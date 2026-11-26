Am 18. November hatte Severn Trent über das erste Halbjahr berichtet. Das operative Ergebnis stieg um 13 Prozent, die Investitionen überschritten 1 Milliarde Pfund, und das Management hob das untere Ende seiner Investitionsprognose an. Bei 90 Prozent der Leistungskennzahlen, an denen die Regulierungsbehörde das Unternehmen misst, sah es sich im Plan.

Severn Trent versorgt Mittelengland und Teile von Wales mit Wasser und entsorgt das Abwasser. Preise und zulässige Renditen legt die Regulierungsbehörde für jeweils fünf Jahre fest. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 19 Prozent zugelegt.