Wann ist Black Friday 2026?

Am 27. November 2026, Cyber Monday folgt am 30. November.

Wie viel setzten Shopify-Händler am Black-Friday-Wochenende 2025 um?

14,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 27 Prozent.

Wann legt Shopify die nächsten Quartalszahlen vor?

Am 10. Februar 2027.