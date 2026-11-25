Warum fiel die ServiceNow Aktie nach den Zahlen?

Der Umsatzausblick für das vierte Quartal blieb hinter den Markterwartungen zurück, zudem verfehlte der bereinigte Gewinn je Aktie die Schätzungen knapp.

Was ist das KI-Ziel von ServiceNow?

Das Unternehmen will bis Ende 2026 einen jährlichen Vertragswert von 1,7 Milliarden Dollar mit KI-Produkten erreichen. Zu Jahresbeginn lag das Ziel bei 1 Milliarde Dollar.

Was macht ServiceNow?

ServiceNow bietet eine Cloud-Plattform, mit der Unternehmen Abläufe in IT, Personal und Kundenservice digitalisieren und automatisieren.