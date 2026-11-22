Shell schloss im September die Übernahme von ARC Resources ab und fasste die Investitionsentscheidung für LNG Canada Phase 2. Für 2026 liegen die Investitionen bei 23 bis 25 Milliarden Dollar, darunter rund 4 Milliarden Dollar für ARC. Der Konzern verwies auf ein sehr volatiles Umfeld mit gestörten Energielieferungen im Nahen Osten. Mehr zur Strategie will Shell am 4. Februar 2027 gemeinsam mit den Zahlen zum vierten Quartal vorstellen.