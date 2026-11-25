Die Sherwin-Williams-Aktie (ISIN US8243481061, WKN 856050, Symbol SJ3, US-Symbol SHW) gehört am Mittwochabend zu den größten Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 22:00 Uhr) schließt der Farben- und Lackhersteller 2,40 % höher bei 361,02 US-Dollar. Der Sender CNBC nennt den Konzern ausdrücklich als eine der Aktien, die den Dow Jones nach einem Einbruch von 1.100 Punkten ins Plus gezogen haben.
Sherwin-Williams-Aktie ist Dow Jones Gewinner am Abend: Farbenkonzern zieht den Index ins Plus
Die Sherwin-Williams-Aktie schließt 2,40 % höher bei 361,02 US-Dollar und zählt zu den größten Dow Jones Gewinnern. Anleger flüchten aus KI-Aktien in Grundstoffwerte – der Farbenhersteller gehört zu den Titeln, die den Dow Jones ins Plus drehen.
Dow Jones Gewinner Nr. 4
Warum die Sherwin-Williams-Aktie gesucht ist
Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Sherwin-Williams-Aktie stieg, weil Anleger am Mittwoch ihr Geld umschichteten.
Raus aus KI, rein in Grundstoffe
Als am Morgen Chip- und KI-Aktien einbrachen, kauften Investoren laut CNN Anleihen und Aktien aus anderen Branchen – darunter Grundstoff-, Immobilien- und Energiewerte. Der Grundstoffsektor, zu dem Sherwin-Williams zählt, schloss im S&P 500 im Plus.
Ein Geschäft, das jeder versteht
Sherwin-Williams verkauft Farben und Lacke an Handwerker, Industrie und Heimwerker – über ein eigenes Filialnetz. Das Geschäft hat mit den Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren nichts zu tun. An Tagen wie diesem ist das ein Vorteil.
Die Marke von 350 US-Dollar hat gehalten
Im frühen Handel fiel die Aktie bis auf 348,86 US-Dollar und drehte dort nach oben. Vom Tagestief bis zum Schluss legte sie rund 3,5 % zu.
Hohes Gewicht im Dow Jones
Der Dow Jones gewichtet nach dem Kurs der Aktie, nicht nach dem Börsenwert. Mit einem Kurs von mehr als 360 US-Dollar bewegt Sherwin-Williams den Index deshalb stärker als mancher größere Konzern.
Auch der Baumarktkonzern Home Depot (ISIN US4370761029, WKN 866953, Symbol HDI, US-Symbol HD) gehörte am Mittwoch zu den Gewinnern. Beide Unternehmen hängen am Geschäft rund um Renovieren und Bauen.
Einordnung
Stark am Tag, aber abhängig vom Wohnungsmarkt
Die Aktie notiert mit 361 US-Dollar über ihrem Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von rund 335 US-Dollar, das Zwölfmonatshoch liegt bei 377,77 US-Dollar. Der Kursgewinn passt damit in einen seit Wochen freundlichen Trend. Einen Haken hat die Geschichte: Die Inflation ist im Oktober gestiegen, eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher. Höhere Zinsen bremsen den Immobilienmarkt – und damit die Nachfrage nach Farben. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
FAQ
Häufige Fragen zur Sherwin-Williams-Aktie
Warum ist die Sherwin-Williams-Aktie heute Dow Jones Gewinner?
Anleger schichteten aus KI- und Chipaktien in Grundstoffwerte um. Eine neue Nachricht des Unternehmens gab es nicht.
Wie hat die Sherwin-Williams-Aktie geschlossen?
Laut Indikation 2,40 % höher bei 361,02 US-Dollar.
Was macht Sherwin-Williams?
Der 1866 gegründete Konzern stellt Farben, Lacke und Beschichtungen her und vertreibt sie unter anderem über eigene Fachgeschäfte.
Welche ISIN und WKN hat die Sherwin-Williams-Aktie?
ISIN US8243481061, WKN 856050. Handelssymbol in Deutschland SJ3, in den USA SHW (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Sherwin-Williams Company
- ISIN
- US8243481061
- WKN
- 856050
- Handelssymbol
- SJ3
- US-Handelssymbol
- SHW (NYSE)
- Kurs
- 361,02 US-Dollar (+2,40 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 4 am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale zum US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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