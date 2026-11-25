Wie viel verdiente Shell im dritten Quartal?

Das bereinigte Ergebnis lag bei 10,814 Milliarden Dollar, der Nettogewinn bei 12,1 Milliarden Dollar.

Wie groß ist der Aktienrückkauf?

5,0 Milliarden Dollar. Das Programm soll bis zur Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal abgeschlossen sein.

Warum ist der Gewinn so hoch?

Vor allem wegen Rekordmargen im Raffineriegeschäft und höherer Gas- und LNG-Preise.