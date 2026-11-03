Shell Aktie: Energiepreise und Produktionswachstum sorgen für neue Kursziel-Fantasie

Das Kursziel von 106 USD zeigt, dass Freedom Broker die wirtschaftliche Stärke von Shell anerkennt. Das bestätigte Rating "hold" macht jedoch ebenso deutlich, dass gute Geschäftszahlen allein noch keine attraktive Kaufgelegenheit garantieren. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, wie viel Shell verdient, sondern wie viel davon die Börse bereits eingepreist hat.