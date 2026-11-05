Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NASDAQ-Symbol: SHOP) weiterhin mit "overweight" ein.
Shopify Aktie: Wachstum vor Gewinnmarge! Wells Fargo sieht langfristiges Potenzial
Die Shopify Aktie bleibt trotz steigender Kosten für Wells Fargo attraktiv: Höhere Investitionen könnten das Umsatzwachstum von über 30% längerfristig sichern, auch wenn die Gewinnmargen kurzfristig unter Druck geraten
Wells Fargo habe das Kursziel für Shopify von 208 USD auf 205 USD gesenkt. Nach der erhöhten Prognose für die Betriebsausgaben im vierten Quartal habe Wells Fargo seine Schätzungen für die Betriebsausgaben im Jahr 2027 nach oben korrigiert und erwarte eine Free-Cashflow-Marge auf dem Niveau der zweiten Jahreshälfte 2026.
Die Bereitschaft des Managements, kurzfristig Margen zu opfern, um die Akzeptanz bei Händlern zu beschleunigen, dürfte den Zeitraum verlängern, in dem ein Umsatzwachstum von mehr als 30% möglich sei. Wells Fargo sehe weiterhin ein gesundes, bislang unerschlossenes Monetarisierungspotenzial.
Shopify Einschätzung im Überblick:
Kursziel: ⬇️ 205 USD (zuvor: 208 USD)
Rating: 🟢 "overweight" (unverändert)
Analyst: 🏛️ Wells Fargo | 05.11.2026
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