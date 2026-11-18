News SIE aktien bullish Industrie

Siemens Aktie -1,50%: Kursziel 330 Euro - warum UBS dem Kerngeschäft 12% Wachstum zutraut

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 15:58 2 Min.

Die Siemens-Aktie fällt auf 265,75 Euro, doch UBS hält am Kursziel von 330 Euro fest und traut dem Kerngeschäft 12% Umsatzwachstum zu.

Bild: Foto: Siemens AG (Pressebild)

In seiner Siemens AG-Aktienanalyse vom 17.11.2026 bestätigt Andre Kukhnin von UBS das Rating "buy" und das Kursziel von 330 Euro für die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker: SIE). Der Titel habe zuletzt 4,05 Euro oder 1,50% auf 265,75 Euro verloren. Damit liege das Kursziel der Schweizer Großbank 64,25 Euro über dem aktuellen Kurs. Um es zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie um rund 24,2% steigen. Von rund 9% auf 12% – worauf Andre Kukhnin im Kerngeschäft schaue Den Ausschlag für das positive Urteil von UBS gebe die Aussicht, dass Siemens im kommenden Jahr noch schneller wachsen könne. Nach rund 9% im laufenden Jahr sei im Kerngeschäft ein Umsatzplus von 12% möglich. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, würde sich das Wachstumstempo um rund drei Prozentpunkte erhöhen. Siemens könnte seine Umsätze damit trotz der bereits gestiegenen Vergleichsbasis wieder zweistellig steigern. Für Andre Kukhnin komme ein zweiter Punkt hinzu: Die Bewertung der Aktie lasse aus seiner Sicht noch Spielraum. Gerade diese Kombination mache Siemens für ihn weiterhin zu einem soliden Investment. Während die Aktie bei 265,75 Euro notiere, richte sich der Blick von UBS bereits auf die Frage, ob der Industriekonzern im kommenden Jahr tatsächlich 12% mehr Umsatz im Kerngeschäft erzielen könne. An dieser Zahl lasse sich die Wachstumserwartung von Andre Kukhnin messen. Für die Siemens AG-Aktienanalyse bleibe es damit bei den beiden Eckdaten: Kursziel 330 Euro und Rating "buy". Wer im Freundeskreis schnell 9 und 12 auseinanderhalten kann, ist für den Siemens-Zahlencheck qualifiziert. Für alle anderen gibt es die Teilen-Taste – die rechnet zwar nicht, liefert aber die Erklärung gleich mit. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 18. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.