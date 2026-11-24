Sherwin-Williams Aktie: Acht Prozent Preiserhöhung und trotzdem schrumpft die Marge

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:24 2 Min.

Die Sherwin-Williams Aktie fällt vorbörslich um 1,23 Prozent auf 345,17 Dollar und zählt zu den Verlierern im Dow Jones. Der Farbenhersteller wächst und setzt höhere Preise durch. Doch die Bruttomarge ist gesunken, und genau darauf schaut der Markt.

Bild: KI-generiert (Aktiencheck-CMS, Medium 6494), auf 1200 x 675 skaliert

Mehr Umsatz, höhere Preise, weniger Marge: An dieser Rechnung arbeitet sich die Börse ab. Die Sherwin-Williams Aktie notiert vorbörslich bei 345,17 Dollar, ein Minus von 4,30 Dollar oder 1,23 Prozent. Im Dow Jones ist das am Dienstagmorgen der drittgrößte Verlust. Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. vorbörslicher Kurs der Sherwin-Williams Aktie 345,17 USD Abschlag im Dow Jones −1,23 % Umsatz im dritten Quartal 6,86 Mrd. USD Bruttomarge nach 49,2 Prozent im Vorjahr 47,8 % Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; Trefis; FOX Business Die Zahlen Wachstum in jedem Quartal des Jahres Im dritten Quartal setzte Sherwin-Williams 6,86 Milliarden Dollar um, 7,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Management betonte, die Absatzmengen seien 2026 in jedem Quartal gestiegen. Seit dem 1. September gilt zudem eine Preiserhöhung von acht Prozent, die nach Unternehmensangaben wie geplant durchkommt. Der Haken steht eine Zeile tiefer: Die Bruttomarge fiel von 49,2 auf 47,8 Prozent. Der Kurs Eine Rally, die Luft holt Die Aktie hat einen starken Lauf hinter sich. Zwischen dem 2. Oktober und dem 2. November gewann sie 10,3 Prozent, während der S&P 500 2,3 Prozent verlor. Allein am 2. November sprang sie um 5,9 Prozent. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 289,86 bis 377,77 Dollar. Unsere Lesart für den Dienstag: Nach dieser Rally und der Erholung vom Montag nehmen Anleger Gewinne mit. Die Kurszeit von 10:00 Uhr zeigt, dass vorbörslich wenig gehandelt wurde. Die nächsten Zahlen kommen im Januar 2027. Was für die Sherwin-Williams Aktie spricht Umsatz plus 7,9 Prozent im Quartal

Absatzmengen 2026 in jedem Quartal gestiegen

Preiserhöhung von acht Prozent greift

Aktie zuletzt stärker als der Gesamtmarkt Was Anleger bedenken sollten Bruttomarge um 1,4 Prozentpunkte gesunken

Kurs nach Rally anfällig für Gewinnmitnahmen

Abhängig von Bau und Renovierung in den USA

Vorbörslich dünner Handel Einordnung der Redaktion: Die Sherwin-Williams Aktie hängt an einer einzigen Kennzahl. Wenn die Preiserhöhung im vierten Quartal in der Bruttomarge ankommt, ist die Geschichte intakt. Wenn nicht, hat der Konzern ein Kostenproblem, das sich mit Preisen allein nicht lösen lässt. Der Bericht im Januar gibt die Antwort. FAQ Häufige Fragen zur Sherwin-Williams Aktie Warum fällt die Sherwin-Williams Aktie heute vorbörslich?

Eine Unternehmensnachricht liegt nicht vor. Nach unserer Einordnung nehmen Anleger nach einer starken Rally Gewinne mit. Wann legt Sherwin-Williams die nächsten Zahlen vor?

Die Ergebnisse für das vierte Quartal werden im Januar 2027 erwartet. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sherwin-Williams Aktie?

ISIN US8243481061, WKN 856050. US-Handelssymbol: SHW (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: SJ3.

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