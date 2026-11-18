Die ServiceNow Aktie (NOW, ISIN US81762P1021) gehört zu den größten Verlierern des Software-Ausverkaufs vor dem Börsengang von Anthropic: Am 17. November 2026 schloss sie an der NYSE bei 92,86 Dollar, ein Tagesminus von 6,6 Prozent und der tiefste Schlusskurs seit dem 23. Juli. Seit der Zahlenvorlage am 28. Oktober hat der Titel binnen 14 Handelstagen rund 38 Prozent verloren, rund 59 Milliarden Dollar Börsenwert sind laut 247wallst verschwunden. Dabei hatte der Workflow-Spezialist Umsatz und Ausblick über den Erwartungen geliefert. Diese ServiceNow Aktienanalyse ordnet ein, was hinter dem Widerspruch steckt.
ServiceNow Aktienanalyse: Umsatz-Beat, angehobene Prognose - und trotzdem 59 Milliarden Dollar Börsenwert weg: War der Absturz übertrieben?
Die ServiceNow Aktie schloss am 17. November bei 92,86 Dollar und hat seit den Q3-Zahlen gut 38 Prozent verloren – obwohl Umsatz und Ausblick über den Erwartungen lagen. Die ServiceNow Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und die Szenarien, die der Markt jetzt diskutiert.
Steckbrief
- Unternehmen
- ServiceNow, Inc.
- Ticker
- NOW (NYSE)
- ISIN
- US81762P1021
- Umsatz Q3 2026
- 4,106 Mrd. USD (+20,5 %)
- Prognose GJ 2026
- Subscription-Umsatz 15,78–15,79 Mrd. USD
- Nächste Zahlen
- Q4 2026 (Termin offen)
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs NYSE, 17.11.2026; Kurs vom 18.11. lag bei Redaktionsschluss nicht belegt vor
Zahlen stark, Reaktion brutal
Umsatz 4,106 Mrd. USD (+20,5 %), Free-Cashflow-Marge 20 %, Jahresziele angehoben – und doch minus 26,9 % am 29. Oktober, der größte Tagesverlust seit dem Börsengang 2012.
Der Streitpunkt: cRPO-Guidance
Für das vierte Quartal peilt das Management ein cRPO-Wachstum von 18,5 % an – nach 20,5 % im dritten Quartal. Das nährt Sorgen vor einer Wachstumsdelle.
KI als Hoffnung und Bedrohung
Das Management hebt sein KI-Umsatzziel auf 1,7 Mrd. USD an, der Markt fürchtet dennoch, dass KI-Anbieter klassische Software-Plattformen verdrängen.
Breite Analystenspanne
Die Kursziele reichen in den uns vorliegenden Quellen von 110 bis 175 Dollar; der Konsens liegt bei 154,50 Dollar – deutlich über dem Kurs.
Der Auslöser
Was ist bei der ServiceNow Aktie passiert?
Am 28. Oktober legte ServiceNow die Zahlen für das dritte Quartal vor – und die Börse reagierte nachbörslich zunächst mit einem Minus von gut 17 Prozent auf 124,45 Dollar. Am Folgetag schloss die Aktie bei 109,67 Dollar, 26,9 Prozent unter dem Vortag.
Der Schlusskurs vor den Zahlen lag bei 150,13 Dollar. Seither ging es weiter bergab, zuletzt befeuert vom Software-Ausverkauf am 17. November: Salesforce fiel an diesem Tag laut den von uns geprüften Marktberichten um 9,4 Prozent, Workday um 5,8 Prozent, der Software-ETF IGV um 3,3 Prozent. Hintergrund ist die Angst, dass der Börsengang von Anthropic und die Fortschritte generativer KI die Geschäftsmodelle etablierter Software-Konzerne unter Druck setzen. Bei ServiceNow kam die Sorge über die vorsichtige cRPO-Prognose hinzu.
|Titel
|Tagesveränderung
|ServiceNow (NOW)
|-6,6 %
|Salesforce (CRM)
|-9,4 %
|Workday (WDAY)
|-5,8 %
|Software-ETF IGV
|-3,3 %
|S&P-500-ETF SPY
|-1,1 %
Quelle: 247wallst.com und thestockobserver.com (17.11.2026); Schlusskurse bzw. Tagesveränderung
Das Unternehmen
Wie verdient ServiceNow sein Geld?
