Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Shell-Aktie (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker: SHEL) von KAUF auf VERKAUF herab.
Shell Aktie: Noch sprudeln die Gewinne
Alber stuft Shell trotz verdoppelten Quartalsgewinns auf VERKAUF ab und senkt das Kursziel auf 40 Euro, da er für 2027 deutlich fallende Ölpreise erwartet.
Schlüsselrolle Erdgas: Die nunmehr wieder höheren Erdgaspreise würden die Geschäftsaussichten von Shell begünstigen, zumal das Unternehmen hier eine starke Marktstellung habe und im Jahr 2025 43% des Gewinns damit erzielt habe. Weiters seien petrochemische Produkte und hier insbesondere Erdgas für den Übergang hin zu einer saubereren Welt unerlässlich. Vor allem in der Stromerzeugung komme Erdgas zum Ausgleich von Angebotsschwankungen aufgrund des verstärkten Einsatzes erneuerbarer Energien eine wichtige Rolle zu. Die aktuell erhöhten Gaspreisnotierungen würden die Ergebnisse stützen.
Ergebnisentwicklung: Der bereinigte Nettogewinn habe sich im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr auf USD 10,8 Mrd. verdoppelt, womit die Markterwartungen von im Schnitt USD 9,9 Mrd. übertroffen worden seien. Das bereinigte EBITDA habe sich von USD 14,8 Mrd. auf USD 22,7 Mrd. erhöht.
Produktions- und Absatzpreisentwicklung: Im Segment Upstream habe die Gesamtproduktion an Kohlenwasserstoffen etwas (-1,6%) unter jener des Vorjahresquartals bei durchschnittlich 1,802 Mio. Fass Öläquivalenten gelegen. Bei Integrated Gas sei die Produktion um 17,3% auf durchschnittlich 772.000 Fass Öläquivalente gefallen. Maßgeblich hierfür seien insbesondere die Einschränkungen infolge des Nahost-Konflikts gewesen. Die Absatzpreise hätten sich für Ölprodukte um 31% und für Gas um 19% erhöht. Deutlich verbessert habe sich auch die Raffineriemarge, welche von USD 11,6 auf USD 42 pro Fass geklettert sei.
Cashflow & Verschuldung: Der operative Cashflow (CFFO) habe sich im Jahresvergleich von USD 12,2 Mrd. auf USD 21,0 Mrd. und der freie Cashflow von USD 10,0 Mrd. auf USD 16,3 Mrd. erhöht. Die Nettoverschuldung habe von USD 41,2 Mrd. auf USD 39,7 Mrd. gedrückt werden können. Die Verschuldungsquote ("Gearing"; Verhältnis von Nettoschulden zu Gesamtkapital) sei dadurch von 18,8% auf 16,6% gesunken.
Gewinnrückführung: Über Aktienrückkäufe (USD 3,2 Mrd.) und Dividendenzahlungen (USD 2,2 Mrd.) habe Shell im abgelaufenen Quartal insgesamt rund USD 5,3 Mrd. an die Aktionäre zurückgeführt. Neben einer gleichbleibenden quartalsweisen Dividende (aktuell USD 0,3906 je Aktie) habe Shell ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von USD 5 Mrd. angekündigt, das voraussichtlich bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Quartal 2026 abgeschlossen sein werde.
Portfolioveränderung: Shell fahre sein Engagement im Bereich der Erneuerbaren Energien zurück und habe zuletzt etwa den Verkauf der in Mauritius ansässigen erneuerbaren Energien-Tochter Solenergi Power Private Limited für USD 1,8 Mrd. fixiert. Weiters habe man den Verkauf des europäischen Portfolios an erneuerbaren Onshore-Energieanlagen vereinbart, welches in der Entwicklungsphase sowie in Betrieb befindliche Anlagen in Italien, den Niederlanden, Spanien und dem Vereinigten Königreich mit einer Stromerzeugungskapazität von 0,5 GW umfasse. Im Gegenzug baue Shell sein Geschäft mit kalorischen Kraftwerken aus und habe hierfür die in den USA ansässige Hunlock Creek Generating LLC (Pennsylvania) zu 100% erworben und sich an der RISEC Holding (Neuengland) beteiligt. Die Transaktionen würden Shells beim Capital Markets Day dargelegte Strategie widerspiegeln, sich künftig wieder stärker auf konventionelle bzw. kalorische Energieträger sowie auf den Handel zu konzentrieren.
Nachhaltigkeitsstrategie: Im Rahmen seiner Zukunftsstrategie wolle Shell bis 2030 seine CO₂-Emissionen gegenüber dem Jahr 2016 halbieren. Auf Produktebene sollten die Lebenszyklusemissionen (Scope 3) um 15% bis 20% sinken. Das routinemäßige Abfackeln von Erdgas (Flaring) habe Shell Anfang 2025 eingestellt.
Wie seine Mitbewerber profitiere auch Shell von den höheren Öl- und Gaspreisen. Bis zur vollständigen Beilegung des USA-Iran-Konflikts sei weiterhin mit einer gewissen Volatilität an den Energiemärkten zu rechnen. Durch die Umstellung auf alternative Lieferanten sowie höhere Produktionsmengen durch Förderländer abseits des Nahen Ostens habe das globale Angebotsdefizit zuletzt aber beseitigt werden können, weshalb Alber drastische Ölpreisspitzen in nächster Zeit für unwahrscheinlich halte. Vielmehr dürfte im Jahresverlauf 2027 ein strukturelles Überangebot auf dem globalen Ölmarkt in den Fokus rücken und damit dürften die Preise wieder deutlich fallen. Dies sollte auch zu einer flachen oder rückläufigen Ergebnisentwicklung bei den Energieunternehmen führen.
Im Aktienkurs von Energieunternehmen sollte dies schon im Vorfeld vorweggenommen werden, weshalb Alber seine Empfehlung für Shell trotz der aktuell noch formidablen Gewinnentwicklung von KAUF auf VERKAUF zurückstufe. Das Kursziel von EUR 40 (zuvor: EUR 45,00) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Performanceerwartung schließe auch die Dividendenrendite mit ein. (Analyse vom 17.11.2026)
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