 Prozent Marge, der freie Cashflow den Rekord von 12,1 Milliarden Euro. Für 2027 erwartet Siemens ein vergleichbares Wachstum von 9 bis 11 Prozent – der Markt hatte mit rund 7,6 Prozent gerechnet. Das Mittelfristziel stieg auf 7 bis 11 Prozent.

  1. Bahnsparte vervierfacht Aufträge

    Siemens Mobility steigerte den Auftragseingang im Quartal auf rund 10,7 Milliarden Euro nach 2,5 Milliarden Euro ein Jahr zuvor.

  2. Rechenzentren treiben Smart Infrastructure

    Netztechnik und Gebäudeautomation steigerten die Aufträge auf 8,7 Milliarden Euro.

  3. Automatisierung erholt sich

    Digital Industries meldete mit 6,4 Milliarden Euro deutlich mehr Bestellungen als vor einem Jahr.

  4. Healthineers-Abspaltung

    Für je zwei Siemens-Aktien sollen Aktionäre eine Aktie von Siemens Healthineers erhalten. Der Ausblick für den Gewinn je Aktie von 10,20 bis 10,80 Euro berücksichtigt das bereits.

Wir wollen schneller wachsen als unsere Schlüsselmärkte.

Roland Busch, Vorstandsvorsitzender von Siemens, laut dpa vom 12. November 2026

Kurzfristige Prognose

Siemens Chartanalyse: auf Tuchfühlung mit dem Rekordhoch

Die Siemens Chartanalyse zeigt einen intakten Aufwärtstrend. Vom Oktobertief bei 254,50 Euro hat sich die Aktie zügig erholt und mit den Zahlen den Bereich um 265 Euro hinter sich gelassen. Nun steht die entscheidende Zone bevor: das Rekordhoch bei 291,70 Euro vom August und darüber die runde Marke von 300 Euro. Nach unten bildet der Bereich um 265 Euro die erste Unterstützung, darunter das Oktobertief. Ein Schlusskurs über dem Rekordhoch wäre aus charttechnischer Sicht ein Ausbruch in neues Terrain ohne historische Widerstände.

  1. Szenario 1: Ausbruch über 300 Euro

    Der Auftragsrekord und der starke Ausblick könnten für ein neues Rekordhoch reichen. Ein Schlusskurs über 291,70 Euro würde den Weg über die 300-Euro-Marke öffnen.

  2. Szenario 2: Konsolidierung unter dem Hoch

    Nach dem Lauf pendelt die Aktie zwischen 265 und 292 Euro, bis die Healthineers-Abspaltung Klarheit bringt.

  3. Szenario 3: Rückschlag zum Oktobertief

    Enttäuscht der KI-Sektor oder schwächelt die Industrie, könnte die hohe Bewertung den Kurs in Richtung 254,50 Euro drücken.

Die Analysten

Von 270 bis 345 Euro: die Profis sind nicht einig

JPMorgan bestätigte „Overweight“ mit 345 Euro und sprach von einem Auftragseingang rund ein Drittel über dem Konsens. Die Deutsche Bank führt die Siemens-Aktie mit „Hold“ und 270 Euro, RBC mit „Sector Perform“ und 280 Euro, Jefferies stufte Mitte Oktober auf „Hold“ ab. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Anbieter bei rund 305 bis 313 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.

Mittel- bis langfristige Prognose

Siemens Aktienprognose: Infrastruktur für das KI-Zeitalter

Mittel- bis langfristig ist die Siemens Aktienprognose eine Wette auf drei Megatrends: Elektrifizierung, Automatisierung und den Ausbau der Bahn. Rechenzentren treiben gleich mehrere Sparten, die Bahninfrastruktur liefert Großaufträge mit langen Laufzeiten. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 27 ist die Aktie ambitioniert bewertet, der Ausblick für den Gewinn je Aktie von 10,20 bis 10,80 Euro liegt aber deutlich über dem vergleichbaren Vorjahreswert von 9,27 Euro. Die Abspaltung von Healthineers macht Siemens zu einem fokussierten Technologiekonzern, was die Bewertung langfristig stützen kann. Für die Siemens-Aktie Prognose gilt: Solange der Auftragsbestand wächst, hat die Aktie gute Argumente.

Häufige Fragen zur Siemens-Aktie Prognose

Wie lautet die kurzfristige Siemens-Aktie Prognose?
Kurzfristig entscheidet das Rekordhoch bei 291,70 Euro. Ein Schlusskurs darüber würde aus charttechnischer Sicht die 300-Euro-Marke in den Fokus rücken. Unterstützungen liegen um 265 Euro und am Oktobertief bei 254,50 Euro.

Warum ist die Siemens-Aktie DAX Gewinner der Woche?
Siemens meldete einen Rekord-Auftragseingang von 34,8 Milliarden Euro im vierten Quartal und einen Ausblick über den Erwartungen. Die Aktie stieg um 5,69 Prozent.

Was bekommen Aktionäre bei der Healthineers-Abspaltung?
Für je zwei Siemens-Aktien eine Aktie von Siemens Healthineers.

Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 270 Euro (Deutsche Bank) über 280 Euro (RBC) bis 345 Euro (JPMorgan). Der Durchschnitt liegt je nach Anbieter bei 305 bis 313 Euro.

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