ServiceNow betreibt eine Cloud-Plattform, auf der Konzerne Arbeitsabläufe digitalisieren – von der IT-Störungsmeldung über Personalprozesse bis zum Kundenservice. Der Löwenanteil des Umsatzes stammt aus Abonnements: Im dritten Quartal entfielen 3,988 von 4,106 Milliarden Dollar auf Subscription-Erlöse. Mit sogenannten Now-Assist-Produkten bietet das Unternehmen zusätzlich KI-Funktionen an. Das Management hat das Ziel für den jährlich wiederkehrenden KI-Vertragswert (AI-ACV) im Jahr 2026 auf 1,7 Milliarden Dollar angehoben, zu Jahresbeginn standen 1 Milliarde Dollar im Plan.
Die Zahlen
Wie solide sind die Zahlen hinter der ServiceNow Aktie?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Gesamtumsatz
|4.106 Mio. USD (+20,5 %)
|3.407 Mio. USD
|Subscription-Umsatz
|3.988 Mio. USD (+21 %)
|3.299 Mio. USD
|Operatives Ergebnis (GAAP)
|385 Mio. USD (Marge 9,5 %)
|572 Mio. USD (17 %)
|Operative Marge (non-GAAP)
|32,5 %
|33,5 %
|Ergebnis je Aktie (non-GAAP)
|1,00 USD
|–
|Free-Cashflow-Marge (non-GAAP)
|20 %
|17,5 %
|cRPO
|13,65 Mrd. USD (+20,5 %)
|–
Non-GAAP-Werte sind um Sondereffekte bereinigt. cRPO = vertraglich zugesicherter Umsatz der nächsten zwölf Monate.
Quelle: ServiceNow-Pressemitteilung zum dritten Quartal, 28.10.2026 (SEC-Exhibit 99.1); Konsens: MarketBeat
Auffällig ist die Schere zwischen Umsatzstärke und Ergebnis: Das GAAP-Betriebsergebnis fiel von 572 auf 385 Millionen Dollar, die non-GAAP-Marge gab von 33,5 auf 32,5 Prozent nach. Die Erwartungen der Analysten wurden beim Umsatz leicht übertroffen (Konsens 4,09 Mrd., Ist 4,11 Mrd. Dollar), beim bereinigten Gewinn je Aktie knapp verfehlt (Konsens 1,02 Dollar, Ist 1,00 Dollar) – Angaben laut MarketBeat. Der operative Cashflow betrug 839 Millionen Dollar, der bereinigte Free Cashflow 822 Millionen Dollar.
Ein „one-of-one, rule of 57 growth company firing on all cylinders“, so beschreibt der Chef sein Unternehmen.
Bewertung
Ist die ServiceNow Aktie nach dem Absturz günstig?
Mit einer Marktkapitalisierung von rund 96,2 Milliarden Dollar kostet ServiceNow bei einem Kurs von 92,86 Dollar nur noch ein Bruchteil des Börsenwerts vom Jahresbeginn (153,19 Dollar je Aktie Ende 2025). MarketBeat weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 66,7 aus – auf Basis der nach GAAP ausgewiesenen Gewinne, die durch aktienbasierte Vergütung gedrückt sind. Auf bereinigter Basis fällt die Bewertung niedriger aus; ein belastbares erwartetes KGV mit Quelle lag uns bei Redaktionsschluss nicht vor. Wer die ServiceNow Aktie bewertet, muss deshalb ehrlich zwischen GAAP- und bereinigten Kennzahlen unterscheiden.
|Marke
|Kurs
|Rekord-Schluss (28.01.2025)
|234,08 USD
|Jahresanfang 2026 (Ende 2025)
|153,19 USD
|Schluss vor den Zahlen (28.10.2026)
|150,13 USD
|Schluss am 29.10.2026
|109,67 USD
|Schluss am 17.11.2026
|92,86 USD
|Tiefstschluss 2026 (10.04.2026)
|83,00 USD
Quelle: 247wallst.com, 17.11.2026 (split-bereinigt)
Analysten
Wie sieht die ServiceNow Aktienprognose der Analysten aus?
Nach MarketBeat (Stand 17. November 2026) lautet die durchschnittliche Einschätzung „Moderate Buy“ bei einem Konsens-Kursziel von 154,50 Dollar. Die Verteilung: ein Strong Buy, 36 Buy, drei Hold und drei Sell. Der Konsens liegt damit rund zwei Drittel über dem letzten Schlusskurs – ein Hinweis darauf, dass die Kursziele der Analysten dem Kursrutsch hinterherhinken. Einzelne Häuser haben nach den Zahlen ihre Ziele angepasst:
|Haus
|Datum
|Kursziel
|Piper Sandler
|29.10.2026
|175 USD
|Argus
|03.11.2026
|170 USD
|RBC
|29.10.2026
|165 USD
|KeyCorp
|29.10.2026
|110 USD (zuvor 85 USD)
Kursziele zum jeweiligen Datum. Die Ziele wurden zu deutlich höheren Kursen als dem aktuellen festgelegt.
