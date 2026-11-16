Wachstum im Dauerlauf: J.P.-Morgan-Analystin Andrea Teixeira bleibt bei „Overweight“ für die SharkNinja-Aktie und nennt ein Kursziel von 243 US-Dollar. Zum Kurs von 225,42 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 8 Prozent. Der Hersteller von Staubsaugern, Küchengeräten und Beauty-Produkten der Marken Shark und Ninja hat seine Prognose zum dritten Mal in Folge angehoben.
SharkNinja-Aktie: J.P.-Morgan-Analystin Andrea Teixeira bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 243 Dollar nach Rekordquartal
J.P.-Morgan-Analystin Andrea Teixeira bleibt bei „Overweight“ für die SharkNinja-Aktie und nennt ein Kursziel von 243 US-Dollar. Zum Kurs von 225,42 US-Dollar sind das rund 8 Prozent Potenzial. Der Haushaltsgeräte-Hersteller wuchs im dritten Quartal um mehr als 21 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- SharkNinja, Inc.
- Handelssymbol
- SN (NYSE)
- Analystin
- Andrea Teixeira
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 243 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur SharkNinja-Aktie
14 Quartale zweistelliges Wachstum – Teixeira bleibt beim Kauf
Andrea Teixeira bleibt bei ihrer Kaufempfehlung. Das Kursziel liegt allerdings nur noch moderat über dem aktuellen Kurs.
SharkNinja hat im dritten Quartal das 14. Quartal in Folge zweistellig zugelegt. Besonders gefragt waren Espressomaschinen, Küchengeräte und Hautpflege-Produkte.
Die Aktienanalyse von J.P. Morgan bleibt angesichts der Innovationskraft des Unternehmens positiv.
Die Argumente von Andrea Teixeira
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analystin Andrea Teixeira stützt:
Starkes Wachstum
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 21,2 Prozent auf 1,98 Milliarden US-Dollar.
Gewinnsprung
Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 56 Prozent auf 2,34 US-Dollar, erwartet waren 1,87 US-Dollar.
Höhere Prognose
Für 2026 rechnet SharkNinja nun mit 18 bis 19 Prozent Umsatzwachstum und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 6,65 bis 6,75 US-Dollar.
Internationales Geschäft
Außerhalb Nordamerikas wuchs der Umsatz um 25,2 Prozent, Lateinamerika erzielte ein Rekordquartal.
Rückenwind durch Zollerstattungen
Die Marge profitierte stark von erstatteten US-Zöllen. Ohne diesen Effekt wäre die Bruttomarge im Quartal um rund einen Prozentpunkt gesunken.
Für das vierte Quartal deutet die Prognose zudem auf ein deutlich langsameres Gewinnwachstum hin.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analystin Andrea Teixeira. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 243 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
SharkNinja, Inc. (SN): Kaufen, Kursziel 243,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Andrea Teixeira, Aktienanalystin, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:08 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:08 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Andrea Teixeira, Aktienanalystin, J.P. Morgan Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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