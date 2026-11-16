Aus zwei Prozent werden zehn Prozent: Die operative Marge von SentinelOne hat sich binnen eines Jahres verfünffacht. TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bleibt für die SentinelOne-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 29 US-Dollar. Zum Kurs von 21,70 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 34 Prozent.
SentinelOne-Aktie: Marge verfünffacht, Auftragsbestand auf Rekord – was TD Cowen jetzt daraus macht
SentinelOne hat seine Profitabilität binnen eines Jahres drastisch verbessert. TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bleibt bei „Buy“ für die SentinelOne-Aktie – und sein Kursziel liegt rund ein Drittel über dem aktuellen Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- SentinelOne, Inc.
- Handelssymbol
- S (NYSE)
- Analyst
- Shaul Eyal
- Bank
- TD Cowen
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 29 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
TD Cowen zur SentinelOne-Aktie
Wachstum über 20 Prozent – und endlich Gewinne
Shaul Eyal bestätigt seine Kaufempfehlung. Der Cybersecurity-Spezialist wächst weiter zweistellig und verdient zunehmend Geld.
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 31. Juli endete, stieg der Umsatz um 21 Prozent auf 292 Millionen US-Dollar. Der wiederkehrende Jahresumsatz (ARR) wuchs um 22 Prozent auf 1,218 Milliarden US-Dollar.
Gleichzeitig hob das Management die Jahresprognose an – ein Signal, das die Aktienanalyse von TD Cowen stützt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal zu lesen ist:
Marge springt
Die bereinigte operative Marge erreichte 10 Prozent nach nur 2 Prozent im Vorjahresquartal.
Rekord-Auftragsbestand
Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) stiegen um 45 Prozent auf den Rekordwert von 1,7 Milliarden US-Dollar.
Prognose erhöht
Für das Geschäftsjahr erwartet SentinelOne nun 1,202 bis 1,207 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Breitere Plattform
Mehr als die Hälfte des ARR stammt inzwischen aus Daten-, KI- und Cloud-Produkten jenseits des klassischen Endpunktschutzes.
Der Ausblick enttäuschte beim Gewinn
Für das dritte Quartal stellt SentinelOne 309 bis 311 Millionen US-Dollar Umsatz und 0,08 bis 0,09 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht. Der Gewinnausblick lag unter den damaligen Markterwartungen.
Zudem war der freie Cashflow im zweiten Quartal noch negativ.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist TD Securities (USA) LLC (TD Cowen), Analyst Shaul Eyal. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 29 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.tdsecurities.com – Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
SentinelOne, Inc. (S): Kaufen, Kursziel 29,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:16 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:16 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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