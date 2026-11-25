Die ServiceNow Aktie steht wie kaum ein anderer Titel für die große Frage der Softwarebranche: Wie viel Vorschuss verdient künstliche Intelligenz? Der Spezialist für digitale Arbeitsabläufe hat im dritten Quartal 2026 einen Abo-Umsatz von 3,988 Milliarden Dollar gemeldet, 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gesamtumsatz stieg auf 4,106 Milliarden Dollar. Dennoch geriet die ServiceNow Aktie nach der Vorlage deutlich unter Druck – Berichten zufolge verlor sie nachbörslich gut 17 Prozent.
ServiceNow Aktie: KI-Ziel auf 1,7 Milliarden Dollar erhöht, Abo-Umsatz plus 21 Prozent – warum der Markt trotzdem abstraft
ServiceNow wächst zweistellig und hebt die Jahresziele an. Doch der Ausblick auf das Schlussquartal enttäuscht. Was Anleger zur ServiceNow Aktie jetzt wissen müssen.
Die Zahlen
Wachstum ja, Marge unter Druck
Operativ lief es rund: Konzernchef Bill McDermott hob das Ziel für den neu abgeschlossenen jährlichen KI-Vertragswert zum zweiten Mal in diesem Jahr an – von ursprünglich 1 Milliarde auf nun 1,7 Milliarden Dollar. Auch die Prognose für die Abo-Erlöse und die Free-Cashflow-Marge wurde erhöht. Die Kehrseite: Zukäufe drücken die Profitabilität. Die bereinigte operative Marge sank von 33,5 auf 32,5 Prozent, der Nettogewinn fiel von 502 auf 277 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,00 Dollar knapp unter den Erwartungen.
Der Ausblick
Das Schlussquartal als Stolperstein
Für das vierte Quartal stellt ServiceNow einen Umsatz von 4,25 bis 4,26 Milliarden Dollar in Aussicht – weniger, als der Markt erhofft hatte. Zudem soll das Wachstum der kurzfristig vertraglich gesicherten Umsätze auf 18,5 Prozent nachlassen. Nach Angaben des Managements stammte ein Teil des starken Auftragsbestands im dritten Quartal aus vorgezogenen Vertragsverlängerungen. Positiv: ServiceNow hat die Zusammenarbeit mit OpenAI erweitert, um KI-Anwendungen enger mit automatisierten Geschäftsprozessen zu verzahnen.
Die ServiceNow Aktie zeigt: Gute Zahlen genügen nicht mehr. Der Markt will sehen, dass KI das Wachstum beschleunigt – nicht nur begleitet.
Häufige Fragen zur ServiceNow Aktie
Warum fiel die ServiceNow Aktie nach den Zahlen?
Der Umsatzausblick für das vierte Quartal blieb hinter den Markterwartungen zurück, zudem verfehlte der bereinigte Gewinn je Aktie die Schätzungen knapp.
Was ist das KI-Ziel von ServiceNow?
Das Unternehmen will bis Ende 2026 einen jährlichen Vertragswert von 1,7 Milliarden Dollar mit KI-Produkten erreichen. Zu Jahresbeginn lag das Ziel bei 1 Milliarde Dollar.
Was macht ServiceNow?
ServiceNow bietet eine Cloud-Plattform, mit der Unternehmen Abläufe in IT, Personal und Kundenservice digitalisieren und automatisieren.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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