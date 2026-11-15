Es war die Zahl der Woche an Europas Börsen: 34,8 Milliarden Euro. So viele Aufträge hat Siemens im vierten Geschäftsquartal eingesammelt – so viele wie nie zuvor. Die Nachricht trug den DAX erstmals über 27.000 Punkte und machte die Siemens Aktie mit einem Plus von 5,97 Prozent zu einem der Euro-Stoxx-50-Gewinner der Woche. Am Freitag schloss sie auf Xetra bei 279,40 Euro; das Rekordhoch von 291,70 Euro ist nur gut 4 Prozent entfernt, die 300-Euro-Marke rund 7 Prozent. Diese Siemens Aktienanalyse zeigt, wie belastbar der Lauf ist und was die Siemens Aktienprognose bestimmt.
Siemens Aktie: 34,8 Milliarden Euro Rekordaufträge, Kurs nahe Rekordhoch – Aktienanalyse: Greift die Aktie nach 300 Euro?
Die Siemens Aktie gewinnt 5,97 Prozent und belegt Platz sechs der Euro-Stoxx-50-Gewinner der Woche. Ein Auftragseingang von 34,8 Milliarden Euro in einem einzigen Quartal, ein Ausblick über den Erwartungen und höhere Mittelfristziele haben den Münchner Konzern bis knapp unter sein Rekordhoch getragen. Unsere Siemens Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analystenziele und die Siemens Aktienprognose.
Das Geschäft
Aufträge, Rekordergebnis, höhere Ziele: was die Siemens Aktie antreibt
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres schossen die Bestellungen um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro nach oben. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro, das Ergebnis des industriellen Geschäfts um 22 Prozent auf den Rekordwert von 3,89 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr erreichte das Industrieergebnis 13,3 Milliarden Euro bei 16,3 Prozent Marge, der freie Cashflow den Rekord von 12,1 Milliarden Euro. Für 2027 erwartet Siemens ein vergleichbares Wachstum von 9 bis 11 Prozent – der Markt hatte mit rund 7,6 Prozent gerechnet.
Bahnsparte vervierfacht Aufträge
Siemens Mobility steigerte den Auftragseingang im Quartal auf rund 10,7 Milliarden Euro nach 2,5 Milliarden Euro ein Jahr zuvor.
Rechenzentren treiben Smart Infrastructure
Netztechnik und Gebäudeautomation steigerten die Aufträge auf 8,7 Milliarden Euro.
Automatisierung erholt sich
Digital Industries meldete mit 6,4 Milliarden Euro deutlich mehr Bestellungen als vor einem Jahr.
Höhere Mittelfristziele
Das mittelfristige Wachstumsziel steigt auf 7 bis 11 Prozent, bisher 6 bis 9 Prozent.
Wir wollen schneller wachsen als unsere Schlüsselmärkte.
Das Kleingedruckte
Weniger Nettogewinn und die Abspaltung von Healthineers
Unter dem Strich blieben 9,5 Milliarden Euro Gewinn, rund 900 Millionen Euro weniger als im Vorjahr – damals hatte der Verkauf von Innomotics einen Sondereffekt von rund 2,1 Milliarden Euro gebracht. Der Ausblick für den Gewinn je Aktie vor Kaufpreiseffekten von 10,20 bis 10,80 Euro berücksichtigt bereits die geplante Abspaltung von Siemens Healthineers: Für je zwei Siemens-Aktien sollen Aktionäre eine Healthineers-Aktie erhalten. Gemessen am vergleichbaren Vorjahreswert von 9,27 Euro plant Siemens ein deutliches Plus.
Die Analysten
Von 270 bis 345 Euro: die Profis sind nicht einig
JPMorgan bestätigte „Overweight“ mit 345 Euro. Die Deutsche Bank führt die Siemens Aktie mit „Hold“ und 270 Euro, RBC mit „Sector Perform“ und 280 Euro, Jefferies stufte Mitte Oktober auf „Hold“ ab. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Anbieter bei rund 305 bis 313 Euro. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 27 ist die Aktie ambitioniert bewertet. Alle Werte sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Siemens Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Ausbruch über 300 Euro
Der Auftragsrekord und der starke Ausblick reichen für ein neues Rekordhoch und den Sprung über die 300-Euro-Marke.
Szenario 2: Konsolidierung unter dem Hoch
Nach dem Lauf pendelt die Aktie zwischen 265 und 292 Euro, bis die Healthineers-Abspaltung Klarheit bringt.
Szenario 3: Rückschlag
Enttäuscht der KI-Sektor oder schwächelt die Industrie, drückt die hohe Bewertung den Kurs zurück in Richtung des Oktobertiefs bei 254,50 Euro.
Häufige Fragen zur Siemens Aktienanalyse
Warum gehört die Siemens Aktie zu den Gewinnern der Woche?
Rekord-Auftragseingang von 34,8 Milliarden Euro, ein Ausblick über den Erwartungen und höhere Mittelfristziele. Die Aktie stieg um 5,97 Prozent.
Wie weit ist die Siemens Aktie vom Rekordhoch entfernt?
Mit 279,40 Euro gut 4 Prozent unter dem Rekord von 291,70 Euro vom 28. August 2026.
Was bekommen Aktionäre bei der Healthineers-Abspaltung?
Für je zwei Siemens-Aktien eine Aktie von Siemens Healthineers.
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