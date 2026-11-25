Die Shopify Aktie geht angeschlagen in die wichtigsten Tage des Jahres für den Onlinehandel. Am 12. Oktober markierte das Papier mit 179,22 Dollar seinen höchsten Schlusskurs der vergangenen zwölf Monate. Nach den Quartalszahlen Anfang November fiel es an einem Tag um 8,7 Prozent, am 17. November schloss es bei 141,90 Dollar – rund 20 Prozent unter dem Hoch. Nun rückt der Black Friday am 27. November in den Fokus.
Shopify Aktie: 20 Prozent unter dem Hoch, Black Friday in zwei Tagen – zündet das Shopping-Wochenende die Wende?
Im vergangenen Jahr setzten Shopify-Händler am Black-Friday-Wochenende einen Rekord von 14,6 Milliarden Dollar um. Die Aktie hat seit Oktober kräftig verloren. Warum das Wochenende ab dem 27. November für die Shopify Aktie so wichtig ist.
Der Maßstab
Ein Rekord, der übertroffen werden will
Die Messlatte liegt hoch: Am Black-Friday-Cyber-Monday-Wochenende 2025 setzten Händler auf der Shopify-Plattform 14,6 Milliarden Dollar um, 27 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Mehr als 81 Millionen Kunden kauften bei Shopify-Händlern ein, in der Spitze flossen 5,1 Millionen Dollar pro Minute über die Plattform. Shopify veröffentlicht diese Zahlen traditionell unmittelbar nach dem Wochenende – sie gelten als wichtiges Stimmungsbarometer für die Aktie.
Die Statistik
Was die Vergangenheit über die Woche danach sagt
Ein Blick zurück zeigt ein Muster: In acht der vergangenen elf Jahre legte die Shopify Aktie in der Woche nach dem Black Friday zu. Eine Garantie ist das nicht. Fundamental spricht für Shopify, dass die Plattform nach einer Auswertung von TIKR zuletzt fast die Hälfte des Wachstums im US-Onlinehandel auf sich vereinte. Die nächsten Quartalszahlen folgen am 10. Februar 2027.
Für die Shopify Aktie wird das Shopping-Wochenende zum Stimmungstest. Ein neuer Rekord könnte die Zweifel nach den Quartalszahlen zerstreuen – ein schwaches Plus würde sie verstärken.
Häufige Fragen zur Shopify Aktie
Wann ist Black Friday 2026?
Am 27. November 2026, Cyber Monday folgt am 30. November.
Wie viel setzten Shopify-Händler am Black-Friday-Wochenende 2025 um?
14,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 27 Prozent.
Wann legt Shopify die nächsten Quartalszahlen vor?
Am 10. Februar 2027.
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