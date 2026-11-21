Die ServiceNow Aktie (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Handelssymbol Frankfurt: 4S0, US-Handelssymbol: NOW, NYSE) hat in den fünf Handelstagen bis zum 20. November 2026 laut MarketScreener 14,32 Prozent verloren. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von 42,81 Prozent zu Buche. Der Schlusskurs von 87,61 Dollar liegt nur noch wenig über dem Jahrestief von 81,24 Dollar – und rund halb so hoch wie das Hoch von 175 Dollar im Dezember 2025.
ServiceNow Aktie: Minus 43 Prozent seit Januar – der Software-Champion wird zum Kanarienvogel der KI-Angst
Die ServiceNow Aktie verliert in fünf Tagen weitere 14 Prozent und schließt bei 87,61 Dollar, nah am Jahrestief. Das KI-Geschäft wächst kräftig, doch der Markt fürchtet um das Lizenzmodell. Was die Zahlen sagen.
Der Absturz
Wie aus einem soliden Quartal der schlechteste Tag der Firmengeschichte wurde
Am 28. Oktober meldete ServiceNow einen Quartalsumsatz von 4,11 Milliarden Dollar, ein Plus von 20,5 Prozent und leicht über den Erwartungen. Das Ziel für neue KI-Vertragswerte hob das Management zum zweiten Mal in diesem Jahr auf 1,7 Milliarden Dollar an. Doch der Ausblick für das Wachstum der vertraglich gesicherten Umsätze im vierten Quartal von 18,5 Prozent verschreckte Anleger. In der Woche bis zum 30. Oktober verlor die ServiceNow Aktie laut FourWeekMBA 33,9 Prozent, davon 26,9 Prozent an einem einzigen Tag.
In dieser Woche ging es weiter abwärts. Am 17. November fiel das Papier um 6,5 Prozent, als Salesforce einen Ausverkauf bei Softwarewerten anführte. Eine Unternehmensmeldung gab es laut Trefis nicht.
Die Angst
Was Anleger bei der ServiceNow Aktie wirklich fürchten
ServiceNow verkauft Software überwiegend nach Nutzerzahl. Die Sorge: Wenn KI-Agenten Arbeit übernehmen, brauchen Unternehmen weniger Nutzerlizenzen. Das Paradox dabei: Gerade ServiceNow hat sein Wachstum auf KI ausgerichtet, und die KI-Nutzung in produktiven Systemen stieg laut 24/7 Wall St. zuletzt um mehr als das Dreizehnfache.
Am Freitag selbst schwankte die ServiceNow Aktie stark: Im Tagesverlauf notierte sie zeitweise fast 4 Prozent im Plus, schloss laut Yahoo Finance aber 1,42 Prozent tiefer.
China Renaissance senkte das Kursziel am 19. November von 151 auf 148 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die nächsten Zahlen sind für den 27. Januar 2027 angekündigt.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur ServiceNow Aktie
Warum fällt die ServiceNow Aktie?
Wegen eines schwächeren Ausblicks für das Auftragswachstum und der Sorge, dass KI-Agenten das Lizenzmodell je Nutzer schwächen.
Wie stark wächst ServiceNow noch?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 20,5 Prozent auf 4,11 Milliarden Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der ServiceNow Aktie?
ISIN US81762P1021, WKN A1JX4P, deutsches Kürzel 4S0, US-Handelssymbol NOW an der NYSE.
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