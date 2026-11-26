Während der Shanghaier Leitindex am Donnerstag praktisch auf der Stelle trat, zog ein Wert allen davon: Die Sichuan Huafeng Technology Aktie (Handelssymbol Shanghai: 688629) sprang um 11,37 Prozent auf 92,50 Yuan und ist damit der größte SSE Composite Gewinner des Tages. Der SSE Composite schloss bei 3.476,88 Punkten, ein Plus von gerade einmal 0,01 Prozent. Hinter dem Kurssprung steht ein Thema, das chinesische Anleger seit Monaten elektrisiert: Rechenleistung für Künstliche Intelligenz aus heimischer Produktion.
Sichuan Huafeng Technology Aktie SSE Composite Gewinner: Huawei-Fantasie treibt den Steckverbinder-Spezialisten – plus 11,37 Prozent an einem Tag
Die Sichuan Huafeng Technology Aktie ist der größte SSE Composite Gewinner des Tages: plus 11,37 Prozent auf 92,50 Yuan. Anleger setzen auf Rechenleistung aus China, den Großkunden Huawei und Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder für KI-Server. Die Analyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn und die Risiken der hohen Bewertung.
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Die Gründe
Warum die Sichuan Huafeng Technology Aktie zum SSE Composite Gewinner wurde
Der Auslöser kam aus dem Umfeld von Huawei. Chinesischen Medienberichten zufolge wurden vier Fachbeiträge mit Huawei-Beteiligung in das Programm der Chipkonferenz ISSCC 2027 aufgenommen. Am Morgen zogen daraufhin die Aktien rund um das Thema Huawei-Rechenleistung an, einige Titel erreichten das Tageslimit. Sichuan Huafeng Technology gehört in diesen Kreis: Das Unternehmen aus Mianyang gilt als einer von zwei wichtigen chinesischen Lieferanten von Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbindern für Huawei.
Diese Bauteile verbinden in Servern und Netzwerkschränken die Platinen miteinander. Je schneller KI-Chips Daten austauschen, desto anspruchsvoller wird die Verbindungstechnik. Zusätzlichen Rückenwind lieferte der Gesamtmarkt für Elektronikbauteile: Leiterplattenhersteller erlebten am Donnerstag eine Welle von Kurssprüngen, weil Anleger auf knappe Kapazitäten bei KI-Servern setzen.
Huawei als Großkunde
Sichuan Huafeng Technology liefert Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder für die Rechenzentrumstechnik des Konzerns.
KI-Server brauchen schnelle Verbindungen
Der Ausbau von Rechenzentren treibt die Nachfrage nach Steckverbindern und Kabelbaugruppen.
Dividende steht an
Für das dritte Quartal schüttet das Unternehmen 0,127 Yuan je Aktie aus. Stichtag ist der 30. November, gezahlt wird am 1. Dezember 2026.
Staatlicher Hintergrund
Hinter dem Unternehmen steht die staatliche Vermögensverwaltung der Stadt Mianyang. Neben Kommunikationstechnik beliefert es auch die Rüstungsindustrie.
Einordnung
Starke Schwankungen, ambitionierte Bewertung
So eindrucksvoll der Tagesgewinn ist: Die Sichuan Huafeng Technology Aktie schwankt heftig. Noch am Dienstag hatte sie bei 96,15 Yuan geschlossen. Trotz des heutigen Sprungs liegt sie auf Sicht von fünf Handelstagen 6,82 Prozent im Minus, auf Sicht von 30 Tagen 15,01 Prozent im Plus. Weil die Aktie am Technologiesegment STAR Market notiert, darf sie pro Tag um bis zu 20 Prozent steigen oder fallen.
Häufige Fragen zur Sichuan Huafeng Technology Aktie
Warum ist die Sichuan Huafeng Technology Aktie heute SSE Composite Gewinner?
Anleger kauften Werte rund um Huawei und heimische Rechenleistung. Die Aktie stieg um 11,37 Prozent auf 92,50 Yuan.
Was macht Sichuan Huafeng Technology?
Das Unternehmen entwickelt und produziert optische und elektrische Steckverbinder sowie Kabelbaugruppen für Kommunikationstechnik, Rüstung, Industrie und Elektroautos.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 688629.
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