Portfolioveränderung: Shell fahre sein Engagement im Bereich der Erneuerbaren Energien zurück und habe zuletzt etwa den Verkauf der in Mauritius ansässigen erneuerbaren Energien-Tochter Solenergi Power Private Limited für USD 1,8 Mrd. fixiert. Weiters habe man den Verkauf des europäischen Portfolios an erneuerbaren Onshore-Energieanlagen vereinbart, welches in der Entwicklungsphase sowie in Betrieb befindliche Anlagen in Italien, den Niederlanden, Spanien und dem Vereinigten Königreich mit einer Stromerzeugungskapazität von 0,5 GW umfasse. Im Gegenzug baue Shell sein Geschäft mit kalorischen Kraftwerken aus und habe hierfür die in den USA ansässige Hunlock Creek Generating LLC (Pennsylvania) zu 100% erworben und sich an der RISEC Holding (Neuengland) beteiligt. Die Transaktionen würden Shells beim Capital Markets Day dargelegte Strategie widerspiegeln, sich künftig wieder stärker auf konventionelle bzw. kalorische Energieträger sowie auf den Handel zu konzentrieren.