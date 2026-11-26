Am Ende der Verliererliste steht ein Wert, der eigentlich nichts verloren hat. Die Severn-Trent-Aktie (ISIN: GB00B1FH8J72, Symbol London: SVT, US-Symbol: SVTRF) fällt am Donnerstagvormittag um 1,21 Prozent auf 3.266 Pence und zählt zu den FTSE 350 Verlierern – am ersten Handelstag ohne Anspruch auf die Zwischendividende.
Severn-Trent-Aktie FTSE 350 Verlierer: 52,2 Pence Dividende gehen ab – ohne den Abschlag stünde der Wasserversorger im Plus
Die Severn-Trent-Aktie gibt am Donnerstagvormittag um 1,2 Prozent nach und steht auf der Liste der FTSE 350 Verlierer. Der Wasserversorger wird erstmals ohne die Zwischendividende von 52,20 Pence gehandelt. Der Abschlag ist größer als der Kursrückgang.
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FTSE 350 Verlierer Severn Trent
Warum die Severn-Trent-Aktie fällt: Der Dividendenabschlag
Severn Trent zahlt am 12. Januar 2027 eine Zwischendividende von 52,20 Pence je Aktie. Stichtag für den Anspruch ist der 27. November – wer am Donnerstag kauft, geht leer aus.
Hintergrund
Die Halbjahreszahlen: Mehr Ergebnis, mehr Investitionen
Am 18. November hatte Severn Trent über das erste Halbjahr berichtet. Das operative Ergebnis stieg um 13 Prozent, die Investitionen überschritten 1 Milliarde Pfund, und das Management hob das untere Ende seiner Investitionsprognose an. Bei 90 Prozent der Leistungskennzahlen, an denen die Regulierungsbehörde das Unternehmen misst, sah es sich im Plan.
Severn Trent versorgt Mittelengland und Teile von Wales mit Wasser und entsorgt das Abwasser. Preise und zulässige Renditen legt die Regulierungsbehörde für jeweils fünf Jahre fest. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 19 Prozent zugelegt.
Regulierung
Die Ertragskraft hängt an den Vorgaben der Aufsicht und daran, ob das Unternehmen seine Ziele erreicht.
Investitionen
Das hohe Investitionsprogramm erhöht die regulierte Vermögensbasis – und den Kapitalbedarf.
Zinsen
Versorger sind hoch verschuldet. Steigende Renditen verteuern die Finanzierung.
Dividende
Die Dividendenrendite liegt bei knapp 4 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- Severn Trent Plc
- Geschäft
- Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Mittelengland
- ISIN
- GB00B1FH8J72
- Symbol London
- SVT
- US-Symbol
- SVTRF
- Kurs London
- 3.266 Pence (−1,21 %)
- Dividende
- 52,20 Pence, Zahlung am 12. Januar 2027
- Kursentwicklung seit Jahresbeginn
- rund +19 Prozent
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Severn-Trent-Aktie
Warum ist die Severn-Trent-Aktie heute FTSE 350 Verlierer?
Weil sie erstmals ohne die Zwischendividende von 52,20 Pence gehandelt wird.
Ist der Kurs stärker gefallen als die Dividende?
Nein. Der Rückgang beträgt rund 40 Pence, der Abschlag 52,20 Pence.
Wann wird die Dividende gezahlt?
Am 12. Januar 2027.
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