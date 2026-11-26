Wenn Peking einen Plan veröffentlicht, reagiert die Börse Shanghai schnell. Am Donnerstag traf es die Netzwerkausrüster: Die Shenzhen Gongjin Electronics Aktie (Handelssymbol Shanghai: 603118) stieg um 10,04 Prozent auf 13,26 Yuan und schloss am Tageslimit. Der Hersteller von Routern, Glasfaser-Endgeräten und Netzwerk-Switches gehört damit zu den SSE Composite Gewinnern des Tages, während der Index bei 3.476,88 Punkten kaum vom Fleck kam.
Shenzhen Gongjin Electronics Aktie SSE Composite Gewinner: Peking gibt den Startschuss für 6G – Kurssprung ans Tageslimit
Die Shenzhen Gongjin Electronics Aktie ist SSE Composite Gewinner des Tages: plus 10,04 Prozent auf 13,26 Yuan. Drei Pekinger Behörden haben einen Plan für die nächste Generation der Kommunikationsnetze veröffentlicht, inklusive 6G. Die Analyse zeigt, warum der Netzwerkausrüster davon profitiert und was gegen den Kursgewinn spricht.
Die Gründe
Ein Regierungsplan elektrisiert die Branche
Das Industrieministerium, die Internetaufsicht und die Planungskommission veröffentlichten am Donnerstag einen Umsetzungsplan für den Aufbau der nächsten Generation von Kommunikationsnetzen. Das Papier ist auf den 17. November datiert und sieht vor, zum passenden Zeitpunkt mit dem Aufbau von 6G-Netzen zu beginnen. Schon zur Eröffnung gehörten 6G-Werte zu den stärksten Gruppen am Markt. Zum Handelsschluss standen mit Chutianlong und Shenzhen Gongjin Electronics zwei Aktien der Branche am Tageslimit.
Neue Netze brauchen neue Geräte
Shenzhen Gongjin Electronics entwickelt und fertigt Endgeräte für Breitband und Mobilfunk, vor allem für Netzbetreiber und Markenhersteller.
Lieferant für Huawei
Das Unternehmen gilt als Zulieferer von Huawei und profitierte am selben Tag von der Stärke der Huawei-Rechenleistungswerte.
Rechenzentren als zweites Standbein
Schnelle Netzwerk-Switches und eine Beteiligung an einem Hersteller optischer Module verbinden das Unternehmen mit dem KI-Ausbau.
Einordnung
Zwischen Plan und Auftrag liegt ein weiter Weg
Der Kursgewinn folgt auf schwache Tage: Auf Sicht von fünf Handelstagen liegt die Shenzhen Gongjin Electronics Aktie trotz des Sprungs 6,75 Prozent im Minus. 6G ist zudem ein Thema für das nächste Jahrzehnt. Ein Regierungsplan beschreibt die Richtung, er vergibt keine Aufträge. Das Geschäft mit Routern und Glasfaser-Endgeräten ist hart umkämpft, die Margen sind gering. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 100 ist bereits viel Zuversicht im Kurs enthalten.
Häufige Fragen zur Shenzhen Gongjin Electronics Aktie
Warum ist die Shenzhen Gongjin Electronics Aktie heute SSE Composite Gewinner?
Peking veröffentlichte einen Plan für die nächste Generation der Kommunikationsnetze mit 6G. Die Aktie stieg um 10,04 Prozent auf 13,26 Yuan.
Was macht Shenzhen Gongjin Electronics?
Das Unternehmen entwickelt und fertigt Router, Glasfaser-Endgeräte, Mobilfunk-Kleinzellen und Netzwerk-Switches.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 603118.
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