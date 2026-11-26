Während der Shanghaier Leitindex am Donnerstag praktisch auf der Stelle trat, zog ein Wert allen davon: Die Sichuan Huafeng Technology Aktie (Handelssymbol Shanghai: 688629) sprang um 11,37 Prozent auf 92,50 Yuan und ist damit der größte SSE Composite Gewinner des Tages. Der SSE Composite schloss bei 3.476,88 Punkten, ein Plus von gerade einmal 0,01 Prozent. Hinter dem Kurssprung steht ein Thema, das chinesische Anleger seit Monaten elektrisiert: Rechenleistung für Künstliche Intelligenz aus heimischer Produktion.