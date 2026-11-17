Eine Spritze, die Parkinson-Patienten gleichmäßiger versorgen soll: JonesTrading-Analyst Justin Walsh bestätigt für die Serina-Therapeutics-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 11 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 1,42 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein rechnerisches Potenzial von rund 675 Prozent.
Serina-Therapeutics-Aktie: Parkinson-Studie geht in die nächste Runde – Analyst sieht fast das Achtfache
Serina Therapeutics hat die zweite Dosisgruppe seiner Parkinson-Studie gestartet. JonesTrading-Analyst Justin Walsh bleibt bei „Buy“ für die Serina-Therapeutics-Aktie und nennt ein Kursziel weit über dem Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Serina Therapeutics, Inc.
- Handelssymbol
- SER (NYSE American)
- Analyst
- Justin Walsh
- Bank
- JonesTrading
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 11 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
JonesTrading zur Serina-Therapeutics-Aktie
SER-252 erreicht Kohorte 2 – Walsh bleibt beim Kauf
Justin Walsh hält an seiner Kaufempfehlung fest. Die Zulassungsstudie für das Parkinson-Mittel SER-252 kommt voran.
Serina entwickelt mit seiner POZ-Plattform länger wirkende Varianten bekannter Medikamente. SER-252 ist eine unter die Haut gespritzte Form des Parkinson-Wirkstoffs Apomorphin für Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung und Wirkschwankungen.
Ein unabhängiges Sicherheitskomitee empfahl den Übergang in die zweite Dosisgruppe. Dort hat die Behandlung bereits begonnen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von JonesTrading-Analyst Justin Walsh zu lesen ist:
Nächste Dosisstufe
Die zweite Kohorte der Zulassungsstudie wird bereits behandelt.
Gleichmäßiger Wirkstoffspiegel
Verblindete Messungen aus der ersten Kohorte zeigten laut Serina die angestrebte anhaltende Wirkstoffexposition.
Schneller als geplant
Die erste Kohorte mit acht Patienten wurde früher als angekündigt vollständig behandelt.
Klarer Zeitplan
Erste Ergebnisse zur Einzeldosis erwartet Serina in der ersten Hälfte 2027.
Ein frühes Stadium
Die Studie läuft an Zentren in den USA und Australien, weitere in Südkorea und Taiwan sind geplant. Belastbare Wirksamkeitsdaten liegen noch nicht vor.
Serina erzielt keine Umsätze und finanziert sich über Kapitalmaßnahmen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist JonesTrading Institutional Services LLC, Analyst Justin Walsh. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 11 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jonestrading.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Serina Therapeutics, Inc. (SER): Kaufen, Kursziel 11,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Justin Walsh, Aktienanalyst, JonesTrading Institutional Services LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Justin Walsh, Aktienanalyst, JonesTrading Institutional Services LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.