Quelle: MarketBeat / thestockobserver.com, Stand 17.11.2026
Bemerkenswert: Selbst das niedrigste der genannten Ziele (KeyCorp, 110 Dollar) liegt über dem Schlusskurs vom 17. November. Zugleich zeigt die Spanne, wie unterschiedlich die ServiceNow Aktienprognose je nach Annahme zur KI-Disruption ausfällt.
Technik
Wo steht die ServiceNow Aktie charttechnisch?
Charttechnisch ist das Bild eindeutig angeschlagen: Der Schlusskurs vom 17. November war der tiefste seit dem 23. Juli, der Abstand zum Jahrestief von 83,00 Dollar (Schlusskurs 10. April) beträgt rund 11 Prozent. Die Marke um 83 Dollar gilt damit als nächste sichtbare Unterstützung, der Bereich um 110 Dollar – dort schloss die Aktie nach dem Kurssturz am 29. Oktober – als erste Hürde nach oben. Ob die Aktie die Jahrestiefs verteidigt, dürfte maßgeblich von der Stimmung im Software-Sektor abhängen. Die ausgeprägte Abwärtsbewegung deutet auf eine überverkaufte Lage hin; ein Garant für eine Erholung ist das nicht.
Szenarien
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die ServiceNow Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Die Debatte am Markt lässt sich aber in drei Lager ordnen. Das erste Lager, zu dem die Häuser mit Zielen zwischen 165 und 175 Dollar zählen, sieht in dem Rückgang eine Übertreibung: Wachstum, Cashflow und KI-Ziel stimmten, die Bewertungsabschläge seien eine Reaktion auf die Branchenstimmung. Das zweite Lager, repräsentiert durch das deutlich niedrigere Ziel von KeyCorp (110 Dollar), verweist darauf, dass sinkendes cRPO-Wachstum und Margendruck die Prämienbewertung früherer Jahre nicht mehr rechtfertigen. Das dritte, strukturelle Szenario betrifft die Branche insgesamt: Verdrängen KI-Agenten klassische Workflow-Software, wäre das Geschäftsmodell grundsätzlicher in Frage gestellt. Wer welches Szenario für wahrscheinlich hält, muss jeder Anleger selbst abwägen.
Termine
Was beobachten Anleger bei der ServiceNow Aktie jetzt?
Anthropic-Börsengang
Der Preis und die erste Kursreaktion prägen derzeit die Stimmung bei Software-Titeln.
cRPO-Entwicklung
Der nächste Quartalsbericht zeigt, ob die vorsichtige Guidance von 18,5 Prozent Wachstum zu konservativ war.
Margenentwicklung
Die Marge im vierten Quartal soll nach Management-Angaben bei 32 Prozent (non-GAAP) liegen.
KI-Umsatz
Erreicht ServiceNow das AI-ACV-Ziel von 1,7 Milliarden Dollar, würde das die KI-Strategie stützen.
FAQ
Häufige Fragen zur ServiceNow Aktie
Warum ist die ServiceNow Aktie so stark gefallen? Nach den Q3-Zahlen am 28. Oktober stürzte der Kurs um 26,9 Prozent ab, vor allem wegen der vorsichtigen cRPO-Guidance und der Sorge vor KI-Konkurrenz. Der Software-Ausverkauf am 17. November verschärfte den Druck.
Wie lautet die ServiceNow Aktienprognose der Analysten? Laut MarketBeat liegt das Konsens-Kursziel bei 154,50 Dollar (Stand 17.11.2026). Einzelne Häuser nennen Ziele zwischen 110 und 175 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Wie hoch ist der Umsatz von ServiceNow? Im dritten Quartal 2026 erzielte ServiceNow 4,106 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 20,5 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen einen Subscription-Umsatz von 15,78 bis 15,79 Milliarden Dollar an.
Wann legt ServiceNow die nächsten Zahlen vor? Der Termin für das vierte Quartal 2026 lag uns bei Redaktionsschluss nicht belegt vor.
Wie profitabel ist ServiceNow? Die bereinigte operative Marge lag im dritten Quartal bei 32,5 Prozent, die Free-Cashflow-Marge bei 20 Prozent. Nach GAAP betrug die operative Marge nur 9,5 Prozent.
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