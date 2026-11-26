SGL Carbon Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – Kampf um die 200-Tage-Linie nach 26 Prozent Abstand zum Hoch

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:50 2 Min.

Die SGL Carbon Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,15 Prozent auf 4,275 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Graphit- und Carbonspezialist stemmt sich gegen den Bruch der 200-Tage-Linie. Die Prognose wurde zuletzt angehoben.

Zurück an der Schlüsselmarke: Die SGL Carbon Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,15 Prozent auf 4,275 Euro und ist neunzehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Am Mittwoch hatte der Wiesbadener Konzern bei 4,24 Euro die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen. SGL SGL — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr SGL — — — Kurs der SGL Carbon Aktie am Morgen 4,275 € Tagesgewinn, Platz 19 der SDAX Gewinner +2,15 % Prognose bereinigtes EBITDA 2026 130–140 Mio. € Durchschnittliches Analysten-Kursziel 5,43 € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; SGL Carbon, Investor Relations; boerse.de Der Auslöser Warum steigt die SGL Carbon Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die SGL Carbon Aktie erholt sich mit dem Gesamtmarkt, der nach der Kehrtwende an der Wall Street breit zulegt. Für den Titel geht es dabei um eine charttechnisch wichtige Zone. In dieser Woche hat er die 200-Tage-Linie bereits mehrfach in beide Richtungen gekreuzt. Der SDAX Gewinner hat einiges aufzuholen. Vom 52-Wochen-Hoch bei 5,79 Euro, erreicht am 14. Oktober, ist die Aktie rund 26 Prozent entfernt. Allein am 20. November verlor sie gut acht Prozent. Der Hintergrund Wieder schwarze Zahlen, höhere Prognose Operativ zeigt die Restrukturierung Wirkung. SGL Carbon schrieb in den ersten neun Monaten bei rückläufigem Umsatz wieder schwarze Zahlen und sprach von einer über den Erwartungen liegenden Nachfrage. Für 2026 rechnet das Management mit einem bereinigten EBITDA von 130 bis 140 Millionen Euro. Die vom Unternehmen veröffentlichte Analystenübersicht nennt fünf Einschätzungen mit Kurszielen von 4,60 bis 5,80 Euro, der Durchschnitt liegt bei 5,43 Euro. Vier der fünf Häuser stufen neutral ein. Was für die SGL Carbon Aktie spricht Ergebnisprognose für 2026 angehoben

Rückkehr in die Gewinnzone

Alle Analystenziele über dem Kurs Was Anleger bedenken sollten Umsatz rückläufig

200-Tage-Linie hart umkämpft

Mehrheit der Analysten nur neutral Kurz erklärt Fragen und Antworten zur SGL Carbon Aktie Warum ist die SGL Carbon Aktie SDAX Gewinner?

Der Titel erholt sich mit dem Gesamtmarkt und versucht, die 200-Tage-Linie zurückzuerobern. Was erwartet das Unternehmen 2026?

Ein bereinigtes EBITDA von 130 bis 140 Millionen Euro. SGL Carbon Aktie: ISIN DE0007235301, WKN 723530, Börsenkürzel SGL. Fazit zur SGL Carbon Aktie Die SGL Carbon Aktie steht an einer Weggabelung. Operativ geht es aufwärts, der Chart ist unentschieden. Der SDAX Gewinner braucht einen klaren Schluss über der 200-Tage-Linie.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.