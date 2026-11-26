Sharp-Aktie auf Rekordtief im Nikkei 225: Gewinneinbruch belastet weiter

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Sharp-Aktie ist Nikkei-225-Verlierer und fiel in Tokio auf ein Rekordtief. Der Elektronikkonzern kämpft mit einem Gewinneinbruch im ersten Halbjahr.

Die Sharp-Aktie zählt am 26. November 2026 zu den Nikkei-225-Verlierern. In Tokio schloss das Papier 3,16 Prozent tiefer bei 459 Yen. Nach Angaben von Investing.com ist das ein Rekordtief. In Frankfurt notierte der Wert am Morgen bei 2,66 Euro, ein Minus von 3,27 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Der Hintergrund Gewinn im freien Fall Der Hintergrund ist der Geschäftsverlauf: Der Gewinn des ersten Halbjahres sank auf 10,8 Milliarden Yen, nach 45,5 Milliarden Yen im Vorjahreszeitraum. Das erklärt, warum die Aktie auch in einem insgesamt erholten Markt auf neue Tiefstände fällt. Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten, 185 von 225 Werten stiegen. Sharp-Aktie zum Tokioter Schlusskurs (Rekordtief) 459 Yen Sharp-Aktie in Tokio -3,16 % Gewinn im ersten Halbjahr (Vorjahr: 45,5 Mrd. Yen) 10,8 Mrd. Yen Quelle : Investing.com, comdirect Was die Anleger beschäftigt Der Gewinn ist im Halbjahr um rund drei Viertel gesunken.

Die Aktie handelt auf Rekordtief und folgt nicht der Markterholung. Der Nikkei 225 Verlierer Sharp macht deutlich, dass die Erholung des Marktes nicht alle Werte erfasst. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: Tokioter Symbol 6753, Frankfurter Symbol SRP.

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