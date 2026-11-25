Die Aktie notiert mit 361 US-Dollar über ihrem Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von rund 335 US-Dollar, das Zwölfmonatshoch liegt bei 377,77 US-Dollar. Der Kursgewinn passt damit in einen seit Wochen freundlichen Trend. Einen Haken hat die Geschichte: Die Inflation ist im Oktober gestiegen, eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher. Höhere Zinsen bremsen den Immobilienmarkt – und damit die Nachfrage nach Farben. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.