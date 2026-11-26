Das Industrieministerium, die Internetaufsicht und die Planungskommission veröffentlichten am Donnerstag einen Umsetzungsplan für den Aufbau der nächsten Generation von Kommunikationsnetzen. Das Papier ist auf den 17. November datiert und sieht vor, zum passenden Zeitpunkt mit dem Aufbau von 6G-Netzen zu beginnen. Schon zur Eröffnung gehörten 6G-Werte zu den stärksten Gruppen am Markt. Zum Handelsschluss standen mit Chutianlong und Shenzhen Gongjin Electronics zwei Aktien der Branche am Tageslimit.