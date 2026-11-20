Nach CryptoQuant, zitiert von U.Today, flossen am Donnerstag 67 Milliarden SHIB an Börsen, rund 255.000 Dollar nach Umrechnung des Portals, gegenüber etwa 950.000 Dollar auf dem Höhepunkt. Am Dienstag (17. November) war der Saldo laut CryptoQuant ein Nettoabfluss von 312 Milliarden SHIB. Der Vorrat auf Börsen liegt bei 85,74 Billionen SHIB (rund 332,7 Millionen Dollar, plus 0,04 Prozent in 24 Stunden). CryptoTicker beobachtet die Marke von 86 Billionen.

Wichtig ist die Einordnung: Börsenzuflüsse sind nur ein Indikator. Wenn weniger Coins zu Börsen wandern, sinkt das potenzielle Angebot, aber auch das Handelsinteresse kann nachlassen. Das Handelsvolumen lag am Donnerstag bei rund 48 Millionen Dollar, nach 65 Millionen am 15. November (CoinGecko).