Am 28. Oktober meldete ServiceNow einen Quartalsumsatz von 4,11 Milliarden Dollar, ein Plus von 20,5 Prozent und leicht über den Erwartungen. Das Ziel für neue KI-Vertragswerte hob das Management zum zweiten Mal in diesem Jahr auf 1,7 Milliarden Dollar an. Doch der Ausblick für das Wachstum der vertraglich gesicherten Umsätze im vierten Quartal von 18,5 Prozent verschreckte Anleger. In der Woche bis zum 30. Oktober verlor die ServiceNow Aktie laut FourWeekMBA 33,9 Prozent, davon 26,9 Prozent an einem einzigen Tag.