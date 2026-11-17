Serina entwickelt mit seiner POZ-Plattform länger wirkende Varianten bekannter Medikamente. SER-252 ist eine unter die Haut gespritzte Form des Parkinson-Wirkstoffs Apomorphin für Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung und Wirkschwankungen.

Ein unabhängiges Sicherheitskomitee empfahl den Übergang in die zweite Dosisgruppe. Dort hat die Behandlung bereits begonnen.