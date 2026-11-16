SentinelOne-Aktie: Marge verfünffacht, Auftragsbestand auf Rekord – was TD Cowen jetzt daraus macht

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 31. Juli endete, stieg der Umsatz um 21 Prozent auf 292 Millionen US-Dollar. Der wiederkehrende Jahresumsatz (ARR) wuchs um 22 Prozent auf 1,218 Milliarden US-Dollar.

Gleichzeitig hob das Management die Jahresprognose an – ein Signal, das die Aktienanalyse von TD Cowen stützt.