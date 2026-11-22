Rekordmargen in den Raffinerien, steigende LNG-Preise und ein neuer Rückkauf: Shell verdiente im dritten Quartal bereinigt 10,81 Milliarden Dollar nach 5,43 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die Shell Aktie steht auf zwölf Monate 27 Prozent im Plus, das KGV liegt bei 8,31. Diese Shell Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was die Shell Aktie belasten kann.
Shell Aktienanalyse: Bereinigter Gewinn verdoppelt, 5 Milliarden Dollar Rückkauf – wie lange hält der Rekord bei den Raffineriemargen?
Shell verdient im dritten Quartal bereinigt 10,8 Milliarden Dollar, fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, und startet einen neuen Aktienrückkauf. Die Shell Aktie steht auf zwölf Monate 27 Prozent im Plus. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Shell plc
- ISIN
- GB00BP6MXD84
- WKN
- A3C99G
- Handelssymbol
- R6C0 (Xetra, in Euro) und SHEL (London)
- US-Handelssymbol
- SHEL (NYSE, ADR)
- Branche
- Öl, Gas und Energie
- Sitz
- London
- Tagesspanne 20.11.2026
- 3.435,18 GBp bis 3.587,5 GBp
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs London Stock Exchange, in Pence
Die Zahlen
Shell Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Das bereinigte Ergebnis lag im dritten Quartal 2026 bei 10,81 Milliarden Dollar, nach 9,84 Milliarden Dollar im zweiten Quartal und 5,43 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern für Aktionäre betrug 12,06 Milliarden Dollar. Der operative Cashflow erreichte 21,04 Milliarden Dollar (plus 72 Prozent), der freie Cashflow 16,32 Milliarden Dollar nach 9,95 Milliarden Dollar. Das bereinigte EBITDA stieg um 54 Prozent auf 22,74 Milliarden Dollar.
Raffinerien
Die globale Raffineriemarge stieg auf 42 Dollar je Barrel nach 11,60 Dollar im Vorjahr, das Segment Chemicals & Products verdiente 3,86 Milliarden Dollar nach 0,55 Milliarden Dollar.
Flüssiggas
Integrated Gas verdiente 3,04 Milliarden Dollar nach 2,1 Milliarden Dollar, getragen von höheren Gas- und LNG-Preisen.
Aktionäre
Shell startete einen neuen Aktienrückkauf über 5 Milliarden Dollar und hielt die Quartalsdividende bei 0,3906 Dollar je Aktie.
Bilanz
Die Nettoverschuldung sank auf 39,7 Milliarden Dollar nach 41,8 Milliarden Dollar im Vorquartal.
Shell: Ergebnis und Cashflow im dritten Quartal
Mrd. $
- Q3 2025
- Q3 2026
Drittes Quartal 2025 und 2026. Bereinigtes Ergebnis, operativer Cashflow, freier Cashflow.
Quelle: Shell, Mitteilung vom 29.10.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Bereinigtes Ergebnis
|5,43
|10,81
|Operativer Cashflow
|12,21
|21,04
|Freier Cashflow
|9,95
|16,32
Shell schloss im September die Übernahme von ARC Resources ab und fasste die Investitionsentscheidung für LNG Canada Phase 2. Für 2026 liegen die Investitionen bei 23 bis 25 Milliarden Dollar, darunter rund 4 Milliarden Dollar für ARC. Der Konzern verwies auf ein sehr volatiles Umfeld mit gestörten Energielieferungen im Nahen Osten. Mehr zur Strategie will Shell am 4. Februar 2027 gemeinsam mit den Zahlen zum vierten Quartal vorstellen.
Bewertung
Was der Kurs von 3.574,5 Pence einpreist
Mit einem KGV von 8,31 ist die Shell Aktie niedrig bewertet, die Dividende von 1,16 Pfund je Aktie bringt 3,23 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 241,3 Milliarden Euro. Der niedrige Bewertungsaufschlag spiegelt, dass das Ergebnis stark von Rohstoffpreisen und Raffineriemargen abhängt, die schwanken können.
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