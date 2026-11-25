Die Shell Aktie profitiert von einem Energiemarkt im Ausnahmezustand. Der britische Öl- und Gaskonzern erzielte im dritten Quartal 2026 ein bereinigtes Ergebnis von 10,814 Milliarden Dollar – 10 Prozent mehr als im Vorquartal und rund doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Nur 2022 hatte Shell in einem Quartal mehr verdient. Der Nettogewinn lag bei 12,1 Milliarden Dollar. Die Aktionäre bekommen ihren Anteil: Das Rückkaufprogramm für die kommenden drei Monate wurde auf 5 Milliarden Dollar aufgestockt.
Shell Aktie: 10,8 Milliarden Dollar Gewinn, Rückkauf auf 5 Milliarden erhöht – das beste Quartal seit 2022 und der Haken dabei
Rekord-Raffineriemargen bescheren Shell einen Gewinnsprung. Der Konzern kauft für 5 Milliarden Dollar Aktien zurück. Doch im Schlussquartal droht eine Milliardenbelastung. Die Shell Aktie im Check.
Die Zahlen
Raffinerien als Gelddruckmaschine
Treiber waren Rekordmargen im Raffineriegeschäft, die Berichten zufolge 42 Dollar je Barrel erreichten, sowie höhere Gas- und LNG-Preise. Geopolitische Konflikte haben Raffineriekapazitäten verknappt. Die Förderung selbst ging dagegen zurück – vor allem wegen der Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Mengen aus Katar. Der freie Cashflow erreichte 16,322 Milliarden Dollar, die Nettoverschuldung sank auf 39,7 Milliarden Dollar. Seit Jahresende hat Shell nach eigenen Angaben 6 Milliarden Dollar Schulden abgebaut.
Der Ausblick
Rückkauf läuft, Sonderlast droht
Der Rückkauf über 5,0 Milliarden Dollar soll bis zur Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal abgeschlossen sein; zuletzt meldete Shell laufend Käufe eigener Aktien zur Einziehung. Zwei Punkte trüben das Bild. Erstens wird für das Schlussquartal eine Pensionsbelastung von 6,4 Milliarden Dollar erwartet – ein bilanzieller Sondereffekt, der das ausgewiesene Ergebnis drücken dürfte. Zweitens hängt die Ertragskraft an Preisen und Margen, die Shell nicht steuern kann. Der größere Rückkauf ist ein konkreter Vorteil für Aktionäre, aber kein Beleg für dauerhaft höhere Erträge.
Die Shell Aktie verwandelt die Krise in Cash. Entscheidend ist, wie viel davon bleibt, wenn sich die Raffineriemargen normalisieren.
Häufige Fragen zur Shell Aktie
Wie viel verdiente Shell im dritten Quartal?
Das bereinigte Ergebnis lag bei 10,814 Milliarden Dollar, der Nettogewinn bei 12,1 Milliarden Dollar.
Wie groß ist der Aktienrückkauf?
5,0 Milliarden Dollar. Das Programm soll bis zur Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal abgeschlossen sein.
Warum ist der Gewinn so hoch?
Vor allem wegen Rekordmargen im Raffineriegeschäft und höherer Gas- und LNG-Preise.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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