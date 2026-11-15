Siemens Aktie: 34,8 Milliarden Euro Rekordaufträge, Kurs nahe Rekordhoch – Aktienanalyse: Greift die Aktie nach 300 Euro?

Es war die Zahl der Woche an Europas Börsen: 34,8 Milliarden Euro. So viele Aufträge hat Siemens im vierten Geschäftsquartal eingesammelt – so viele wie nie zuvor. Die Nachricht trug den DAX erstmals über 27.000 Punkte und machte die Siemens Aktie mit einem Plus von 5,97 Prozent zu einem der Euro-Stoxx-50-Gewinner der Woche. Am Freitag schloss sie auf Xetra bei 279,40 Euro; das Rekordhoch von 291,70 Euro ist nur gut 4 Prozent entfernt, die 300-Euro-Marke rund 7 Prozent. Diese Siemens Aktienanalyse zeigt, wie belastbar der Lauf ist und was die Siemens Aktienprognose bestimmt.