Die Sharp-Aktie zählt am 26. November 2026 zu den Nikkei-225-Verlierern. In Tokio schloss das Papier 3,16 Prozent tiefer bei 459 Yen. Nach Angaben von Investing.com ist das ein Rekordtief. In Frankfurt notierte der Wert am Morgen bei 2,66 Euro, ein Minus von 3,27 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect).
Sharp-Aktie auf Rekordtief im Nikkei 225: Gewinneinbruch belastet weiter
Die Sharp-Aktie ist Nikkei-225-Verlierer und fiel in Tokio auf ein Rekordtief. Der Elektronikkonzern kämpft mit einem Gewinneinbruch im ersten Halbjahr.
Der Hintergrund
Gewinn im freien Fall
Der Hintergrund ist der Geschäftsverlauf: Der Gewinn des ersten Halbjahres sank auf 10,8 Milliarden Yen, nach 45,5 Milliarden Yen im Vorjahreszeitraum. Das erklärt, warum die Aktie auch in einem insgesamt erholten Markt auf neue Tiefstände fällt. Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten, 185 von 225 Werten stiegen.
Der Nikkei 225 Verlierer Sharp macht deutlich, dass die Erholung des Marktes nicht alle Werte erfasst. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus.
Wertpapierdaten: Tokioter Symbol 6753, Frankfurter Symbol SRP.
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