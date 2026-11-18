Der Schweizer Prüf- und Zertifizierungskonzern SGS hat sich neue Mittelfristziele gesetzt: Mit der „Strategy 2030 – Leading the Future of Trust“ will die SGS-Aktie (Kürzel SGSN, ISIN CH1256740924) von 2027 bis 2030 jährlich um 5 bis 7 Prozent organisch wachsen und die bereinigte operative Marge bis 2030 auf mindestens 17 Prozent heben. Das teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen als Ad-hoc-Mitteilung zum Kapitalmarkttag in Berlin mit.

Hinzu kommen nach Angaben von SGS jährlich 1 bis 2 Prozent Wachstum aus Übernahmen. Die Cash Conversion soll über den gesamten Zeitraum oberhalb von 50 Prozent bleiben. Die bisherige Strategie 27 sei ein Jahr früher als geplant erreicht worden.