Der Shiba Inu Kurs notierte am Donnerstagabend (19. November 2026, gegen 21:45 Uhr MEZ) bei 0,0000038 US-Dollar (CoinGecko, über CryptoTicker). Das sind 24,9 Prozent weniger als vor 30 Tagen und 54,2 Prozent weniger als vor zwölf Monaten. Der Marktwert beträgt 2,24 Milliarden Dollar, Rang 39. Auffällig: Die Zuflüsse von SHIB an die Börsen sind laut CryptoQuant auf 67 Milliarden Coins gefallen, 67 Prozent unter dem lokalen Hoch von 250 Milliarden. Weniger Zufluss kann weniger Verkaufsabsicht bedeuten, muss es aber nicht. Für Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie und die Robinhood Aktie, deren Erlöse mit dem Handelsvolumen an Kryptobörsen schwanken, sind Memecoins wie Shiba Inu ein Stimmungsbarometer.
Shiba Inu Kurs: Börsenzuflüsse um 67 Prozent gefallen, SHIB bei 0,0000038 Dollar, RSI bei 25 - Lässt der Verkaufsdruck nach oder fehlt nur das Interesse?
Der Shiba Inu Kurs steht bei rund 0,0000038 US-Dollar, 25 Prozent unter dem Stand von vor 30 Tagen, der Relative-Stärke-Index liegt bei 25. Zugleich sind die Zuflüsse von SHIB an die Börsen um 67 Prozent unter ihr lokales Hoch gefallen. Was die Daten bedeuten, welche Marken Anleger beobachten und warum die Fed am 9. Dezember zählt.
Die Börsendaten
Was sagen die Börsenzuflüsse zum Shiba Inu Kurs – und wie belastbar ist das Signal?
Nach CryptoQuant, zitiert von U.Today, flossen am Donnerstag 67 Milliarden SHIB an Börsen, rund 255.000 Dollar nach Umrechnung des Portals, gegenüber etwa 950.000 Dollar auf dem Höhepunkt. Am Dienstag (17. November) war der Saldo laut CryptoQuant ein Nettoabfluss von 312 Milliarden SHIB. Der Vorrat auf Börsen liegt bei 85,74 Billionen SHIB (rund 332,7 Millionen Dollar, plus 0,04 Prozent in 24 Stunden). CryptoTicker beobachtet die Marke von 86 Billionen.
Wichtig ist die Einordnung: Börsenzuflüsse sind nur ein Indikator. Wenn weniger Coins zu Börsen wandern, sinkt das potenzielle Angebot, aber auch das Handelsinteresse kann nachlassen. Das Handelsvolumen lag am Donnerstag bei rund 48 Millionen Dollar, nach 65 Millionen am 15. November (CoinGecko).
|Kennzahl
|Wert
|Kurs
|0,0000038 US-Dollar
|24 Stunden
|+0,6 %
|7 Tage
|-11,6 %
|30 Tage
|-24,9 %
|12 Monate
|-54,2 %
|Marktwert
|2,24 Mrd. US-Dollar (Rang 39)
|Börsenzufluss (Do.)
|67 Mrd. SHIB
|Relative-Stärke-Index
|25 (U.Today)
Stand Donnerstag, 19.11.2026, ca. 21:45 Uhr MEZ (CoinGecko); Börsenzuflüsse laut CryptoQuant über U.Today.
Quelle: CryptoTicker, CoinGecko, CryptoQuant
Welche Marken sind für den Shiba Inu Kurs wichtig?
Der Kurs bewegt sich seit dem 15. November in einer engen Spanne von 0,00000371 bis 0,00000397 Dollar. Das 12-Monats-Tief liegt bei 0,00000371 Dollar (15. November). Als nächste Hürde nennt CryptoTicker 0,00000397 und 0,000004 Dollar; der niedrigste Tagesschluss des Sommers lag am 17. Juli bei 0,000004115 Dollar. U.Today verweist auf einen nahen gleitenden Durchschnitt bei rund 0,0000044 Dollar. Nach eigener Rechnung des Portals liegen der 50-Tage-Schnitt bei 0,00000486 und der 200-Tage-Schnitt bei 0,00000501 Dollar. Ein Relative-Stärke-Index von 25 gilt als überverkauft, ist aber kein Kaufsignal. Das sind Marken Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Warum bleibt der Kryptomarkt für Memecoins gefährlich?
Der Gesamtmarkt steht unter Druck: Der Bitcoin Kurs lag am Donnerstag bei rund 62.040 Dollar, minus 13,2 Prozent in sieben Tagen (CoinGecko), und ist am Freitag nach unserem Bericht erstmals seit Juli unter 60.000 Dollar gefallen. Am 9. Dezember um 14:00 Uhr Washingtoner Zeit (20:00 Uhr deutscher Zeit) entscheidet die Fed über die Zinsen; der Markt rechnet laut CME FedWatch mit einer Erhöhung. Höhere Zinsen belasten spekulative Anlagen wie Memecoins besonders.
FAQ: Antworten zum Shiba Inu Kurs
Wie hoch ist der Shiba Inu Kurs aktuell?
Am Donnerstagabend, 19. November 2026, lag der Shiba Inu Kurs bei 0,0000038 US-Dollar (CoinGecko über CryptoTicker), 0,6 Prozent über dem Vortag, aber 24,9 Prozent unter dem Stand von vor 30 Tagen.
Was bedeuten sinkende Börsenzuflüsse bei SHIB?
Weniger SHIB an Börsen heißt weniger potenzielles Angebot, kann aber auch sinkendes Interesse spiegeln. Der Indikator allein sagt nichts über die Kursrichtung.
Gibt es eine Shiba Inu Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Shiba Inu Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Welche Krypto-Aktien hängen an Memecoins wie Shiba Inu?
Handelsplattformen wie die Coinbase Aktie (COIN) und die Robinhood Aktie (HOOD) verdienen am Handelsvolumen mit Kryptowerten, das in Boomphasen steigt und im Abschwung sinkt.
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