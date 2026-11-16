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SentinelOne-Aktie: Marge verfünffacht, Auftragsbestand auf Rekord – was TD Cowen jetzt daraus macht

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

SentinelOne hat seine Profitabilität binnen eines Jahres drastisch verbessert. TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bleibt bei „Buy“ für die SentinelOne-Aktie – und sein Kursziel liegt rund ein Drittel über dem aktuellen Kurs.

Grüne Linien in abstraktem digitalem Design
Bild: Foto: Logan Voss / Unsplash
Rating TD Cowen (bestätigt)
Buy
Kursziel
29 $
Kurs 16.11.2026
21,70 $
Abstand zum Kursziel
+33,6 %

Steckbrief

Unternehmen
SentinelOne, Inc.
Handelssymbol
S (NYSE)
Analyst
Shaul Eyal
Bank
TD Cowen
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
29 US-Dollar

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Aus zwei Prozent werden zehn Prozent: Die operative Marge von SentinelOne hat sich binnen eines Jahres verfünffacht. TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bleibt für die SentinelOne-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 29 US-Dollar. Zum Kurs von 21,70 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 34 Prozent.

TD Cowen zur SentinelOne-Aktie

Wachstum über 20 Prozent – und endlich Gewinne

Shaul Eyal bestätigt seine Kaufempfehlung. Der Cybersecurity-Spezialist wächst weiter zweistellig und verdient zunehmend Geld.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 31. Juli endete, stieg der Umsatz um 21 Prozent auf 292 Millionen US-Dollar. Der wiederkehrende Jahresumsatz (ARR) wuchs um 22 Prozent auf 1,218 Milliarden US-Dollar.

Gleichzeitig hob das Management die Jahresprognose an – ein Signal, das die Aktienanalyse von TD Cowen stützt.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal zu lesen ist:

  1. Marge springt

    Die bereinigte operative Marge erreichte 10 Prozent nach nur 2 Prozent im Vorjahresquartal.

  2. Rekord-Auftragsbestand

    Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) stiegen um 45 Prozent auf den Rekordwert von 1,7 Milliarden US-Dollar.

  3. Prognose erhöht

    Für das Geschäftsjahr erwartet SentinelOne nun 1,202 bis 1,207 Milliarden US-Dollar Umsatz.

  4. Breitere Plattform

    Mehr als die Hälfte des ARR stammt inzwischen aus Daten-, KI- und Cloud-Produkten jenseits des klassischen Endpunktschutzes.

Der Ausblick enttäuschte beim Gewinn

Für das dritte Quartal stellt SentinelOne 309 bis 311 Millionen US-Dollar Umsatz und 0,08 bis 0,09 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht. Der Gewinnausblick lag unter den damaligen Markterwartungen.

Zudem war der freie Cashflow im zweiten Quartal noch negativ.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist TD Securities (USA) LLC (TD Cowen), Analyst Shaul Eyal. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 29 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.tdsecurities.com – Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

SentinelOne, Inc. (S): Kaufen, Kursziel 29,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 20:16 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 20:16 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.